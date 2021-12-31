Индикатор - разные показания

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Здравствуйте !

запущен терминал на локальном компьютере и на VPS . При этом Индикатор LaguerreMA показывает  при одинаковых параметрах различные показания, разница небольшая но все таки..

в чем дело ? время выставлено одинаковое на компьютерах 

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Yerkin Sagandykov:

Здравствуйте !

запущен терминал на локальном компьютере и на VPS . При этом Индикатор LaguerreMA показывает  при одинаковых параметрах различные показания, разница небольшая но все таки..

в чем дело ? время выставлено одинаковое на компьютерах 

было у меня два терминала - один от одного брокера а другой от другого, так вот, один и тот же индикатор показывает немного по разному - хотя и график(м1 или любой другой по времени ) один и тот же и Индикатор настроен одинаково   

 
SanAlex:

было у меня два терминала - один от одного брокера а другой от другого, так вот, один и тот же индикатор показывает немного по разному - хотя и график(м1 или любой другой по времени ) один и тот же и Индикатор настроен одинаково   

никак не решилось ?

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Yerkin Sagandykov:

никак не решилось ?

хотел показать - установил терминал от другого брокера, но с этими двумя брокерами - у них прямо всё в копеечку. 

сейчас ещё от одного брокера установлю - проверим! 

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Вы не поверите у всех трёх брокеров - в точь точь котировки стали, а ещё когда то, терминал терял связь - теперь всё нормально. ещё проверить надо, как у них открытие закрытие позиций 

происходит. а то было, что очень долго и с расстановкой - мне в убыток, закрывались позиции.

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нет, всё таки у одного брокера котировки разницу имеют. у двух точь в точь в секунду в секунду цена меняется, а у третьего нет - и бары могут быть не заметно- но разные.     

Снимок р Снимок фк

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вот и получится что индикатор может у одного отрисовать сигнал - а у другого нет.

 
SanAlex:

хотел показать - установил терминал от другого брокера, но с этими двумя брокерами - у них прямо всё в копеечку. 

сейчас ещё от одного брокера установлю - проверим! 

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Вы не поверите у всех трёх брокеров - в точь точь котировки стали, а ещё когда то, терминал терял связь - теперь всё нормально. ещё проверить надо, как у них открытие закрытие позиций 

происходит. а то было, что очень долго и с расстановкой - мне в убыток, закрывались позиции.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

нет, всё таки у одного брокера котировки разницу имеют. у двух точь в точь в секунду в секунду цена меняется, а у третьего нет - и бары могут быть не заметно- но разные.     

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вот и получится что индикатор может у одного отрисовать сигнал - а у другого нет.

не в мире ничего абсолютного ). 

но у меня видите ли другая немного ситуация. Брокер один и тот же, только терминал один  установлен на локальном а другой - на VPS 

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Yerkin Sagandykov:

не в мире ничего абсолютного ). 

но у меня видите ли другая немного ситуация. Брокер один и тот же, только терминал один  установлен на локальном а другой - на VPS 

значит на  VPS котировки как у всех нормальных брокеров - а у Вас брокерские котировки. вот и получается что на VPS индикатор откроет позицию а в терминале нет или на оборот.

 
Yerkin Sagandykov:

не в мире ничего абсолютного ). 

но у меня видите ли другая немного ситуация. Брокер один и тот же, только терминал один  установлен на локальном а другой - на VPS 

но вы мне идею дали. сейчас загрузил на VPS сервере, как в свое время делал н а локальном, архив котировок и все стало более менее как надо с показаниями индикатора. не в один в один но в пределах нескольких пунктов

 
Yerkin Sagandykov:

Здравствуйте !

запущен терминал на локальном компьютере и на VPS . При этом Индикатор LaguerreMA показывает  при одинаковых параметрах различные показания, разница небольшая но все таки..

в чем дело ? время выставлено одинаковое на компьютерах 

1. Разный часовой пояс, время начала и окончания торгов.

2. Разные типы счетов, котировки могут немного отличаться, буквально 1-2 пункта разницы, сформируют уже другую модель.  На пример: "Счет 1, цена закрылась выше цены открытия, счет 2, цена открытия и закрытия равны."

[Удален]  

Вот ещё пример -  как Индикатор у разных брокеров даёт сигнал 

1 брокер 1 брокер

2 брокер  2 брокер 

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ещё на 2 терминалах один и тот же Эксперт с одинаковыми настройками - а результат Прибыли разный 

[Удален]  
SanAlex:

Вот ещё пример -  как Индикатор у разных брокеров даёт сигнал 

 1 брокер

 2 брокер 

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ещё на 2 терминалах один и тот же Эксперт с одинаковыми настройками - а результат Прибыли разный 

почему такая разница в прибыли - сейчас понял .Золото открыло позицию и я сравнил прибыль - оказывается у них по разному рассчитываются пункты

a 

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блин, это все равно не то, сумма в деньгах одинаковая. Вот задачка!? почему же разная прибыль !? 

 
SanAlex:

блин, это все равно не то, сумма в деньгах одинаковая. Вот задачка!? почему же разная прибыль !? 

Добавьте столбцы "Комиссия" и "Своп". Тогда можно будет о чем-то говорить.

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