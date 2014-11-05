Сколько пунктов зарабатывает в день прибылный советник, а успешный трейдер - страница 5
Уважаемые,
Тут было предложение поучаствовать в обсуждении, может тогда будем писать какой результат в день для каждого из нас, а может возмем какой нибудь Сигнал и будет писать результаты - для того что бы опредлить какой средний заработок участников этой темы. А до профессионалов дойдем с улучением наших показателей, дай Бог.
возьмите мой сигнал :-) там щас как раз отрицательный баланс по пунктам
:) Спасибо. Ок. Посмотрел, подсчитал. Смотрите внизу. Теперь можете переходить в положительное количество зарабатываемых пунктов в день. Пожалуйста.
А чего скин такой урезаный :)
Это расчет пунктов господина IvanIvanov
Следует отметить, что баланс даже очень положительный. Можете посмотреть его историю сигнала.
Но нам нужны пункты - вот и считаю.
Не знаю как у прибыльного трейдера, но кажется в день в среднем около 100 пунктов это реально возможно, если работать с несколькими валютными парами. Работая депозитом в $5000 можно заработать в день $100, и в месяц получается прибыл 54,597% или $2729.89 с учетом ежедневного реинвестирования.
Ну с таким расчетом, он наверно уже миллиардер
Он это кто? Все успешные трейдеры миллиардеры. Но Ваши показатели намного лучше чем то, что я привел - почему бы не пополнить депозит или опубликовать свой сигнал. Как говориться спасение утопающего в руках самого утопающего.
С наилучшими пожеланиями,
IzaTrade