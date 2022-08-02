Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тема в названии которой есть грааль, мартин и призыв к кооперации
.
Тема в названии которой есть грааль, мартин и призыв к кооперации изначально не может быть конструктивной.
Типа собраться всем посёлком на депозит пенсиямии и жахнуть мартингейлом?
А была такая история из какого-то южного сельхоз-региона про горе трейдеров...
А вот что большинство веток такие - ну большинство светлых голов вытеснили с форума, остались вот рена, изерский, юсуф, гопник
Дело в том, что все давно по закрытым группам сидят, и наверное никто не видит смысл рассказывать о работающих решениях на форумах (ну в самом деле, зачем кормить дармоедов) поэтому на форумах остаются только такие темы заведомо тленные, вот с такими лжепророками-хвастунами как вышеупомянутые персонажи...
Все лучшие люди быстро утягиваются с форумов тайными агентами. 😁
Пришлось почитать начало.
Первый пост ТС - отвечу на любые вопросы, а далее он их задает сам ...
Вобщем понятно, у человека пока не клеится с мартини...
Все лучшие люди быстро утягиваются с форумов тайными агентами. 😁
не считая тех кто изначально одиночка ) впрочем, может такие потом и утягивают
Пришлось почитать начало.
Первый пост ТС - отвечу на любые вопросы, а далее он их задает сам ...
Вобщем понятно, у человека пока не клеится с мартини...
У меня есть кое что гаальное! Но... Делать подарки, для так сказать, почтенной публике у меня намерения нету. У меня есть намерение найти партнёра по бизнесу.
А это оказалось практически невыполнимой задачей . У почти 100% обитателей всех форекс форумов партнёр и инвестор это одно тоже. Согласитесь что неумение понимать разницу выдаёт с головой интеллектуальный потенциал персоны. Если вас интересует именно бизнес , а не блеск фейерверка блестящих идей, то напишите мне в личку. Подробности в открытом режиме я обсуждать не стану.
Пока вы тут ТУТ чувак 8К до ярдов поднял)
не поднял. это floating pnl.
Если он начнет выходить, цена пробьет пол, подвал и верхний слой земной коры.
Думаю, реальный профит который он может получить - $50-300 млн, что конечно тоже фантастично по сравнению со стартовым капиталом (заветный миллион процентов)Если что, после доната Виталика (~$1млрд в той же монете на момент доната) цена монеты обвалилась раз в 15
Пока вы тут ТУТ чувак 8К до ярдов поднял)
А ничего что Сиба является скамом, для привлечения доверчивых хомяков?
Раздутые деньги но реальные деньги там всего лишь эти самые 8 тыс. ;-)