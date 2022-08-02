Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 25

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Marat Zeidaliyev #:

А ничего что Сиба является скамом, для привлечения доверчивых хомяков?

Раздутые деньги но реальные деньги там всего лишь эти самые 8 тыс. ;-) 

А как определить какая монета скам, а какая не скам?

Биткоин - скам?

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Dmytryi Nazarchuk #:

Хороший вопрос, интересный. Не могу определённо ответить для себя. Если люди верят в него, то это не значит, что он не может быть скамом.

 

Ни Сиба, ни биткоин не подходят под определение скама

Вот скам:


 

Научился делать флет, в каком направлении двигаться дальше?


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походу я надыбал грааль 

Снимок экрана 2021-12-05 131844

Снимок экрана 2021-12-05 132518

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SanAlex #:

походу я надыбал грааль 

Что такое - не везёт и как с ним бороться!?

-А я, уже раскатал губу.

Снимок экрана 2021-12-05 133546

 
автор думает что сюда ему сольют грааль? наивно как,прибыльные трейдера никогда не делятся секретами, которые сливая они влияют на ход истории получая в дальейшем конкурентов в виде толпы у которой они и отбирали ранее деньги
 
SanAlex #:

Что такое - не везёт и как с ним бороться!?

-А я, уже раскатал губу.

Могу показать на любом куске истории, будет флет минус расходы на спед

 

Мое отношение к теме "ГРААЛЬ"...

Грааль в трейдинге - это торговая стратегия, обладающая свойствами:

1. Мах надежность торговли, т.е. кол-во прибыльных сделок к общему числу сделок - около 100%

2. Прибыль на втором месте, так как при такой надежности этот параметр не столь важен...

3. Просадка - не более 10-15%, которая подтверждает ПРАВИЛЬНОСТЬ стратегии и отсутствие подгонки под историю...


Конечно, возможны варианты толкования данного определения "ГРААЛЬ"..., но в целом это уже не так критично, так как будет решена основная задача для Трейдера "Получение стабильной прибыли"...

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Serqey Nikitin #:

Мое отношение к теме "ГРААЛЬ"...

Грааль в трейдинге - это торговая стратегия, обладающая свойствами:

1. Мах надежность торговли, т.е. кол-во прибыльных сделок к общему числу сделок - около 100%

2. Прибыль на втором месте, так как при такой надежности этот параметр не столь важен...

3. Просадка - не более 10-15%, которая подтверждает ПРАВИЛЬНОСТЬ стратегии и отсутствие подгонки под историю...


Конечно, возможны варианты толкования данного определения "ГРААЛЬ"..., но в целом это уже не так критично, так как будет решена основная задача для Трейдера "Получение стабильной прибыли"...

4. Нужен хороший наставник, например ты
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