Индикатор - разные показания - страница 6

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JRandomTrader #:

Тогда нет чистоты эксперимента.

на одном счёте - но разные терминалы - показывает одинаково . а вот рублёвый, отличается в старом терминале.

Снимок экрана 2021-12-30 122630

 
SanAlex #:

на одном счёте - но разные терминалы - показывает одинаково . а вот рублёвый, отличается в старом терминале.

Т.е., в новом рублёвый совпадает?

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JRandomTrader #:

Т.е., в новом рублёвый совпадает?

Да! 

вот теперь сравнялись - и весь день будут идти в ногу. Всё происходит приблизительно с 10.30 по 12.30 МСК. потом идут в ногу.

Снимок экрана 2021-12-30 123550

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Итог - валюта счёта влияет на индикатор MACD 

кажется что это глупо - но я понял так.

 
SanAlex #:

Да! 

вот теперь сравнялись - и весь день будут идти в ногу. Всё происходит приблизительно с 10.30 по 12.30 МСК. потом идут в ногу.

И в логах ничего по этому поводу не наблюдается?

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JRandomTrader #:

И в логах ничего по этому поводу не наблюдается?

Нет! все работает в обычном режиме. Это обнаружено случайно- в завтра повторю эксперимент, для убедительности. Стало аж интересно - в чём же проблема.

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по чему в завтра - потому что теперь весь день будут идти в ногу

Снимок экрана 2021-12-30 125709  

[Удален]  

Запустил тест на сегодня - на данный момент MACD идёт в ногу - показания у всех одинаковые.

Снимок экрана 2021-12-31 044811 

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Цель моего тестирования - выяснить старый терминал даёт сбой или сбой происходит от того, что разный счёт( рублёвый и долларовый ).

[Удален]  
SanAlex #:

Запустил тест на сегодня - на данный момент MACD идёт в ногу - показания у всех одинаковые.

 

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Цель моего тестирования - выяснить старый терминал даёт сбой или сбой происходит от того, что разный счёт( рублёвый и долларовый ).

Перепробовал всё- не получается сегодня получить разный результат. MACD работает без сбоев.

Снимок экрана 2021-12-31 112353

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сейчас попробую удалить все графики - и закрыть терминалы. и по новой установить графики и MACD

Снимок экрана 2021-12-31 113842

Снимок экрана 2021-12-31 113942

[Удален]  
SanAlex #:

Перепробовал всё- не получается сегодня получить разный результат. MACD работает без сбоев.

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сейчас попробую удалить все графики - и закрыть терминалы. и по новой установить графики и MACD


Уже и не знаю - что в те дни, давало сбой. Но сегодня работает всё отлично! 

Снимок экрана 2021-12-31 114606

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может мой Эксперт влияет на это ? но разве он может влиять на Индикатор, который установлен на график ?????????????????????????????????????????????????????

Снимок экрана 2021-12-31 120338

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