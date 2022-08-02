Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 18
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Уверен, после вашей сильноосмысленной статьи форумяне одумаются и на форуме установится полный конструктив)
Нет, речь о разнице между концом одной сессии и началом следующей, иначе аналогия с обычным гэпом теряется. Из-за возвратности валют есть некоторая тенденция к закрытию этого межсессионного гэпа. В исходном виде, по очевидным причинам, малоприменимо.
У вас в статье сформулировано так, будто речь идет о двух американских сессиях.
=> ветка обсуждения статьи
На глаз, как вы определяете коинтеграцию)
ГЭП это время между двумя рюмками?
Так?
На глаз, как вы определяете коинтеграцию)
ГЭП это время между двумя рюмками?
Красивое определение, Евгений молодец!
што с маим руским сиводня?
ГЭП?
А, эт я одобряю)
Кстати, ликвидность на форексе и её разрывы будем определять тоже на глаз?)
Никакой, быстро нагуглит незнакомую фразу :)
Нагуглить-то он нагуглит, а вот поймёт ли - это большой вопрос...
Если этот персонаж за столько времени не осознал откуда появляются котировки и мыслит категориями карманно-кухонных ДЦ...
К большому сожалению, активность таких лжепророков и мракобесов порой затмевает собой всё пространство, и истина остаётся во мраке суеверий...
Как говорил Лао-цзы: - Знающий не говорит, говорящий не знает.
То же касается и коинтеграции, вот нет бы взять и посмотреть хотя бы определение.
Кстати, если внимательный читатель попробует оценить такую популярную пару как Сбер и Сбер-преф, то он с удивлением обнаружит что по некоторым участкам там нет коинтеграции, то есть формальные тесты проваливаются, хотя при этом сходимость и тренд-стационарность есть.
То есть глубина проблемы там намного больше чем возможности стандартных тестов, которые кстати надо сказать порой дают и ложно-положительные ответы.
Но форумные крикуны конечно же об этом ничего не слышали.
В этот состоит беда современных средств коммуникаций, и в отсутствие интеллектуальных барьеров форумы заполняются хвастунами и ПТУ-шниками, которые пытаются учить других, сами не представляя даже о чём говорят, зато свято верующих в Волны, шаманский теханализ и какие-то мифические "законы рынка", речь их мутна и беспорядочна, с запутанной семантикой, как у астрологов и прочих шарлатанов, зато крикливы и обращают на себя внимание.
Ещё Уильям Шекспир выразил это в гениальной фразе: - Дурак думает, что он умён, а умный человек знает, что он глуп.
Люди более осведомлённые предпочитают быть сдержанными, так как осознают границы применимости суждений... в то время как дурные и средние люди, всегда собою довольные, не испытывают никакого стеснения в самопрославлении.