Продвижение индикаторов - страница 2

Новый комментарий
 
deskipper:
что сказал сервисдеск?
 
server:
И тишина? я так понял...
 
deskipper:
И тишина? я так понял...
Пока да,после этой ветки наверно будет результат
 
server:
Пока да,после этой ветки наверно будет результат
Да не, к утру ветки просто не будет, под предлогом рекламы индикатора топикстартером ветка будет удалена
 

Вот замечательно, кажется потенциальных партнёров тема тоже привлекла.

Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?

 
deskipper:
Да не, к утру ветки просто не будет, под предлогом рекламы индикатора топикстартером ветка будет удалена

Если не доживет до утра - значит откроем новую,напишем все вместе в сервисдеск 

Делаем одно дело -  доведем его до конца! 

 
Candid:

Вот замечательно, кажется потенциальных партнёров тема тоже привлекла.

Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?

Вас просим немного подчистить - что бы действительно не казалось рекламой вашего продукта  
 
Candid:


Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?

Лично я не выбираю ,распространяю все подряд - любые ссылки,на любой продукт,бесплатный или платный . Если продукт бесплатный - он в любой момент станет платный (ну вот решил хозяин на него цену выставить) это все должно учитываться впоследствии !  (по идее)
 
Candid:

Вот замечательно, кажется потенциальных партнёров тема тоже привлекла.

Если не секрет, может поделитесь, кто по каким критерием выбирает продукты для распространения?

Ну скажем так... цена 10$ и партнёрка 10% это как бы не очень интересно((( Но ссылку разместил у себя, в качестве моральной поддержки)))
 
server:
Лично я не выбираю ,распространяю все подряд - любые ссылки,на любой продукт,бесплатный или платный . Если продукт бесплатный - он в любой момент станет платный (ну вот решил хозяин на него цену выставить) это все должно учитываться впоследствии !  (по идее)
Тут я понял почему выхлоп =0 (юмор)
123456789...12
Новый комментарий