Сколько пунктов зарабатывает в день прибылный советник, а успешный трейдер - страница 5

Уважаемые, 

Тут было предложение поучаствовать в обсуждении, может тогда будем писать какой результат в день для каждого из нас, а может возмем какой нибудь Сигнал и будет писать результаты - для того что бы опредлить какой средний заработок участников этой темы. А до профессионалов дойдем с улучением наших показателей, дай Бог.

возьмите мой сигнал :-) там щас как раз отрицательный баланс по пунктам
 
:) Спасибо. Ок. Посмотрел, подсчитал. Смотрите внизу. Теперь можете переходить в положительное количество зарабатываемых пунктов в день. Пожалуйста.IvanIvanov 
 
А чего скин такой урезаный :)
 
Это расчет пунктов господина IvanIvanov 

Следует отметить, что баланс даже очень положительный. Можете посмотреть его историю сигнала.

Но нам нужны пункты - вот и считаю.

 
Не знаю как у прибыльного трейдера, но кажется в день в среднем около 100 пунктов это реально возможно, если работать с несколькими валютными парами. Работая депозитом в $5000 можно заработать в день $100, и в месяц получается  прибыл 54,597% или $2729.89 с учетом ежедневного реинвестирования.
 
Ну с таким расчетом, он наверно уже миллиардер
 
Он это кто? Все успешные трейдеры миллиардеры. Но Ваши показатели намного лучше чем то, что я привел - почему бы не пополнить депозит или опубликовать свой сигнал. Как говориться спасение утопающего в руках самого утопающего. 

С наилучшими пожеланиями,

IzaTrade 

Он это вы!
К вам еще люди в черном не приходили?
Нет?
Наверное ждут стабильности!
И вопрос вы когда о пунктах говорите - вы про пятизнак говорите или про четырехзнак?
