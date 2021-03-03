Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 4
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Вот, пожалте. Многолетний помидор "медовый черри". Растет уже второй год, закрыл пол окна. Это фото в конце декабря этого года
круто! у меня на подоконнике апельсин растет. и финик.
круто! у меня на подоконнике апельсин растет. и финик.
Здорово !
Я еще помню мода была лимоны выращивать
круто! у меня на подоконнике апельсин растет. и финик.
круто, только лимоны вырастали и плодоносили. а вот апельсин и финик только начинали расти)
круто, только лимоны вырастали и плодоносили. а вот апельсин и финик только начинали расти)
Ну, те, у которых лимоны плодоносили, хвастались этим направо и налево. Это все таки были отдельные случаи.
Ну, те, у которых лимоны плодоносили, хвастались этим направо и налево. Это все таки были отдельные случаи.
это было давно... хотя лимон еще жив вроде) но по крайней мере в том же горшке, в котором лет 30 назад у меня вырос лимон, сегодня растет лимон)))
Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.
Кот среди урожая.
Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.
красотища! у меня плодов пока нет, я и не рассчитываю. просто семена финика и апельсина воткнул в горшок, а они проросли. кедры также проклюнулись из семян, но они капризные, и что делать с этими кедриками не знаю
Кот среди урожая.
Наоборот, урожай среди кота.
Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.
Шикарно!