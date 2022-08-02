Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 19
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Кстати, ликвидность на форексе и её разрывы будем определять тоже на глаз?)
Кстати, если внимательный читатель попробует оценить такую популярную пару как Сбер и Сбер-преф, то он с удивлением обнаружит что по некоторым участкам там нет коинтеграции, то есть формальные тесты проваливаются
transcendreamer #:
если внимательный читатель попробует оценить такую популярную пару как Сбер и Сбер-преф, то
Прочитал: Сбер-Греф, ну думаю чувак уже свои фамильные акции выпустил
Картинку когда дадите?
=> ветка обсуждения статьи
Так весь рынок так устроен, а не только Сбер. Режимы рынка меняются. То есть связь, то нет связи. Поэтому любители посчитать среднее по больнице (aka "ученые") ничего и не обнаруживают.
Что такое волатильность и её фильтр? Поясните пожалуйста картинками.
=> ветка обсуждения статьи
Что такое волатильность и её фильтр? Поясните пожалуйста картинками.
Так я уже вторые сутки там сижу. А картинки всё нет и нет.
Жду когда вы напишите там сообщение с точным указанием на фрагмент статьи, который вам неясен настолько, что требует пояснения в виде картинок.
Волатильность - мера изменения цены. Существует тысяча способов измерения волатильности. Простейший: (high-low) за период. Фильтр разрешает работу системы например, только при низкой волатильности. Или только при высокой.
Мера не изменения, а изменчивости. Мера изменения - приращение. То о чём вы говорите, называется историческая волатильность и уже давно придумана не любимыми вами учёными. Думал что вы с вашим практическим глазом нашли что-то новое.
Мера не изменения, а изменчивости. Мера изменения - приращение. То о чём вы говорите, называется историческая волатильность и уже давно придумана не любимыми вами учёными. Думал что вы с вашим практическим глазом нашли что-то новое.