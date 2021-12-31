Индикатор - разные показания - страница 3

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Valeriy Yastremskiy:
Я так делал ранее. В КБ выкладывал. Плюсы - не надо обращаться к другому ТФ, значения получаются чаще, но на концах будут погрешности. Погрешностей не будет если промежуточные цены, вернее их распределение будет посередине крайних, а если они будут ближе к одной из краев, это даст погрешность.
Юпд
Точные значения только обратившись к другому ТФ. Но зачем? Ведь данные с часового учетверенного периода по сути точнее.
Юпдюпд
Костыль. Посчитать самому. Найти значения цен на часовом для 4хчасового и посчитать. Коды формул есть. А стандартные индикаторы вообще из инклуда можно вставить.

Вот тут Вы правы, спасибо большое за идею)

[Удален]  

Ну вот почему не открыла позицию - ну пусть немного разность в пунктах, но сигнал уже пересёк линию , у одного открыло у другого нет.

(открытие на нулевом баре)

RAZNOS  RAZNOS 1

RAZNOS 2

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Вроде такая мелочь - а прибыль то разная.

[Удален]  

Вот одинаково сработал сигнал(на нулевом баре) - у одного брокера открыла позицию у другого нет - обидно, досадно -ну ладно!

yyyzz


[Удален]  

один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый

Снимок экрана 2021-12-28 104847

Снимок экрана 2021-12-28 104432

Снимок экрана 2021-12-28 105614

[Удален]  
SanAlex #:

один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый

изменений в коде не совершал 

Снимок экрана 2021-12-28 111539

[Удален]  
SanAlex #:

один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый

Сейчас вроде выровнялось - начали в ногу идти 

Снимок экрана 2021-12-28 114407 

 
История по разному подгружена. Потом выровнялось.
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy #:
История по разному подгружена. Потом выровнялось.

тоже об этом подумал. Потому- что, теперь идут в ногу.

Снимок экрана 2021-12-28 124820

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но почему тогда эксперт - открывает не вместе . они запущены еще вчера одновременно.(одни настройки - разница только в валюте.) 

 
SanAlex #:

тоже об этом подумал. Потому- что, теперь идут в ногу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

но почему тогда эксперт - открывает не вместе . они запущены еще вчера одновременно.(одни настройки - разница только в валюте.) 

Терминалы живут своей жизнью в среде ос. И не всегда запросы параллельны и ответы вовремя. Синхронизация вообще дело не простое. Поэтому лучше и дешевле дать достаточное время. 
 
SanAlex #:

тоже об этом подумал. Потому- что, теперь идут в ногу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

но почему тогда эксперт - открывает не вместе . они запущены еще вчера одновременно.(одни настройки - разница только в валюте.) 

добро пожаловать в реальную жизнь !

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