Вывод котировок MQL5 в Exel - страница 2
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Разобрался как в ексель автоматически закидывать котировки из csv формата. Помогите кто знает как автоматом выгружать котировки из метатрейдера 4 или 5 в формат csv?
Такое подходит: https://www.mql5.com/ru/code/1252 ?
https://habr.com/ru/post/346058/
Такое подходит: https://www.mql5.com/ru/code/1252 ?
Спасибо этот скрипт пока лучшее из всего найденного, но он автоматически не обновляется. Как сделать чтобы он скажем раз в минуту или в пять минут обновлялся?
Спасибо этот скрипт пока лучшее из всего найденного, но он автоматически не обновляется. Как сделать чтобы он скажем раз в минуту или в пять минут обновлялся?
Вот решил помочь и написал эксперта, который сохраняет котировки в csv-файл
Особенности:
Пока отлаживал эксперта, нашел у себя "страшный" баг (когда уверен, что понимаешь как работает функция, но она работает не так). Речь идет о записи в конец файла
Без флага FILE_READ запись будет сначала файла. Я думал, что FileSeek достаточно, оказалось совсем нет. Ладно, спишем на фишки MQL ;-)
Вот сам эксперт UploadQuotes. Почему именно эксперт? Потому, что у него есть обработчик OnTick()
Вот решил помочь и написал эксперта, который сохраняет котировки в csv-файл
Особенности:
Пока отлаживал эксперта, нашел у себя "страшный" баг (когда уверен, что понимаешь как работает функция, но она работает не так). Речь идет о записи в конец файла
Без флага FILE_READ запись будет сначала файла. Я думал, что FileSeek достаточно, оказалось совсем нет. Ладно, спишем на фишки MQL ;-)
Вот сам эксперт UploadQuotes. Почему именно эксперт? Потому, что у него есть обработчик OnTick
Спасибо
Вот решил помочь и написал эксперта, который сохраняет котировки в csv-файл
Скриптом не лучше ???
SanAlex:
Скриптом не лучше ???
Спасибо. Столько много вариантов, столько людей откликнулось даже не ожидал Спасибо Всем!
Спасибо этот скрипт пока лучшее из всего найденного, но он автоматически не обновляется. Как сделать чтобы он скажем раз в минуту или в пять минут обновлялся?
Скриптом не лучше ???
Ему уже дали скрипт, но надо было не однократно выгружать, я постоянно с некоторой цикличностью.
SanAlex:
Хороший эксперт. Можно ли как то его улучшить чтобы он пачками котировки выгружал? Например пара EUR/USD котировки: М1-Mn и сразу по сотне активов. Мажоры, кроскурсы, индексы и прочее. Если по одной котировке выгружать и по одному таймфрейму это крайне накладно