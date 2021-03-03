Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 6

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Vitaly Muzichenko:

Ну у меня в прошлом году вымерз, где-то в июле дал 2 побега от корня. В этом году немного прикрыл, но видать мало - не ожидал такие морозы. 40 км на юго-запад от Запорожья.

У меня тоже не с первой весны стартавал, от корня побеги тоже сохранял. но морозы нестрашны, возвратные морозы хуже.


 
Vitaly Muzichenko:

Ну у меня в прошлом году вымерз, где-то в июле дал 2 побега от корня. В этом году немного прикрыл, но видать мало - не ожидал такие морозы. 40 км на юго-запад от Запорожья.

Ну было у нас обледенение зимой, климатическая зона одна и тажа, проверил пару веточек - лиана полностью живая. У нас "каховка" климат держит хорошо. Весной хурму и гранат высажу в Кушугуме.

 

В палисаднике порядка  20ти двадцатилетних! роз.

На подоконнике рядом со мной куст вечнозеленого кофе и куча кактусов.

 
Uladzimir Izerski:

В палисаднике порядка  20ти двадцатилетних! роз.

На подоконнике рядом со мной куст вечнозеленого кофе и куча кактусов.

Кофе цветет или нет ?

 
Volodymyr Zubov:

Кофе цветет или нет ?

Еще нет 2 года ему только.

 
Uladzimir Izerski:

Еще нет 2 года ему только.

Два года у вас или после всходов ?

 
Volodymyr Zubov:

Два года у вас или после всходов ?

После всходов.  Может уже старше 2х. Точно не помню. Вечнозеленое.

Kofe2

 
у меня почти такой же кустик, тоже ещё не цвел.
 
Volodymyr Zubov:

У меня тоже не с первой весны стартавал, от корня побеги тоже сохранял. но морозы нестрашны, возвратные морозы хуже.


Это твой урожай?

 
Uladzimir Izerski:

Это твой урожай?

Пока таким урожаем похвастаться не могу, это у продовца где сорт Киви покупал саженцы.

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