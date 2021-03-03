Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 5
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красотища! у меня плодов пока нет, я и не рассчитываю. просто семена финика и апельсина воткнул в горшок, а они проросли. кедры также проклюнулись из семян, но они капризные, и что делать с этими кедриками не знаю
Из семян заплодоносит лет через 12-15. Нужно брать черенки с плодоносящих растений тогда первые плоды будут в возрасте 2-3 года.
Но, не все укореняются черенками апельсин и мандарин к примеру вообще корни трудно проклевывают. Нужно брать черенки с сортового растения и прививать можно на теже сеянцы.
Лимоны и грейпфруты укореняются неплохо.
Вот здесь информацию черпал http://www.homecitrus.ru/
Почитал этот сайт купил саженец лимона и привил на него мандарин. Уже два раза плодоносил первый раз плод был, как трава, а во второй вкусные получились.
Лимон, деревцу лет 15, сорт Пандероза карликовый. Еще плодоносил грейпфрут и мандарин, но фоток что-то не найду.
лимоны можно купить ...
но мне кажется, что от такого деревца свежайший аромат
это бесконечно приятно конечно же
Больше всего конечно апельсин хотелось вырастить с плодами. Привил черенки апельсина Вашингтон-Навэл на лимон Новгрузинский. Все прошло удачно. Но, как-то проветривал в мороз да и заморозил. Оба саженца зачахли. Хотя -4 выдерживать должны, наверное маленькие были из-за этого.
Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)
Мне тетки надарили алоэ и денежное дерево, раз в неделю поливаю и все дела. Алоэ хоть полезное, а денежное дерево место занимает, а бабок как не было, так и нет )). Разводняк короче.
В.С. Высоцкий - У нее на окошке герань, а у меня на окне ни
Мне тетки надарили алоэ и денежное дерево, раз в неделю поливаю и все дела. Алоэ хоть полезное, а денежное дерево место занимает, а бабок как не было, так и нет )). Разводняк короче.
Нужно попробовать несколько растений)
Топ комнатных растений для богатства:
1. Крассула овальная
2. Замиокулькас
3. Кактус
3. Герань
4. Бугенвиллия
5. Аукуба
6. Сциндапсус
7. Драцена Сандера
8. Лимон
9. Пахира
П.С. На форуме есть спрос оказывается на такие штуки. Спасибо топикстартеру!
Добавить в маркет семена и все причиндалы для этого!)
У кого дома красивые домашние цветы ?
Дома выращиваю "Гранат", Финик, Гибискус. В открытом грунте: Киви, Зизифус.
Дома выращиваю "Гранат", Финик, Гибискус. В открытом грунте: Киви, Зизифус.
Как киви, сколько лет, плоды даёт? Интересно, этой зимой не вымерзнет?
Актинидия вроде вымерзла у меня, но весной покажет.
Как киви, сколько лет, плоды даёт? Интересно, этой зимой не вымерзнет?
Актинидия вроде вымерзла у меня, но весной покажет.
Киви на юге запорожья.
Растет 8 лет и плодоносит, морозы до -17 ему нестрашны. Больше мешают возвратные морозы, так как сок пошел, а потом -10 в марте. Мульчирование помогает вогруг лианы опилками или соломой, что бы не дать грунту прогретья раньше времени и задержать раннее сокодвижение.
Киви на юге запорожья.
Растет 8 лет и плодоносит, морозы до -17 ему нестрашны. Больше мешают возвратные морозы, так как сок пошел, а потом -10 в марте. Мульчирование помогает вогруг лианы опилками или соломой, что бы не дать грунту прогретья раньше времени и задержать раннее сокодвижение.
Ну у меня в прошлом году вымерз, где-то в июле дал 2 побега от корня. В этом году немного прикрыл, но видать мало - не ожидал такие морозы. 40 км на юго-запад от Запорожья.