или в составе привлекаемых.
Нет не в этом дело.
Вот смотрите, если у вас 80% продуктов, то ваш сайт могут использовать, например, вместо каталога. Тем более, что рыться в продуктах в терминале или на сайте MQ не особо удобно, имхо. Как у вас это организовано не знаю, но допустим что удобнее. В итоге к вам как раз могут заходить ради ссылок на бесплатные. Я конечно не утверждаю, что именно в этом дело, просто как пример.
Вы когда нибудь занимались продвижением продуктов в интернете?
Вроде я высказался - в таком виде как сейчас устроена программа привлечений,просто нет смысла заниматься продвижением продуктов (себе дороже!)
Я думаю, вы выбрали не тот путь.
Чем вы, по вашему мнению, продвигаете? Тем, что даете ссылки на 80% продуктов?
Ну, увижу я на сайте свалку из рекламируемых продуктов, и что? Думаете, хоть один посмотрю? А если посмотрю, то куплю?
Тут в маркете я могу прогуляться по продуктам продавца, отсортировать по дате или рейтингу, поискать по ключевым словам.
А на ваше площадке что? Чем там лучше? Зачем мне гулять и выбирать там?
Вот есть сервис по выбору товара и сравнению цен, очень его люблю. Да, магазины ему отстегивают за то, что размещают на нем свои товары. Ну так есть за что!
Это же супер-удобно - фильтровать, сортировать, смотреть обзоры, а потом в 2 клика выбрать лучшую цену или акцию. Вот пример с выбором планшета, поиграйтесь.
Я не знаю, где именно и как вы выкладывали ссылки. Возможно, про свалку я погорячился.
Но практически уверен, что вы не рекламировали все эти продукты, а просто "делились". Отсюда и нулевой выхлоп.
Не претендую на звание лучшего партнера года, но точно могу сказать, что партнерка работает:
Может, не надо пытаться продвинуть весь маркет mql5.com, а заниматься конкретными продуктами?
То есть вы думаете это нормально - человек приходит на сайт мк по партнёрской ссылке,этот продукт он не покупает,но покупает несколько других + подписывается на сигнал,и так вы его привели-он пользуется всеми платными услугами ,получает прибыль сигнальщик,кодер - да все кому не лень получают прибыль кроме вас.
Вот и посчитайте вашу упущенную прибыль - у вас как раз есть от чего отталкиваться,сами скрин привели
нужно продать, а не привести. У них политика такая.
какой толк от продавца, если он приводит покупателя, всё ему показывает, но продать не может.
продавать тоже уметь надо.
А вы думаете, что эти 12000 переходов привели на mql5.com 12000 новых уникальных посетителей? Про то, сколько из них зарегистрировалось (не то, что купили что-то) я молчу ;)
:) Ребята ,ну ну
Candid:В принципе можно даже представить себе, что при размещении индикатора на маркете автору предлагается небольшое меню из "стандартных" методов ограничения функциональности (которые можно реализовать на уровне терминала). А он только ставит галочки. Клиенту же при запуске демо-версии сообщается, какие именно ограничения использованы в данной демо-версии. Там же, где сообщается что это демо-версия.