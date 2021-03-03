Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 4

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Andrei Novichkov:

Вот, пожалте. Многолетний помидор "медовый черри". Растет уже второй год, закрыл пол окна. Это фото в конце декабря этого года

круто! у меня на подоконнике апельсин растет. и финик. 

 
DMITRII PECHERITSA:

круто! у меня на подоконнике апельсин растет. и финик. 

Здорово !

Я еще помню мода была лимоны выращивать

 
DMITRII PECHERITSA:

круто! у меня на подоконнике апельсин растет. и финик. 

круто, только лимоны вырастали и плодоносили. а вот апельсин и финик только начинали расти)

 
Valeriy Yastremskiy:

круто, только лимоны вырастали и плодоносили. а вот апельсин и финик только начинали расти)

Ну, те, у которых лимоны плодоносили, хвастались этим направо и налево. Это все таки были отдельные случаи.

 
Andrei Novichkov:

Ну, те, у которых лимоны плодоносили, хвастались этим направо и налево. Это все таки были отдельные случаи.

это было давно... хотя лимон еще жив вроде) но по крайней мере в том же горшке, в котором лет 30 назад у меня вырос лимон, сегодня растет лимон)))

 

 

Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.

 

Кот среди урожая.

 
forexman77:

 

Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.

красотища! у меня плодов пока нет, я и не рассчитываю. просто семена финика и апельсина воткнул в горшок, а они проросли. кедры также проклюнулись из семян, но они капризные, и что делать с этими кедриками не знаю

 
forexman77:

Кот среди урожая.

Наоборот, урожай среди кота.

 
forexman77:

 

Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.

Шикарно!

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