Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 3
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Больше года? У меня больше года не получалось, загибались.
Оно к поливу капризное, перелива не терпит.
Как понял, тема создана, чтобы подсунуть ардуино? Но оно экономически вообще не целесообразно - 5000 т.р. на 4-ре растения.
Нет, тема создана для экономии расходов на 8 Марта ;)
Вот, пожалте. Многолетний помидор "медовый черри". Растет уже второй год, закрыл пол окна. Это фото в конце декабря этого года
У кого дома красивые домашние цветы ?
Я в гидропонике помидорки пытаюсь растить :) У них тоже цветочки бывают. :)
так мы же Технари!
Покупаем ну или делаем простой девайс , у которого несколько входов с датчиков влажности и температуры - небольшая банка c водой и прозрачные трубки + электроника решит все проблемы с поливом причем гораздо лучше Жены или собственного участия.
В интернете полно схем автополива на ардулино а также скетчи для него.
В интернете полно схем автополива на ардулино а также скетчи для него.
ардуин неспортивно..
надо что-то типа Nvidia Jetson - чтобы в лицо узнавало хозяина, и приветливо шуршало всеми 200-ми ядрами :-)
Я в гидропонике помидорки пытаюсь растить :) У них тоже цветочки бывают. :)
Невыгодно. Да и не прут помидорки...
Вот, пожалте. Многолетний помидор "медовый черри". Растет уже второй год, закрыл пол окна. Это фото в конце декабря этого года
Класс!!! Я на балконе помидоры черри выращивал. Красные, жёлтые. Желтые вкуснее на мой вкус. Горшка 4 или больше было, только растут вверх сильно, прям под потолок. (может не так что-то делал.) Если прыскать на них раствор для улучшения завизей (или борной кислотой что ли ), то урожай больше.
А так цветов много, везде ... на потолке только нет.
Невыгодно. Да и не прут помидорки...
Если смотреть на это в плане выгоды, то да вы правы. Затрат много, на то что бы собрать саму гидропонную установку денег потратил так что можно купить примерно 20-30 кг. помидор в магазине. Не считаю уже того что свет для них горит примерно 12 часов в сутки. Только я не выгоды ради. А для спортивного интереса.
Класс!!! Я на балконе помидоры черри выращивал. Красные, жёлтые. Желтые вкуснее на мой вкус. Горшка 4 или больше было, только растут вверх сильно, прям под потолок. (может не так что-то делал.) Если прыскать на них раствор для улучшения завизей (или борной кислотой что ли ), то урожай больше.
А так цветов много, везде ... на потолке только нет.