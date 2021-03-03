Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 2
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Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)
на arduino множество решений по этой теме. кому, как не нам, программистам, реализовать авто-полив
У меня уже 2 косточки от авокадо проросли, прикольная "пальма" получается. Только не цветет пока.
На сколько выросли уже?
когда был попугай, по весне посеяли попугайный корм - "подрастёт для птички зелень", заодно проверит на свежесть/всхожесть..
выше всех выросли эти самые "красивые домашние цветы" :-)
конечно не аллё, но если вдруг, то никому ничего не докажешь
Реально, после попугаев корм высыпал пару раз с балкона, потом ходил полол, что бы ченить не случилось. В соседней деревне смешнее, чувак также корм на задворки выкидывал, попугаев на лето забирал. Там выросли красивые домашние, и сосед гад настучал))) Еле отмазался)))
У кого дома красивые домашние цветы ?
Растут)))
Как понял, тема создана, чтобы подсунуть ардуино? Но оно экономически вообще не целесообразно - 5000 т.р. на 4-ре растения.
Вот истинная автоматизация:
Гениальнейшее изобретение, дешево и сердито, никогда не сломается. Есть вариант для пластиковой бутылки - 105 р. на 4-ре растения;)
На сколько выросли уже?
Вырастают где-то метр и перестают расти в высоту, одному 3 года, второму 2, оба одинаковые )
Вырастают где-то метр и перестают расти в высоту, одному 3 года, второму 2, оба одинаковые )
Больше года? У меня больше года не получалось, загибались.
Вырастают где-то метр и перестают расти в высоту, одному 3 года, второму 2, оба одинаковые )
Ну не знаю не знаю как перестают. У меня не переставали)) Потом очнулся, верхушку отрезал, а оно все равно равномерно во все стороны растет и в высоту тоже.