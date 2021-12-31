Индикатор - разные показания - страница 4
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один брокер разные показания Индикатора MACD . терминалы - один старый, другой новый
Ещё между старым Терминалом и новым . Вот такая проблема, -когда закрываешь терминал с экспертом а потом запускаешь терминал - в новом терминале, выскакивает ошибка и эксперт удаляется с графика.
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
4805
Ошибка при добавлении индикатора
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может и за того что я вот тут нахимичил - но почему в старом Терминале, без ошибок - эксперт не вылетает с графика.
Ещё между старым Терминалом и новым . Вот такая проблема, -когда закрываешь терминал с экспертом а потом запускаешь терминал - в новом терминале, выскакивает ошибка и эксперт удаляется с графика.
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
4805
Ошибка при добавлении индикатора
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может и за того что я вот тут нахимичил - но почему в старом Терминале, без ошибок - эксперт не вылетает с графика.
Посмотреть, где вылетает.
Может, перебор с к-вом индикаторов?
Посмотреть, где вылетает.
Может, перебор с к-вом индикаторов?
тут ещё заметил - что в старом терминале MACD и в новом - какое то было изменение. В новом, на одну строку меньше код.
новый
старый
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нашёл почему на строку меньше
Посмотреть, где вылетает.
Может, перебор с к-вом индикаторов?
вот что получилось
хотя - у меня на 21 пару. а выдало только 8
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эта ошибка вылетает - только когда я перезагружаю терминал, в обычном режиме работает всё нормально, если только - заметил сегодня, разницу в открытие и закрытие позиции в старом терминале и в новом
История по разному подгружена. Потом выровнялось.
Со вчерашнего дня, Индикаторы установлены - История должна была бы, уже сравнятся - но нет. Что то здесь другое.
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видно старый терминал - неверно показывает.
Со вчерашнего дня, Индикаторы установлены - История должна была бы, уже сравнятся - но нет. Что то здесь другое.
\\\\\\
видно старый терминал - неверно показывает.
Всё таки, хочу понять и выяснить - почему MACD показывает разный результат. Запускаю одновременно - показывают одинаково, через время - пути у них расходятся и через какое-то время, опять сходятся. Сейчас проверим вместе. Не знаю получится повторить - моё наблюдение за ними, как было вчера и позавчера.
Всё таки, хочу понять и выяснить - почему MACD показывает разный результат. Запускаю одновременно - показывают одинаково, через время - пути у них расходятся и через какое-то время, опять сходятся. Сейчас проверим вместе. Не знаю получится повторить - моё наблюдение за ними, как было вчера и позавчера.
Точки останова поставь почаще в каждом макди и посмотри где различия. Не залазя в код, это как не пдонимая капота понять что не так в движке.
Пока идут в ногу . Но было замечено в те разы, ближе к 11.00 по МСК. расхождение.
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Не правильно я про тестил - пару валютную я не ту, поставил на тест. Надо было на EUR\USD на ней было расхождение - а вот на USD\CHF MACD идёт в ногу
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но видно, что эксперт работает по разному - хотя у них одинаковые настройки, разница только, рублёвый счёт и долларовый