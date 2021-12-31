Индикатор - разные показания - страница 6
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Тогда нет чистоты эксперимента.
на одном счёте - но разные терминалы - показывает одинаково . а вот рублёвый, отличается в старом терминале.
на одном счёте - но разные терминалы - показывает одинаково . а вот рублёвый, отличается в старом терминале.
Т.е., в новом рублёвый совпадает?
Т.е., в новом рублёвый совпадает?
Да!
вот теперь сравнялись - и весь день будут идти в ногу. Всё происходит приблизительно с 10.30 по 12.30 МСК. потом идут в ногу.
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Итог - валюта счёта влияет на индикатор MACD
кажется что это глупо - но я понял так.
Да!
вот теперь сравнялись - и весь день будут идти в ногу. Всё происходит приблизительно с 10.30 по 12.30 МСК. потом идут в ногу.
И в логах ничего по этому поводу не наблюдается?
И в логах ничего по этому поводу не наблюдается?
Нет! все работает в обычном режиме. Это обнаружено случайно- в завтра повторю эксперимент, для убедительности. Стало аж интересно - в чём же проблема.
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по чему в завтра - потому что теперь весь день будут идти в ногу
Запустил тест на сегодня - на данный момент MACD идёт в ногу - показания у всех одинаковые.
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Цель моего тестирования - выяснить старый терминал даёт сбой или сбой происходит от того, что разный счёт( рублёвый и долларовый ).
Запустил тест на сегодня - на данный момент MACD идёт в ногу - показания у всех одинаковые.
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Цель моего тестирования - выяснить старый терминал даёт сбой или сбой происходит от того, что разный счёт( рублёвый и долларовый ).
Перепробовал всё- не получается сегодня получить разный результат. MACD работает без сбоев.
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сейчас попробую удалить все графики - и закрыть терминалы. и по новой установить графики и MACD
Перепробовал всё- не получается сегодня получить разный результат. MACD работает без сбоев.
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сейчас попробую удалить все графики - и закрыть терминалы. и по новой установить графики и MACD
Уже и не знаю - что в те дни, давало сбой. Но сегодня работает всё отлично!
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может мой Эксперт влияет на это ? но разве он может влиять на Индикатор, который установлен на график ?????????????????????????????????????????????????????