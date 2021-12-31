Индикатор - разные показания - страница 3
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Я так делал ранее. В КБ выкладывал. Плюсы - не надо обращаться к другому ТФ, значения получаются чаще, но на концах будут погрешности. Погрешностей не будет если промежуточные цены, вернее их распределение будет посередине крайних, а если они будут ближе к одной из краев, это даст погрешность.
Вот тут Вы правы, спасибо большое за идею)
Ну вот почему не открыла позицию - ну пусть немного разность в пунктах, но сигнал уже пересёк линию , у одного открыло у другого нет.
(открытие на нулевом баре)
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Вроде такая мелочь - а прибыль то разная.
Вот одинаково сработал сигнал(на нулевом баре) - у одного брокера открыла позицию у другого нет - обидно, досадно -ну ладно!
один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый
один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый
изменений в коде не совершал
один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый
Сейчас вроде выровнялось - начали в ногу идти
История по разному подгружена. Потом выровнялось.
тоже об этом подумал. Потому- что, теперь идут в ногу.
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но почему тогда эксперт - открывает не вместе . они запущены еще вчера одновременно.(одни настройки - разница только в валюте.)
тоже об этом подумал. Потому- что, теперь идут в ногу.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но почему тогда эксперт - открывает не вместе . они запущены еще вчера одновременно.(одни настройки - разница только в валюте.)
тоже об этом подумал. Потому- что, теперь идут в ногу.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но почему тогда эксперт - открывает не вместе . они запущены еще вчера одновременно.(одни настройки - разница только в валюте.)
добро пожаловать в реальную жизнь !