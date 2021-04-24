О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Среди администраторов есть какой-то подленький тип, испытывающий ко мне что-то наподобие личной неприязни... наверное.
Неоднократно на протяжении этой ветки были баны по ip, которые решались сменой ip с использованием VPN, потом последовал бан не по ip "до 2030 года" с формулировкой "спам" - довольно забавно, ценнейшая информация в этой ветке нагло названа спамом? При этом, по-видимому, это какой-то низкостоящий админ, не имеющий достаточно прав, чтобы забанить "по-настоящему", потому что сейчас аккаунт снова активен. Прошу других администраторов разобраться с этим вопросом.
Aleksey Mavrin:
А можно в двух словах суть "незапаздывающего индикатора" ?
Суть этой ветки - в демонстрации ключевого принципа, который необходимо понять, чтобы оказалось возможным синтезировать незапаздывающий фильтр.
Физика этого следующая: нужно отказаться от идеи фильтровать всегда. Достаточно фильтровать на некоторых участках цены, а в остальное время тупо повторять ход цены. Это позволит убить обоих зайцев - налицо будет и фильтрация (на любом достаточно длинном интервале, который бы включал в себя периоды не тупого повторения, а действительной фильтрации), и возможность никогда не отклониться от графика цены более чем на некоторое пороговое значение. Технику же (математику) этого трюка, как реализовать подобное - предлагаю всем решать самостоятельно.
1. Имеется в виду задача о том, тренд или флет был в истории, которая наблюдалась ранее? То есть как их отличить друг от друга? Или что то-иное?
Имеется в виду определение этого в реальном времени, то есть знание того, сейчас - тренд или не тренд.
P.S. Если я замолчал и не отвечаю, значит подленький админ таки забанил "за спам".
По причине бана до 2030 года не мог продемонстрировать этого ранее, но есть основания надеяться, что тренд по EURUSD вверх - продолжится - нормированная сумма К не вышла ещё, но вполне возможно выйдет в область значений, близких к единице (на текущий момент - 0,6547).
По GBPUSD, напротив, стоять на покупку сейчас можно только лишь в рассуждении 50/50, может повезёт, а может и нет. Признаков тренда вверх или тренда вниз - ноль.
В какой момент нам понять, что тренд закончился, чтобы выйти из сделки?
Ведь есть тот же самый лагъер рси или ssrc, который тренд сглаживает и не рисует, но даже там нет полной ясности.
Принцип смещения SMA с его визуализацией мне понравился. Рисующий Канал TMA CG покажет же примерно тоже самое + своего рода прогноз будущего.
Поэтому, пока что не вижу плюсов данной фильтрации. Но всё равно интересно, подписался на ветку, вдруг что-то всплывёт, что надо успеть скопировать раньше, чем ветка исчезнет))
Среди администраторов есть какой-то подленький тип, испытывающий ко мне что-то наподобие личной неприязни... наверное.
Неоднократно на протяжении этой ветки были баны по ip, которые решались сменой ip с использованием VPN, потом последовал бан не по ip "до 2030 года" с формулировкой "спам" - довольно забавно, ценнейшая информация в этой ветке нагло названа спамом? При этом, по-видимому, это какой-то низкостоящий админ, не имеющий достаточно прав, чтобы забанить "по-настоящему", потому что сейчас аккаунт снова активен. Прошу других администраторов разобраться с этим вопросом.
Если очень быстро бегать по форуму и обновлять часто страницу, то можно получить бан по ip автоматически и админ тут ни причём. Потом со временем бан проходит (даже при статическом ip).
Движение вверх считаем трендом, теперь цена сходила ниже нулевой точки, где этот тренд начался, но это движение вниз - это уже не тренд. Странная индикация.
Движение вверх считаем трендом, теперь цена сходила ниже нулевой точки, где этот тренд начался, но это движение вниз - это уже не тренд. Странная индикация.
Вы не уловили основную идею. Не смотрите вообще на первые (левые) рисунки, на которых красные и синие кривые Aup и Adw. Они нужны только в качестве пояснения для того, как вычисляются затем Af = 0.5*(Aup + Adw) и нормированная разность К. Именно на К нужно смотреть. Тренд - области времени, где К по модулю близка к 1. Ясно, что там, где Вы поставили стрелочки - тренд (в этой области Af большей частью просто повторяет цену, не осуществляя фильтрации, что соответствует К=1, или осуществляя слабую фильтрацию, что соответствует К чуть меньше 1), а там, где изобразили крест - не тренд (флет - в этой области К существенно далеко от 1 и фильтр Af существенно фильтрует, то есть его колебания даже на глаз заметно меньше, чем колебания цены).
В какой момент нам понять, что тренд закончился, чтобы выйти из сделки?
Установите для себя произвольный порог К0 = 0,85, например, если К (текущий момент времени - правая граница на рисунках) > K0 - нужно стоять в направлении тренда, иначе - не быть в рынке.
По EURUSD никак не начинается тренд. Нет смысла держать позицию в рынке... но качество работы фильтра - потрясающее. Чуть изменил настройки алгоритма фильтрации, так что внимательные могут заметить незначительно иначе проходящие кривые в области данных, которая была в пятницу.
Фунт/доллар: наблюдается начавшийся тренд вниз (возможно, он быстро окончится, нужно отслеживать в реальном времени).