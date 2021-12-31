Индикатор - разные показания
Здравствуйте !
запущен терминал на локальном компьютере и на VPS . При этом Индикатор LaguerreMA показывает при одинаковых параметрах различные показания, разница небольшая но все таки..
в чем дело ? время выставлено одинаковое на компьютерах
было у меня два терминала - один от одного брокера а другой от другого, так вот, один и тот же индикатор показывает немного по разному - хотя и график(м1 или любой другой по времени ) один и тот же и Индикатор настроен одинаково
было у меня два терминала - один от одного брокера а другой от другого, так вот, один и тот же индикатор показывает немного по разному - хотя и график(м1 или любой другой по времени ) один и тот же и Индикатор настроен одинаково
никак не решилось ?
никак не решилось ?
хотел показать - установил терминал от другого брокера, но с этими двумя брокерами - у них прямо всё в копеечку.
сейчас ещё от одного брокера установлю - проверим!
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Вы не поверите у всех трёх брокеров - в точь точь котировки стали, а ещё когда то, терминал терял связь - теперь всё нормально. ещё проверить надо, как у них открытие закрытие позиций
происходит. а то было, что очень долго и с расстановкой - мне в убыток, закрывались позиции.
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нет, всё таки у одного брокера котировки разницу имеют. у двух точь в точь в секунду в секунду цена меняется, а у третьего нет - и бары могут быть не заметно- но разные.
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вот и получится что индикатор может у одного отрисовать сигнал - а у другого нет.
хотел показать - установил терминал от другого брокера, но с этими двумя брокерами - у них прямо всё в копеечку.
сейчас ещё от одного брокера установлю - проверим!
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Вы не поверите у всех трёх брокеров - в точь точь котировки стали, а ещё когда то, терминал терял связь - теперь всё нормально. ещё проверить надо, как у них открытие закрытие позиций
происходит. а то было, что очень долго и с расстановкой - мне в убыток, закрывались позиции.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
нет, всё таки у одного брокера котировки разницу имеют. у двух точь в точь в секунду в секунду цена меняется, а у третьего нет - и бары могут быть не заметно- но разные.
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вот и получится что индикатор может у одного отрисовать сигнал - а у другого нет.
не в мире ничего абсолютного ).
но у меня видите ли другая немного ситуация. Брокер один и тот же, только терминал один установлен на локальном а другой - на VPS
не в мире ничего абсолютного ).
но у меня видите ли другая немного ситуация. Брокер один и тот же, только терминал один установлен на локальном а другой - на VPS
значит на VPS котировки как у всех нормальных брокеров - а у Вас брокерские котировки. вот и получается что на VPS индикатор откроет позицию а в терминале нет или на оборот.
не в мире ничего абсолютного ).
но у меня видите ли другая немного ситуация. Брокер один и тот же, только терминал один установлен на локальном а другой - на VPS
но вы мне идею дали. сейчас загрузил на VPS сервере, как в свое время делал н а локальном, архив котировок и все стало более менее как надо с показаниями индикатора. не в один в один но в пределах нескольких пунктов
Здравствуйте !
запущен терминал на локальном компьютере и на VPS . При этом Индикатор LaguerreMA показывает при одинаковых параметрах различные показания, разница небольшая но все таки..
в чем дело ? время выставлено одинаковое на компьютерах
1. Разный часовой пояс, время начала и окончания торгов.
2. Разные типы счетов, котировки могут немного отличаться, буквально 1-2 пункта разницы, сформируют уже другую модель. На пример: "Счет 1, цена закрылась выше цены открытия, счет 2, цена открытия и закрытия равны."
Вот ещё пример - как Индикатор у разных брокеров даёт сигнал
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ещё на 2 терминалах один и тот же Эксперт с одинаковыми настройками - а результат Прибыли разный
Вот ещё пример - как Индикатор у разных брокеров даёт сигнал
1 брокер
2 брокер
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ещё на 2 терминалах один и тот же Эксперт с одинаковыми настройками - а результат Прибыли разный
почему такая разница в прибыли - сейчас понял .Золото открыло позицию и я сравнил прибыль - оказывается у них по разному рассчитываются пункты
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блин, это все равно не то, сумма в деньгах одинаковая. Вот задачка!? почему же разная прибыль !?
блин, это все равно не то, сумма в деньгах одинаковая. Вот задачка!? почему же разная прибыль !?
Добавьте столбцы "Комиссия" и "Своп". Тогда можно будет о чем-то говорить.
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Здравствуйте !
запущен терминал на локальном компьютере и на VPS . При этом Индикатор LaguerreMA показывает при одинаковых параметрах различные показания, разница небольшая но все таки..
в чем дело ? время выставлено одинаковое на компьютерах