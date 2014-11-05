Сколько пунктов зарабатывает в день прибылный советник, а успешный трейдер - страница 6
Он это кто? Все успешные трейдеры миллиардеры. Но Ваши показатели намного лучше чем то, что я привел - почему бы не пополнить депозит или опубликовать свой сигнал. Как говориться спасение утопающего в руках самого утопающего.
С наилучшими пожеланиями,
IzaTrade
И вопрос вы когда о пунктах говорите - вы про пятизнак говорите или про четырехзнак?
Люди в черном еще не приходили.:) Я про четырехзнак говорю.
Я думаю, что есть трейдеры, а также советники, которые открыли сделку на продажу GBPUSD по цене 1,7150 и держат свои продажи до сих пор, возможно выйдут из этих позиций в понедельник, например по цене 1,6300. Если не ошибаюсь это порядка 850 пунктов за 44 дня, что в итоге дает порядка 19-20 пунктов в день.
вы же хотите измерять стратегию в пунктах на день, то есть каждый ДЕНЬ закрывать в плюс а это в принципе не достижимо потому что такой сверхстабильности не бывает
f2011:
Почему не 1,77%, не 2/1,5, не 24,5% ? Можете показать расчёты для этих цифр? Уже лет 5 выпрашиваю эти формулы - никто нигде никогда ни разу... Самая чёрная форекс-тайна
Спрашивали про расчеты нагрузке и приросте депозита. Вкладываю скрины для ознакомления.
сама постановка вопроса дибильная "сколько пунктов в день?"... успешность торговой стратегии определяется в основном ее стабильностью а стабильность измеряется как правило % годовых. почему? да потому что подразумевается что да же в хороших прибыльных стратегиях могут быть убыточные месяцы. тобишь стабильность измеряется по годам! отдельно взятый месяц мало говорит о системе в целом. есть такие суперталантливые трейдеры как Герчик, у которого как говорят за много лет не было ни одного убыточного месяца! но это большая редкость
вы же хотите измерять стратегию в пунктах на день, то есть каждый ДЕНЬ закрывать в плюс а это в принципе не достижимо потому что такой сверхстабильности не бывает
Уважаемый nowi,
Прежде всего спасибо за ваш пост.
Если считаете что вопрос дибильный - то зачем вам такому всезнающему человеку участвовать в этом дибилизме. Кроме того почему вы используете слова "стабильность измеряется как правило % годовых.", если вы так уверены - то почему не использовать вместо "как правило" слова "обязательно или строго". Критиков и так достаточно, не нравиться идите лесом, я не обижусь. На счет прибылных стратегий Я согласен, но цель темы узнать пределы в пунктах и ничего большего.
С уважением,
скучно мне......хочется поболтать, плюс желание выразить свое мнение, да и для рейтинга неплохо, хотя я к этому не особо стремлюсь
На счет пунктов в день - как мне видеться ориентировочные 100 пунктов это и хорошая цель и реально достижимо за день (при этом не ограничиваемся или не говорим строго). У кого какие мнения. Буду признателень
Не поминаю почему вас так интересует количество пунктов. Для оценки торговли количество пунктов ничего не дает !
Вот например: 1-ый трейдер открывает 1 ордер с лотом 10.0 для EUR/USD. Стоимость одного пункта будет $100. Закрывает в районе 12 пунктов и получает прибыль: 1 x $100 x 12 = $1200.
2-ой трейдер открывает 10 ордеров с лотом 0.5. Стоимость одного пункта будет $5.0. Все ордера закрывает в районе 12 пунктов и получает прибыль: 10 x $5.0 x 12 = $600.
Получается что у 1-го трейдера 12п., а у 2-го 120п. А что это вам дает ?