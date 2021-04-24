О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра - страница 2
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Открываем сделки по EURUSD и GBPUSD и - "спокойно ждём прибыль".
А почему сразу не открыть по одной паре EURGBP ?
А почему сразу не открыть по одной паре EURGBP ?
Во-первых, потому, что сделки по EURUSD и GBPUSD обе на покупку, а во-вторых, даже если бы одна из них была на продажу, то две сделки по EURUSD и GBPUSD равными лотами в разные стороны не эквивалентны сделке по EURGBP, а подбирать объёмы сделок - лишняя отвлекающая от сути этой ветки мутотень, большинству непонятная, несмотря на мои неоднократные пояснения. Я, впрочем, напомню:
Отмечу, что по EURJPY и GBPJPY можно всё это время и ранее и сейчас стоять на покупку совершенно уверенно, в отличие от некоторой неуверенности, появившейся в парах с USD.
Например, для GBPJPY на текущий момент ситуация такова (курс GBPJPY домножен на 0.01 для моего удобства):
из чего я делаю вывод, что суть дела - в укреплении USD, а не в ослаблении EUR и GBP, это хорошо видно на графике USDJPY, почему я до сих пор и не закрываюсь по EURUSD и GBPUSD, а напротив, докупился.
Ситуация по GBPUSD... оставляю читателям возможность самостоятельно решить, как это интерпретировать. Фильтр своё дело делает - фильтрует...
в принципе, поскольку это ещё не тренд вниз, то я вижу возможность восстановления тренда вверх.
Олег, перелогиньтесь ! :-)
Это товарищ, который "спокойно ждал прибыль")
Это товарищ, который "спокойно ждал прибыль")
ага, как всегда с конструктивным изъяном в основополагающей логике, некоторые ну просто вообще даже близко не понимают где искать )
Рассмотрим ситуацию на текущий момент.
Фильтр работает идеально, замечу, сила его в плане применения для торговли - очевидна.
В частности, если бы всё же следовать тому, что "тренд" - это "состояние, когда нормированная разность К близка по модулю к 1", то значимых убытков по EURUSD и GBPUSD не случилось бы.
Человеческий фактор, желание не закрывать открытые сделки, в нарушение на первой же странице сформулированного правила, и потом дела на весь день и невозможность написать сюда, сделали эксперимент не наглядным. Но графики беспристрастны: инструмент - мощнейший.
1. EURUSD:
Как видно, ещё 150 отсчётов назад (12 с лишним часов назад) - в окрестности отсчёта с номером 350 на рисунках - следовало закрыть сделки на покупку, то есть на уровне 1,1960 был вполне себе убедительный сигнал об окончании тренда вверх (К опустилось ниже 0,7).
2. GBPUSD:
Аналогично, в районе уровня 1,3950 была уже полная ясность, что стоять на покупку не следует, тренда вверх нет.
3. EURJPY: здесь стоять на покупку последние 12 часов было более уместно, и это вознаградилось. Сделка, открытая в половине седьмого утра мск на покупку - в плюсе, на 12 пипс.
4. GBPJPY:
Аналогично, в районе 420-430 отсчёта следовало перестать стоять на покупку. Тогда убытка либо вовсе не было бы, либо он был бы в пределах десятка пипс (в случае открытия сделки на покупку в районе половины седьмого утра мск).
З.Ы. Качество работы фильтра (смотреть рисунки с А - ценой и Af = 0,5*(Aup + Adw) - фильтром) - то, насколько идеально он чувствует, когда следует тупо повторять цену (К = 1 или -1), чтобы не отклониться от неё слишком сильно, а когда можно и пофильтровать (К становится меньше 1 по модулю) - выше всяких похвал.
Доброго времени суток.
Ключ к успешной торговле - цифровые фильтры. Даже простейшая скользящая средняя (SMA) - есть цифровой фильтр. Довольно бесполезный, с точки зрения торговли, поскольку запаздывает.
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О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра
Уточните, пожалуйста, постановку решаемой задачи. Более конкретно, два вопроса:
1. Имеется в виду задача о том, тренд или флет был в истории, которая наблюдалась ранее? То есть как их отличить друг от друга? Или что то-иное?
2. Из каких сведений сделан вывод о том, что "цифровые фильтры - ключ к успешной торговле"? Ведь не из того же общеизвестного факта, что SMA запаздывает...