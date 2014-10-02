Продвижение индикаторов - страница 6
я имею ввиду отдельным файлом и ссылку в ветку обсуждения.
ЗЫ: ну или если по правилам, то привязать демо-индикатор к какой-нибудь экзотике или к определённому ТФ
Насчёт привязки - тоже противоречит :)))
нет, ну может привязка к ТФ, уточнял у модератора:
Когда я начинал очередную разработку технического продукта, то вопрос создания и размещения демонстрационной версии стоял довольно остро. По опыту продвижения предыдущих продуктов, мне стало совершенно ясно, что без нее не обойтись, почти все без исключения "прямые" продажи проваливались из-за отсутствия возможности протестировать продукт, пусть даже с ограничениями. Поэтому наличие демо-версии один из важнейших факторов продвижения.
По поводу как должна выглядеть демо-версия, чтобы оставаться в рамках правил, я выскажу мнение, что ограничение по таймфрейму или валютной паре несет риски как потерять определенную группу покупателей (например внутридневных, если поставить таймфрейм Н1), так и риск "обхода" ограничения и как следствие его нелегального распространения.
При решении вопроса о демо-версии своего продукта, я нашел довольно простой выход. Конечно в этом решении помог мне сам алгоритм индикатора. Внутри я оставил только ту часть алгоритма, которая отвечает за расчет и отрисовку ТОЛЬКО восходящего тренда. Т.е. индикатор работает только при росте рынка, а когда преобладает нисходящая тенденция, индикатор соответственно не работает. Такая версия по моему мнению должна дать довольно четкое представление о работе индикатора для всех покупателей, независимо от их торговых горизонтов и торгуемых инструментов.
Так а зачем в Маркет загружать? Выложи отдельным файлом в ветке "Обсуждение" своего продукта, по идее это не запрещено. И там уже можно встроить любые ограничения.
Чтобы желающие могли декомпилировать? :)) Версия же хоть и демо, но алгоритм внутри должен быть рабочий.
Если будет демо-версия вашего оригинального индикатора, то его вообще не купят. Были прецеденты уже. Люди спокойно получали данные с демо-версий, не покупая полную версию.
Я согласен в том сысле, что для индикаторов универсальный рецепт приготовления демо-версии придумать очень трудно. Одно и то же ограничение один индикатор спасёт от "нештатного" использования, а для другого даже особых неудобств не создаст. В этом смысле правильнее всего было бы дать авторам возможность самим решать, какой будет демо-версия. Но MQ по какой-то причине такое решение похоже не нравится. Возможно они не уверены в квалификации авторов, возможно не хотят перегружать маркет бесплатными продуктами, фиг его знает.
С другой стороны, я подозреваю что значительная часть аудитории платные продукты вообще не смотрит, в этом смысле наличие демо-варианта в бесплатном секторе очень полезно. Любители бесплатного конечно плохие покупатели, но зато хорошие пиарщики :).
сделать ограничение на показ последней истории за 10 - n баров до текущего бара(но не все индикаторы так можно ограничить)
Это же противоречит правилам.
Почему противоречит? Вот правила, где такой запрет?
Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета, финансового инструмента и т.д. Все подобные действия будут расцениваться как недружественные к Покупателю и недопустимы.
сделать ограничение на показ последней истории за 10 - n баров до текущего бара...
сделать ограничение на показ последней истории за 10 - n баров до текущего бара...
сделать ограничение на показ последней истории за 10 - n баров до текущего бара...
