Продвижение индикаторов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что сказал сервисдеск?
И тишина? я так понял...
Пока да,после этой ветки наверно будет результат
Вот замечательно, кажется потенциальных партнёров тема тоже привлекла.
Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?
Да не, к утру ветки просто не будет, под предлогом рекламы индикатора топикстартером ветка будет удалена
Если не доживет до утра - значит откроем новую,напишем все вместе в сервисдеск
Делаем одно дело - доведем его до конца!
Вот замечательно, кажется потенциальных партнёров тема тоже привлекла.
Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?
Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?
Вот замечательно, кажется потенциальных партнёров тема тоже привлекла.
Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?
Лично я не выбираю ,распространяю все подряд - любые ссылки,на любой продукт,бесплатный или платный . Если продукт бесплатный - он в любой момент станет платный (ну вот решил хозяин на него цену выставить) это все должно учитываться впоследствии ! (по идее)