проблема таинственного самозалогинивания

Почему метатрейдер сам логинится на mql5? я его вылогиниваю уже третий раз, а он снова залогинивается!!! ну как так??? 

просто мне не нужен чат на этом конкретном терминале, а он все равно туда лезет и главное откуда он берет логин-пароль? я же их удаляю из терминала!

получается терминал ворует пароли из другого терминала или из браузера?

что это за чудеса? срочно предоставьте мне объяснение...

 

как ВЫ так сделали? 

мне например надоело в каждом терминале прописывать логин и пароль  

 
как вариант, он шарится по твоим кукисам в браузере.

у меня другая проблема

т.к. терминал на вайн,а браузер на линуксе,то он мне такие портянки рисует. любая полезная инфа в ней просто потеряется.

 
это возмутительно!

 

мда, неудобно так
 
так в том то и дело что ничего не делал

и если я правильно помню то в 1ый раз терминал сам собой залогинился то есть я и пароль никогда не вводил кажется

 
Не знаю откуда терминал восстанавливает пароли, но я недавно делал новую установку Windows 10 x64 1607 - в процессе установки выбрал удаление всех дисков (заметьте, удаление, а не полное форматирование). И когда я установил на эту новую, девственно чистую операционку терминал MetaTrader 5 - этот терминала откуда-то подхватил один демо-счёт - в общем сам залогинился.
 
либо если был залогинен хоть с одного терминала, то он мог так же ,Как и пароли к счетам, прописать в реестр и затем при заходе с другого терминала с этих ключей из реестра похватывает пароли.
 
я подозреваю (сейчас просто не помню уже) что я никогда не логинился в mql5 в терминале

на даже если представить что я логинился и пусть так оно и было

я же удаляю логин-пароль в опциях, а он зачем-то их восстанавливает! 

 

а этот случай вообще чудеса.......

 



что за странная разметка тут на форуме..... пока процитировал аж вспотел........

 
У меня не входит в учетную запись автоматически, и я вообще не входил в учетную запись на компьютере где пятерка, а через браузер ранее входил, но не выбирал автоматическое сохранение аккаунта - это не отвечает правилам безопасности.
 
Вам надо срочно поменяться местами... или компьютерами ,  или счетами  в MT  ,  может даже логинами на MQL5

и у каждого будет то что он хочет!


а это просто мистика...

 

 
а это просто мистика...  

в случае залогина нет мистики - вероятно счет автоматически создался. Это с недавних билдов заметил.

а вот то что в МТ при создании демосчёта светится мой ник и данные с этого форума - это считаю очень грязно.

При том, что в МТ5 терминале никогда не вводил свой логин.  Думаю что сканит МТ - IP / куки / другие МТ и пытается вычислить.

Короче - анонимности больше нет. 

Можете расходиться по домам )

