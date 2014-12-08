Индикаторы: Индикатор флета
Автор: Алексей
"расстояние между High и Low не более 3 пунктов, а расстояние между Open и Close не более 2 пунктов" - Вы шутите? Какие 2-3 пункта. Это же м1 тф. Какую торговую идею может предложить такой ужастик)) ?
Этот индикатор нужен для поиска точки входа в рынок. Точную точку входа можно найти только на младщем ТФ.
Вот пример за сегодня, 12.09.2014 на золоте, ТФ М5. Что не нравится? Каждый торгует на своем ТФ. Я хочу лишь помочь начинающим трейдерам. Если Вас этот индикатор не устраивает, не пользуйтесь.
А про пункты, я пишу, потому что привязываюсь к торговле с 4 знаками после запятой, а не с 5-мя, чтобы не иметь, к примеру, "типа прибыли в 17000 пунктов за день". Надо реально смотреть рынку в глаза, а не "пыль пускать".
1)Точную точку входа можно найти только на младщем ТФ.
2) Этот индикатор нужен для поиска точки входа в рынок
1) Уважаемый! Точные точки входы существует на любом ТФ. Но слишком малые тф коим является м1, на практике приносят сомнительную пользу, в то время как правильный анализ более высоких тф дает более ощутимый профит.
2) Посмотрите на графики мажоров и скажите честно сколько точек входа будет предлагать ваш метод в 2-3 пункта ? Сколько раз придется переворачиваться из-за 2-3 пунктов! я думаю, что весьма не мало, но того требует 2-3 пункта, ведь кто его знает когда состоится не фейковый выход из канала в 2-3 пункта, на котором и можно профит получить! что-то между скальпингом и высокочастотной получается.
Даже лучшие брокеры в плане комиссий, что существует на всем инет пространстве не предоставят достаточно малый спред, чтобы выгодно использовать каналы в 2-3 пункта. А так смысл стратегии на импульсе\выходе из канала конечно присутствует, но 2-3 пункта , увольте.
зы. пункты на мажорах и голде это разные вещи, торгуемые инструменты весьма различны, уточнили бы к каким инструментам ваш метод относиться, сперва я думал только мажоры, а в примере не мажор.
зы. и не принимаете мою критику как троллинг или придирание, это видно из вашего текста под графиком.
Уважаемый Алексей!
Вы создали,на мой взгляд,супер индикатор. Я торгую по ТС "Снайпер" и эти уровни строю вручную. Там для первого входа нужно поймать импульс выхода из флета равного примерно 16 пунктам . Но я ,как и большинство трейдеров, торгую на пятизнаке и индикатор строит не правильные линии. Убедительная к Вам просьба - сделать вариант индикатора для 5 знака.
Заранее благодарен.
Уважаемый Алексей!
Вы создали,на мой взгляд,супер индикатор. Я торгую по ТС "Снайпер" и эти уровни строю вручную. Там для первого входа нужно поймать импульс выхода из флета равного примерно 16 пунктам . Но я ,как и большинство трейдеров, торгую на пятизнаке и индикатор строит не правильные линии. Убедительная к Вам просьба - сделать вариант индикатора для 5 знака.
Заранее благодарен.
Спасибо что откликнулись!. Вот выкладываю скрин...
Надо в настройках индикатора для переменной SighalGap установить значение 0.
А для переменной HighLow значение 18.
И тогда у вас будет отображаться лучше.
:))
" Переменной SighalGap установить значение 0." - такой в индикаторе нет. Поставил переменную HighLow значение 18. "Поиграл" со всеми настройками но приемлемого варианта не получилось - бывает он правильно отображает а чаще нет.
Не видит вершинок . Если будете его совершенствовать , хорошо бы сделать чтобы линии (когда их делаешь длинными) не вылезали за Разделитель периодов.
Спасибо за труд! Успехов! Надеюсь у Вас получится .
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Индикатор флета:
Представляю Вашему внимаю свой индикатор флета.
Основной принцип работы индикатора: Поиск на текущем таймфрейме (далее ТФ) двух последовательных баров, у которых 1-ый бар меньше второго, расстояние между High и Low не более 3 пунктов, а расстояние между Open и Close не более 2 пунктов.
Все необходимые параметры выведены во внешние переменные, что позволяет задать любые значения, которые для Вас покажутся оптимальными. Если индикатор находит такую пару, то он рисует две линии на расстоянии 10 пунктов и длиной 5 баров вперед.
Смысл работы индикатора: найти уровни входа в рынок после флета. Для примера привожу график по золоту на август, сентябрь 2014 года (ТФ М5).
Автор: Алексей