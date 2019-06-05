проблема таинственного самозалогинивания
как ВЫ так сделали?
мне например надоело в каждом терминале прописывать логин и пароль
Почему метатрейдер сам логинится на mql5? я его вылогиниваю уже третий раз, а он снова залогинивается!!! ну как так???
просто мне не нужен чат на этом конкретном терминале, а он все равно туда лезет и главное откуда он берет логин-пароль? я же их удаляю из терминала!
получается терминал ворует пароли из другого терминала или из браузера?
что это за чудеса? срочно предоставьте мне объяснение...
как вариант, он шарится по твоим кукисам в браузере.
у меня другая проблема
т.к. терминал на вайн,а браузер на линуксе,то он мне такие портянки рисует. любая полезная инфа в ней просто потеряется.
это возмутительно!
так в том то и дело что ничего не делал
и если я правильно помню то в 1ый раз терминал сам собой залогинился то есть я и пароль никогда не вводил кажется
либо если был залогинен хоть с одного терминала, то он мог так же ,Как и пароли к счетам, прописать в реестр и затем при заходе с другого терминала с этих ключей из реестра похватывает пароли.
я подозреваю (сейчас просто не помню уже) что я никогда не логинился в mql5 в терминале
на даже если представить что я логинился и пусть так оно и было
я же удаляю логин-пароль в опциях, а он зачем-то их восстанавливает!
Vladimir Karputov, 2016.11.15 10:54
Не знаю откуда терминал восстанавливает пароли, но я недавно делал новую установку Windows 10 x64 1607 - в процессе установки выбрал удаление всех дисков (заметьте, удаление, а не полное форматирование). И когда я установил на эту новую, девственно чистую операционку терминал MetaTrader 5 - этот терминала откуда-то подхватил один демо-счёт - в общем сам залогинился.
что за странная разметка тут на форуме..... пока процитировал аж вспотел........
Вам надо срочно поменяться местами... или компьютерами , или счетами в MT , может даже логинами на MQL5
и у каждого будет то что он хочет!
в случае залогина нет мистики - вероятно счет автоматически создался. Это с недавних билдов заметил.
---
а вот то что в МТ при создании демосчёта светится мой ник и данные с этого форума - это считаю очень грязно.
При том, что в МТ5 терминале никогда не вводил свой логин. Думаю что сканит МТ - IP / куки / другие МТ и пытается вычислить.
Короче - анонимности больше нет.
Можете расходиться по домам )
