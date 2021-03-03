Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ?

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У кого дома красивые  домашние цветы ?

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

У кого дома красивые  домашние цветы ?

Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)

 
Yuriy Zaytsev:

У кого дома красивые  домашние цветы ?

Лук на перо по весне выращивал на подоконнике.

 

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Хабанеро на подоконнике растет, если считается
 
Yuriy Zaytsev:

У кого дома красивые  домашние цветы ?

вот они, красивые домашние цветы !


 
VVT:

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это сортовая vs дичка, на улице сортовая бы еще круче вымахала

 
Andrei Trukhanovich:

это сортовая vs дичка, на улице сортовая бы еще круче вымахала

Ну, не знаю, это не моё, так чисто поржать)

 
Denis Sartakov:

вот они, красивые домашние цветы !


когда был попугай, по весне посеяли попугайный корм - "подрастёт для птички зелень", заодно проверит на свежесть/всхожесть..

выше всех выросли эти самые "красивые домашние цветы" :-)

конечно не аллё, но если вдруг, то никому ничего не докажешь

 
InsaneTrader69:

Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)

так мы же Технари!

Покупаем ну или делаем простой девайс , у которого несколько входов с датчиков влажности и температуры - небольшая банка c водой и прозрачные трубки  + электроника  решит все проблемы с поливом причем гораздо лучше Жены или собственного участия.

 
У меня уже 2 косточки от авокадо проросли, прикольная "пальма" получается. Только не цветет пока. 
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