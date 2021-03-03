Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ?
У кого дома красивые домашние цветы ?
Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)
У кого дома красивые домашние цветы ?
Лук на перо по весне выращивал на подоконнике.
У кого дома красивые домашние цветы ?
вот они, красивые домашние цветы !
)
это сортовая vs дичка, на улице сортовая бы еще круче вымахала
это сортовая vs дичка, на улице сортовая бы еще круче вымахала
Ну, не знаю, это не моё, так чисто поржать)
вот они, красивые домашние цветы !
когда был попугай, по весне посеяли попугайный корм - "подрастёт для птички зелень", заодно проверит на свежесть/всхожесть..
выше всех выросли эти самые "красивые домашние цветы" :-)
конечно не аллё, но если вдруг, то никому ничего не докажешь
Их надо поливать же, ухаживать. А как это делать, если с утками за компом?)
так мы же Технари!
Покупаем ну или делаем простой девайс , у которого несколько входов с датчиков влажности и температуры - небольшая банка c водой и прозрачные трубки + электроника решит все проблемы с поливом причем гораздо лучше Жены или собственного участия.
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У кого дома красивые домашние цветы ?