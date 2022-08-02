Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 24

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Andrei Trukhanovich #:

Тема в названии которой есть грааль, мартин и призыв к кооперации

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Andrei Trukhanovich #:

Тема в названии которой есть грааль, мартин и призыв к кооперации изначально не может быть конструктивной.

Типа собраться всем посёлком на депозит пенсиямии и жахнуть мартингейлом?

А была такая история из какого-то южного сельхоз-региона про горе трейдеров...

 
Andrei Trukhanovich #:

А вот что большинство веток такие - ну большинство светлых голов вытеснили с форума, остались вот рена, изерский, юсуф, гопник

Дело в том, что все давно по закрытым группам сидят, и наверное никто не видит смысл рассказывать о работающих решениях на форумах (ну в самом деле, зачем кормить дармоедов) поэтому на форумах остаются только такие темы заведомо тленные, вот с такими лжепророками-хвастунами как вышеупомянутые персонажи...

Все лучшие люди быстро утягиваются с форумов тайными агентами. 😁

 

Пришлось почитать начало.

Первый пост ТС - отвечу на любые вопросы, а далее он их задает сам ...

Вобщем понятно, у человека пока не клеится с мартини...

 
transcendreamer #:

Все лучшие люди быстро утягиваются с форумов тайными агентами. 😁

не считая тех кто изначально одиночка ) впрочем, может такие потом и утягивают

 
Renat Akhtyamov #:

Пришлось почитать начало.

Первый пост ТС - отвечу на любые вопросы, а далее он их задает сам ...

Вобщем понятно, у человека пока не клеится с мартини...

У меня есть кое что гаальное! Но... Делать подарки, для так сказать, почтенной публике у меня намерения нету. У меня есть намерение найти партнёра по бизнесу.

А это оказалось практически невыполнимой задачей . У почти 100% обитателей всех форекс форумов партнёр и инвестор это одно тоже.  Согласитесь что неумение понимать разницу выдаёт с головой интеллектуальный потенциал персоны. Если вас интересует именно бизнес , а не  блеск фейерверка блестящих идей, то напишите мне в личку. Подробности в открытом режиме я обсуждать не стану. 

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Да тут у каждого что-то есть граальное. Но все скромные, и правильно. Поскромнее надо быть, поскромнее :)
 
Пока вы тут ТУТ чувак 8К до ярдов поднял)
Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000
Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000
  • www.cnews.ru
Криптоинвестор приобрел 70 триллионов монет «мемной» цифровой валюты Shiba Inu, и за год стоимость этого актива увеличилась с $8 тыс. до $5 млрд. Рыночная стоимость криптовалюты, вдохновленной мемами, составила почти 37 млрд. Shiba Inu резко вырос В августе 2020 г. анонимный пользователь приобрел 70 200 003 182 869 монет только что появившейся...
 
Valeriy Yastremskiy #:
Пока вы тут ТУТ чувак 8К до ярдов поднял)

не поднял. это floating pnl.

Если он начнет выходить, цена пробьет пол, подвал и верхний слой земной коры.

Думаю, реальный профит который он может получить - $50-300 млн, что конечно тоже фантастично по сравнению со стартовым капиталом (заветный миллион процентов)

Если что, после доната Виталика (~$1млрд в той же монете на момент доната) цена монеты обвалилась раз в 15
 
Valeriy Yastremskiy #:
Пока вы тут ТУТ чувак 8К до ярдов поднял)

А ничего что Сиба является скамом, для привлечения доверчивых хомяков?

Раздутые деньги но реальные деньги там всего лишь эти самые 8 тыс. ;-) 

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