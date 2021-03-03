Парни, а кто то увлекается выращиванием домашних цветов ? - страница 6
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Ну у меня в прошлом году вымерз, где-то в июле дал 2 побега от корня. В этом году немного прикрыл, но видать мало - не ожидал такие морозы. 40 км на юго-запад от Запорожья.
У меня тоже не с первой весны стартавал, от корня побеги тоже сохранял. но морозы нестрашны, возвратные морозы хуже.
Ну у меня в прошлом году вымерз, где-то в июле дал 2 побега от корня. В этом году немного прикрыл, но видать мало - не ожидал такие морозы. 40 км на юго-запад от Запорожья.
Ну было у нас обледенение зимой, климатическая зона одна и тажа, проверил пару веточек - лиана полностью живая. У нас "каховка" климат держит хорошо. Весной хурму и гранат высажу в Кушугуме.
В палисаднике порядка 20ти двадцатилетних! роз.
На подоконнике рядом со мной куст вечнозеленого кофе и куча кактусов.
В палисаднике порядка 20ти двадцатилетних! роз.
На подоконнике рядом со мной куст вечнозеленого кофе и куча кактусов.
Кофе цветет или нет ?
Кофе цветет или нет ?
Еще нет 2 года ему только.
Еще нет 2 года ему только.
Два года у вас или после всходов ?
Два года у вас или после всходов ?
После всходов. Может уже старше 2х. Точно не помню. Вечнозеленое.
У меня тоже не с первой весны стартавал, от корня побеги тоже сохранял. но морозы нестрашны, возвратные морозы хуже.
Это твой урожай?
Это твой урожай?
Пока таким урожаем похвастаться не могу, это у продовца где сорт Киви покупал саженцы.