Индикатор - разные показания - страница 4

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SanAlex #:

один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый

Ещё между старым Терминалом и новым . Вот такая проблема, -когда закрываешь терминал с экспертом а потом запускаешь терминал - в новом терминале, выскакивает ошибка и эксперт удаляется с графика.

HH      2       22:18:58.734    00000003 (EURUSD,M1)    cannot load indicator 'MACD' [4805]
RL      0       22:19:00.948    00000003 (EURUSD,M1)    Error creating MACD indicator

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Ошибка при добавлении индикатора

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может и за того что я вот тут нахимичил - но почему в старом Терминале, без ошибок - эксперт не вылетает с графика.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   for(int i=0; i<pairs; i++)
      m_handle_macd[i]=iMACD(symb_name[i],0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,InpAppliedPrice);
   for(int i=0; i<pairs; i++)
      if(m_handle_macd[i]==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- create EMA indicator and add it to collection
   for(int i=0; i<pairs; i++)
      m_handle_ema[i]=iCustom(symb_name[i],0,"Pivot");
   for(int i=0; i<pairs; i++)
      if(m_handle_ema[i]==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating EMA indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
SanAlex #:

Ещё между старым Терминалом и новым . Вот такая проблема, -когда закрываешь терминал с экспертом а потом запускаешь терминал - в новом терминале, выскакивает ошибка и эксперт удаляется с графика.

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Ошибка при добавлении индикатора

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может и за того что я вот тут нахимичил - но почему в старом Терминале, без ошибок - эксперт не вылетает с графика.

Посмотреть, где вылетает.

printf("Error creating MACD indicator, i=%d",i);

Может, перебор с к-вом индикаторов?

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JRandomTrader #:

Посмотреть, где вылетает.

Может, перебор с к-вом индикаторов?

тут ещё заметил - что в старом терминале MACD и в новом - какое то было изменение. В новом, на одну строку меньше код.

  Снимок экрана 2021-12-28 231155 новый

Снимок экрана 2021-12-28 231322 старый

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нашёл почему на строку меньше 

Снимок экрана 2021-12-28 232359

Снимок экрана 2021-12-28 232443

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JRandomTrader #:

Посмотреть, где вылетает.

Может, перебор с к-вом индикаторов?

вот что получилось 

CL      2       23:34:07.851    00000003 (EURUSD,M1)    cannot load indicator 'MACD' [4805]
MG      0       23:34:07.885    00000003 (EURUSD,M1)    Error creating MACD indicator, i=8

хотя - у меня на 21 пару. а выдало только 8

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эта ошибка вылетает - только когда я перезагружаю терминал, в обычном режиме работает всё нормально, если только - заметил сегодня, разницу в открытие и закрытие позиции в старом терминале и в новом

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Valeriy Yastremskiy #:
История по разному подгружена. Потом выровнялось.

Со вчерашнего дня, Индикаторы установлены - История должна была бы, уже сравнятся - но нет. Что то здесь другое.

Снимок экрана 2021-12-29 110718

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видно старый терминал - неверно показывает.

 
SanAlex #:

Со вчерашнего дня, Индикаторы установлены - История должна была бы, уже сравнятся - но нет. Что то здесь другое.

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видно старый терминал - неверно показывает.

В старом может что то не так работать, как в новом. Дебажить построчно или принтовать, сходу сложно определить. Компиляция разная или вообще что нить отвалилось. Можно поэтапно принты поставить и потом построчно)
 
4805 - просто таймаут. Отчего то, на MACD стандартный реагирует несколько лет уже. Особенно, в тестере. 
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Всё таки, хочу понять и выяснить - почему MACD показывает разный результат. Запускаю одновременно - показывают одинаково, через время - пути у них расходятся и через какое-то время, опять сходятся. Сейчас проверим вместе. Не знаю получится повторить - моё наблюдение за ними, как было вчера и позавчера.

Снимок экрана 2021-12-30 070902     

 
SanAlex #:

Всё таки, хочу понять и выяснить - почему MACD показывает разный результат. Запускаю одновременно - показывают одинаково, через время - пути у них расходятся и через какое-то время, опять сходятся. Сейчас проверим вместе. Не знаю получится повторить - моё наблюдение за ними, как было вчера и позавчера.

     

Точки останова поставь почаще в каждом макди и посмотри где различия. Не залазя в код, это как не пдонимая капота понять что не так в движке.
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Valeriy Yastremskiy #:
Точки останова поставь почаще в каждом макди и посмотри где различия. Не залазя в код, это как не пдонимая капота понять что не так в движке.

Пока идут в ногу . Но было замечено в те разы, ближе к 11.00 по МСК. расхождение.

Снимок экрана 2021-12-30 100732 

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Не правильно я про тестил - пару валютную я не ту, поставил на тест. Надо было на  EUR\USD на ней было расхождение - а вот на USD\CHF MACD идёт в ногу 

Снимок экрана 2021-12-30 104935  

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но видно, что эксперт работает по разному - хотя у них одинаковые настройки, разница только, рублёвый  счёт и долларовый 

Снимок экрана 2021-12-30 105453

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