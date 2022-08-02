Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 18

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Aleksey Nikolayev #:

Уверен, после вашей сильноосмысленной статьи форумяне одумаются и на форуме установится полный конструктив)

Здесь в этой ветке есть в 100 раз более балабольные персонажи чем я) против них любые статьи бессильны)
 
Aleksey Nikolayev #:

Нет, речь о разнице между концом одной сессии и началом следующей, иначе аналогия с обычным гэпом теряется. Из-за возвратности валют есть некоторая тенденция к закрытию этого межсессионного гэпа. В исходном виде, по очевидным причинам, малоприменимо.

У вас в статье сформулировано так, будто речь идет о двух американских сессиях.
Покажите картинкой, что вы понимаете под межсессионным гэпом?
И как вы определили "возвратность валют"?
 
secret #:
У вас в статье сформулировано так, будто речь идет о двух американских сессиях.
Покажите картинкой, что вы понимаете под межсессионным гэпом?

=> ветка обсуждения статьи

secret #:
И как вы определили "возвратность валют"?

На глаз, как вы определяете коинтеграцию)

 
Uladzimir Izerski #:


ГЭП это время между двумя рюмками?

Так?

 
Aleksey Nikolayev #:

На глаз, как вы определяете коинтеграцию)

А, эт я одобряю)
[Удален]  
Evgeny Belyaev #:

ГЭП это время между двумя рюмками?

Красивое определение, Евгений молодец!


 
што с маим руским сиводня?
[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:
што с маим руским сиводня?

ГЭП?

 
secret #:
А, эт я одобряю)

Кстати, ликвидность на форексе и её разрывы будем определять тоже на глаз?)

 
Vitaly Muzichenko #:

Никакой, быстро нагуглит незнакомую фразу :)

Нагуглить-то он нагуглит, а вот поймёт ли - это большой вопрос...

Если этот персонаж за столько времени не осознал откуда появляются котировки и мыслит категориями карманно-кухонных ДЦ...

К большому сожалению, активность таких лжепророков и мракобесов порой затмевает собой всё пространство, и истина остаётся во мраке суеверий...

Как говорил Лао-цзы: - Знающий не говорит, говорящий не знает.

То же касается и коинтеграции, вот нет бы взять и посмотреть хотя бы определение.

Кстати, если внимательный читатель попробует оценить такую популярную пару как Сбер и Сбер-преф, то он с удивлением обнаружит что по некоторым участкам там нет коинтеграции, то есть формальные тесты проваливаются, хотя при этом сходимость и тренд-стационарность есть.

То есть глубина проблемы там намного больше чем возможности стандартных тестов, которые кстати надо сказать порой дают и ложно-положительные ответы.

Но форумные крикуны конечно же об этом ничего не слышали.

В этот состоит беда современных средств коммуникаций, и в отсутствие интеллектуальных барьеров форумы заполняются хвастунами и ПТУ-шниками, которые пытаются учить других, сами не представляя даже о чём говорят, зато свято верующих в Волны, шаманский теханализ и какие-то мифические "законы рынка", речь их мутна и беспорядочна, с запутанной семантикой, как у астрологов и прочих шарлатанов, зато крикливы и обращают на себя внимание.

Ещё Уильям Шекспир выразил это в гениальной фразе: - Дурак думает, что он умён, а умный человек знает, что он глуп.

Люди более осведомлённые предпочитают быть сдержанными, так как осознают границы применимости суждений... в то время как дурные и средние люди, всегда собою довольные, не испытывают никакого стеснения в самопрославлении.

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