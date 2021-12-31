Индикатор - разные показания - страница 5

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Интересная тема.

Для начала, можно бы написать какой-то скрипт для сравнения истории в терминалах.

[Удален]  
SanAlex #:

Пока идут в ногу . Но было замечено в те разы, ближе к 11.00 по МСК. расхождение.

 

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Не правильно я про тестил - пару валютную я не ту, поставил на тест. Надо было на  EUR\USD на ней было расхождение - а вот на USD\CHF MACD идёт в ногу 

 

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но видно, что эксперт работает по разному - хотя у них одинаковые настройки, разница только, рублёвый  счёт и долларовый 


Не знаю что произошло - но сейчас и на паре  USD\CHF    MACD разошёлся

Снимок экрана 2021-12-30 110751 

[Удален]  

Итог - нужно наверное пользоваться - Новой версией терминала. 

Снимок экрана 2021-12-30 112100 

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хотя как сказать - где точней MACD дал сигнал???

Снимок экрана 2021-12-30 113250

 
SanAlex #:

Итог - нужно наверное пользоваться - Новой версией терминала. 

 

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хотя как сказать - где точней MACD дал сигнал???


Думается, вопрос не в том, где точней. Например, если какая-то стратегия работала в старой версии и перестала работать в новой, то то, что в новой версии точнее - слабое утешение.

Вопрос, всё же, в том, почему так происходит, какие изменения на это влияют и где ещё они могут проявиться.

[Удален]  
JRandomTrader #:

Думается, вопрос не в том, где точней. Например, если какая-то стратегия работала в старой версии и перестала работать в новой, то то, что в новой версии точнее - слабое утешение.

Вопрос, всё же, в том, почему так происходит, какие изменения на это влияют и где ещё они могут проявиться.

не знаю в чем проблема - я случайно это заметил . И у же каждую строчку кода пересмотрел, всё одинаково. Что ещё интересно, это происходит ближе к 11 часам по Москве. 

 
SanAlex #:

не знаю в чем проблема - я случайно это заметил . И у же каждую строчку кода пересмотрел, всё одинаково. Что ещё интересно, это происходит ближе к 11 часам по Москве. 

Вот потому и пишу - для начала, надо сравнить историю в терминалах. Не визуально, а скриптом, поминутно. Если совпадает, то и потиково.

Кстати, терминалы подключены к одному и тому же брокерскому серверу?
[Удален]  
JRandomTrader #:

Вот потому и пишу - для начала, надо сравнить историю в терминалах. Не визуально, а скриптом, поминутно. Если совпадает, то и потиково.

А как это сделать ? 

Накинул ещё Индикатор - 

Снимок экрана 2021-12-30 115447

Снимок экрана 2021-12-30 121010

 
SanAlex #:

А как это сделать ?

Вот это надо думать, таким ещё не занимался. Будет время - подумаю.

Может, подскажет кто-то, кто уже копал в эту сторону?

[Удален]  
JRandomTrader #:

Вот это надо думать, таким ещё не занимался. Будет время - подумаю.

Может, подскажет кто-то, кто уже копал в эту сторону?

скорее всего что долларовый и рублёвый - на это влияет . хоть и один брокер но в разных сетях 

 
SanAlex #:

скорее всего что долларовый и рублёвый - на это влияет . хоть и один брокер но в разных сетях 

Тогда нет чистоты эксперимента.

Можно проверить оба на одной и той же версии МТ - будет ли тут разница?
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