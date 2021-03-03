Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 3

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Valeriy Yastremskiy:

Больше года? У меня больше года не получалось, загибались.

Оно к поливу капризное, перелива не терпит.

 
Dmitry Fedoseev:

Как понял, тема создана, чтобы подсунуть ардуино? Но оно экономически вообще не целесообразно - 5000 т.р. на 4-ре растения. 

Нет, тема создана для экономии расходов на 8 Марта ;)

 

Вот, пожалте. Многолетний помидор "медовый черри". Растет уже второй год, закрыл пол окна. Это фото в конце декабря этого года



 
Yuriy Zaytsev:

У кого дома красивые  домашние цветы ?

Я в гидропонике помидорки пытаюсь растить :) У них тоже цветочки бывают. :)

 
Yuriy Zaytsev:

так мы же Технари!

Покупаем ну или делаем простой девайс , у которого несколько входов с датчиков влажности и температуры - небольшая банка c водой и прозрачные трубки  + электроника  решит все проблемы с поливом причем гораздо лучше Жены или собственного участия.

В интернете полно схем автополива на ардулино а также скетчи для него.

 
Vitalii Ananev:

В интернете полно схем автополива на ардулино а также скетчи для него.

ардуин неспортивно..

надо что-то типа Nvidia Jetson - чтобы в лицо узнавало хозяина, и приветливо шуршало всеми 200-ми ядрами :-)

 
Vitalii Ananev:

Я в гидропонике помидорки пытаюсь растить :) У них тоже цветочки бывают. :)

Невыгодно. Да и не прут помидорки...

 
Andrei Novichkov:

Вот, пожалте. Многолетний помидор "медовый черри". Растет уже второй год, закрыл пол окна. Это фото в конце декабря этого года




Класс!!! Я на балконе помидоры черри выращивал. Красные, жёлтые. Желтые вкуснее на мой вкус.  Горшка 4 или больше было, только растут вверх сильно, прям под потолок. (может не так что-то делал.) Если прыскать на них раствор для улучшения завизей (или борной кислотой что ли ), то урожай больше.

А так цветов много, везде ... на потолке только нет.

 
moskitman:

Невыгодно. Да и не прут помидорки...

Если смотреть на это в плане выгоды, то да вы правы. Затрат много, на то что бы собрать саму гидропонную установку денег потратил так что можно купить примерно 20-30 кг. помидор в магазине. Не считаю уже того что свет для них горит примерно 12 часов в сутки.  Только я не выгоды ради. А для спортивного интереса.

 
Evgeniy Chumakov:


Класс!!! Я на балконе помидоры черри выращивал. Красные, жёлтые. Желтые вкуснее на мой вкус.  Горшка 4 или больше было, только растут вверх сильно, прям под потолок. (может не так что-то делал.) Если прыскать на них раствор для улучшения завизей (или борной кислотой что ли ), то урожай больше.

А так цветов много, везде ... на потолке только нет.

У меня завязи много, но и помидорков тоже прилично. И они реально вкусные ))) Я ничего особенного не делал. Там почва песчаная, поэтому просто поливал каждый день. Ну еще подкормил разок удобрениями. Может вам подрезать их стоило? Что бы вверх меньше перли.
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