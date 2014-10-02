Продвижение индикаторов - страница 11
Вижу в маркете, что и ограничение по инструментам для демо-версий индикаторов разрешено. Можно только приветствовать такую разумную политику, жаль только что в инструкциях для авторов об этом ни слова.
Ну а какая может быть инструкция? Каждый индикатор уникален, и автору гораздо лучше знать, что и как в нем имеет смысл ограничить для демо-версии (кому-то ограничение по символу прокатит, а кому-то нет). Невозможно в инструкции протелепатировать про какие-нибудь, например, размеры массивов, глубину анализируемой истории котировок и пр. Это все вотчина автора.
Речь не об инструкции, как делать защиту, а об инструкции по размещению продуктов на маркете. В данный момент там есть правило, запрещающее ограничивать функциональность продуктов. На мой взгляд, в нём необходима оговорка, что это правило относится только к экспертам.
Эта фраза в правилах вообще спорная. Существует ведь много продуктов с несколькими версиями, которые имеют одно ядро, но те или иные ограничения по возможностям - типа, проф версия подороже и обычная подешевле. Автор волен накладывать любые " собственные дополнительные специальные ограничения ", иначе к любому продукту можно докопаться, т.к. он по сути отвечает некоторой спецификации, что и есть ограничения.
Смысл правила выглядит более или менее очевидным: я думаю оно направлено против накрутки доходности экспертов в тестере на исторических данных. Но формулировка выглядит предварительной.
По мне - фраза "накрутка доходности экспертов в тестере" по смыслу совсем не одно и то же, что - "собственные дополнительные специальные ограничения". В общем, практика модерирования маркета показывает, что МК имели в виду нечто иное, нежели сформулированное в правилах.
Кто менял версии продуктов, подскажите пожалуйста, как это для клиентов выглядит? По идее ведь продукт должен вновь проверяться, тогда как быстро происходит смена? И остаётся ли доступной для скачивания старая версия во время проверки новой?
обновления происходят достаточно быстро(менее суток помнится).
Обновления - от дня до трех, в зависимости от количества текста в анонсе.
Для пользователя это выглядит так: заходишь в терминале в маркет, а там на закладке "Покупки" циферка загорается:
Переходишь туда, а там подробная информация:
Только "Что нового" нет в терминале, только на сайте.