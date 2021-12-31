Индикатор - разные показания - страница 2

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Ihor Herasko:

Добавьте столбцы "Комиссия" и "Своп". Тогда можно будет о чем-то говорить.

в одно время запущенно, одинаковые настройки - а вот Прибыль разная.

pochemy 01

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получается Эксперт у одного брокера будет зарабатывать а у другого нет.  И это вторую неделю наблюдаю - один постоянно в плюсе(один и тот же брокер) другой толи в минусе толи вообще не о чём. 

[Удален]  
SanAlex:

в одно время запущенно, одинаковые настройки - а вот Прибыль разная.

 

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получается Эксперт у одного брокера будет зарабатывать а у другого нет.  И это вторую неделю наблюдаю - один постоянно в плюсе(один и тот же брокер) другой толи в минусе толи вообще не о чём. 

Разве плечо может и за этого разное показание прибыли показывать? - хотя они по разному ещё и открывают позиции от одного и того же Индикатора. 

(разница у них только плечо)

 
SanAlex:

Разве плечо может и за этого разное показание прибыли показывать? - хотя они по разному ещё и открывают позиции от одного и того же Индикатора. 

(разница у них только плечо)

Разные типы счетов, один с комиссией, а другой без комиссии

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Vitaly Muzichenko:

Разные типы счетов, один с комиссией, а другой без комиссии

да почти одинаково комиссия и своп

alp  1.

rob 2.

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и вроде бары открываются по одной цене - а вот Индикатор по разному выдает сигнал. ( выше на картинке видно-(розовая точка ))

а ещё почему то Pivot уровни рисует  в разных точках - а он заложен в логику Эксперта. Вот наверное и вся причина - Pivot разные показания.

 
SanAlex:

да почти одинаково комиссия и своп

  1.

 2.

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и вроде бары открываются по одной цене - а вот Индикатор по разному выдает сигнал. ( выше на картинке видно-(розовая точка ))

а ещё почему то Pivot уровни рисует  в разных точках - а он заложен в логику Эксперта. Вот наверное и вся причина - Pivot разные показания.

Немного разные котировки, поэтому расчёт индикатора разный. Такое можно наблюдать даже с разницей котировок в 0.2 пункта, если индикатор строится на длинной истории.

Ну и гэпы, у каждого дилера они разные, и индикатор их так-же считает

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Немного разные котировки, поэтому расчёт индикатора разный. Такое можно наблюдать даже с разницей котировок в 0.2 пункта, если индикатор строится на длинной истории.

Ну и гэпы, у каждого дилера они разные, и индикатор их так-же считает

Я разобрался - Всё от Индикатора Pivot . Нужно добавить Время в Индикатор - что бы уровни менялись например в 10.00 (в это время у обоих брокеров уровни совпадают по Pivot)

сейчас другой Индикатор Pivot который имеет время смены уровней -установил, и всё совпадает.

  pochemy 02

 
Столкнулся с дилеммой; как отобразить данные индикатора из одного тф в другом... казалось просто, а не получается, например: данные 4 часового тф отобразить в 1 часовом тф, вроде как параметры настроек индикатора в 1 часовом тф умножить на 4, что бы получить значение того же индикатора только как для 4 часового тф... не получается, есть небольшое расхождение в показаниях. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста как в таком случае правильно делать расчёты.
 
VVT:
Столкнулся с дилеммой; как отобразить данные индикатора из одного тф в другом... казалось просто, а не получается, например: данные 4 часового тф отобразить в 1 часовом тф, вроде как параметры настроек индикатора в 1 часовом тф умножить на 4, что бы получить значение того же индикатора только как для 4 часового тф... не получается, есть небольшое расхождение в показаниях. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста как в таком случае правильно делать расчёты.
И не должны точно совпадать. Среднее из 2 на 4х часовом это сумма 2 х значений деленное на 2 , а на часовом сумма 8 значений деленное на 8. 
 
Valeriy Yastremskiy:
И не должны точно совпадать. Среднее из 2 на 4х часовом это сумма 2 х значений деленное на 2 , а на часовом сумма 8 значений деленное на 8. 

Спасибо что откликнулись, поподробнее пожалуйста) в индюке происходит расчёт за период, например 20 4 часовых баров это должно быть 80 1 часовых по моему.

По моему имеет значение текущая цена по отношению к 0 бару так как 0 в разных тф имеет разные OHLC, поэтому то и показания разнятся.

Как в этом случае получить точное значение в 1 часовом тф?

 
VVT:

Спасибо что откликнулись, поподробнее пожалуйста) в индюке происходит расчёт за период, например 20 4 часовых баров это должно быть 80 1 часовых по моему.

По моему имеет значение текущая цена по отношению к 0 бару так как 0 в разных тф имеет разные OHLC, поэтому то и показания разнятся.

Как в этом случае получить точное значение в 1 часовом тф?

Я так делал ранее. В КБ выкладывал. Плюсы - не надо обращаться к другому ТФ, значения получаются чаще, но на концах будут погрешности. Погрешностей не будет если промежуточные цены, вернее их распределение будет посередине крайних, а если они будут ближе к одной из краев, это даст погрешность.
Юпд
Точные значения только обратившись к другому ТФ. Но зачем? Ведь данные с часового учетверенного периода по сути точнее.
Юпдюпд
Костыль. Посчитать самому. Найти значения цен на часовом для 4хчасового и посчитать. Коды формул есть. А стандартные индикаторы вообще из инклуда можно вставить.
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