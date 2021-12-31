Индикатор - разные показания - страница 5
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Интересная тема.
Для начала, можно бы написать какой-то скрипт для сравнения истории в терминалах.
Пока идут в ногу . Но было замечено в те разы, ближе к 11.00 по МСК. расхождение.
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Не правильно я про тестил - пару валютную я не ту, поставил на тест. Надо было на EUR\USD на ней было расхождение - а вот на USD\CHF MACD идёт в ногу
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но видно, что эксперт работает по разному - хотя у них одинаковые настройки, разница только, рублёвый счёт и долларовый
Не знаю что произошло - но сейчас и на паре USD\CHF MACD разошёлся
Итог - нужно наверное пользоваться - Новой версией терминала.
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хотя как сказать - где точней MACD дал сигнал???
Итог - нужно наверное пользоваться - Новой версией терминала.
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хотя как сказать - где точней MACD дал сигнал???
Думается, вопрос не в том, где точней. Например, если какая-то стратегия работала в старой версии и перестала работать в новой, то то, что в новой версии точнее - слабое утешение.
Вопрос, всё же, в том, почему так происходит, какие изменения на это влияют и где ещё они могут проявиться.
Думается, вопрос не в том, где точней. Например, если какая-то стратегия работала в старой версии и перестала работать в новой, то то, что в новой версии точнее - слабое утешение.
Вопрос, всё же, в том, почему так происходит, какие изменения на это влияют и где ещё они могут проявиться.
не знаю в чем проблема - я случайно это заметил . И у же каждую строчку кода пересмотрел, всё одинаково. Что ещё интересно, это происходит ближе к 11 часам по Москве.
не знаю в чем проблема - я случайно это заметил . И у же каждую строчку кода пересмотрел, всё одинаково. Что ещё интересно, это происходит ближе к 11 часам по Москве.
Вот потому и пишу - для начала, надо сравнить историю в терминалах. Не визуально, а скриптом, поминутно. Если совпадает, то и потиково.Кстати, терминалы подключены к одному и тому же брокерскому серверу?
Вот потому и пишу - для начала, надо сравнить историю в терминалах. Не визуально, а скриптом, поминутно. Если совпадает, то и потиково.
А как это сделать ?
Накинул ещё Индикатор -
А как это сделать ?
Вот это надо думать, таким ещё не занимался. Будет время - подумаю.
Может, подскажет кто-то, кто уже копал в эту сторону?
Вот это надо думать, таким ещё не занимался. Будет время - подумаю.
Может, подскажет кто-то, кто уже копал в эту сторону?
скорее всего что долларовый и рублёвый - на это влияет . хоть и один брокер но в разных сетях
скорее всего что долларовый и рублёвый - на это влияет . хоть и один брокер но в разных сетях
Тогда нет чистоты эксперимента.Можно проверить оба на одной и той же версии МТ - будет ли тут разница?