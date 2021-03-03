Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 2

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InsaneTrader69:

Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)

на arduino множество решений по этой теме. кому, как не нам, программистам, реализовать авто-полив

 
Там же не только полив и световой/температурный режим. Хотя и это у каждого своё, да ещё в зависимости не только от времени года, но и от "внутреннего календаря" самого растения (типа - пошла стрелка - не поливаем, пока не подрастёт до 10 см). Их ещё и пересаживать надо регулярно.
 
Андрей:
У меня уже 2 косточки от авокадо проросли, прикольная "пальма" получается. Только не цветет пока. 

На сколько выросли уже?

 
Здесь в основном обитает такой контингент, который занимается выращиванием депозитов, а не цветов. А на выращенный депозит покупает цветы.)
 
Maxim Kuznetsov:

когда был попугай, по весне посеяли попугайный корм - "подрастёт для птички зелень", заодно проверит на свежесть/всхожесть..

выше всех выросли эти самые "красивые домашние цветы" :-)

конечно не аллё, но если вдруг, то никому ничего не докажешь

Реально, после попугаев корм высыпал пару раз с балкона, потом ходил полол, что бы ченить не случилось. В соседней деревне смешнее, чувак также корм на задворки выкидывал, попугаев на лето забирал. Там выросли красивые домашние, и сосед гад настучал))) Еле отмазался))) 

 
Yuriy Zaytsev:

У кого дома красивые  домашние цветы ?

Растут))) 

 

Как понял, тема создана, чтобы подсунуть ардуино? Но оно экономически вообще не целесообразно - 5000 т.р. на 4-ре растения. 

Вот истинная автоматизация:  


Гениальнейшее изобретение, дешево и сердито, никогда не сломается. Есть вариант для пластиковой бутылки - 105 р. на 4-ре растения;)

 
Dmitry Fedoseev:

На сколько выросли уже?

Вырастают где-то метр и перестают расти в высоту, одному 3 года, второму 2, оба одинаковые )

 
Андрей:

Вырастают где-то метр и перестают расти в высоту, одному 3 года, второму 2, оба одинаковые )

Больше года? У меня больше года не получалось, загибались.

 
Андрей:

Вырастают где-то метр и перестают расти в высоту, одному 3 года, второму 2, оба одинаковые )

Ну не знаю не знаю как перестают. У меня не переставали)) Потом очнулся, верхушку отрезал, а оно все равно равномерно во все стороны растет и в высоту тоже.

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