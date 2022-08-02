Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 25
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А ничего что Сиба является скамом, для привлечения доверчивых хомяков?
Раздутые деньги но реальные деньги там всего лишь эти самые 8 тыс. ;-)
А как определить какая монета скам, а какая не скам?
Биткоин - скам?
Хороший вопрос, интересный. Не могу определённо ответить для себя. Если люди верят в него, то это не значит, что он не может быть скамом.
Ни Сиба, ни биткоин не подходят под определение скама
Вот скам:
Научился делать флет, в каком направлении двигаться дальше?
походу я надыбал грааль
походу я надыбал грааль
Что такое - не везёт и как с ним бороться!?
-А я, уже раскатал губу.
Что такое - не везёт и как с ним бороться!?
-А я, уже раскатал губу.
Могу показать на любом куске истории, будет флет минус расходы на спед
Мое отношение к теме "ГРААЛЬ"...
Грааль в трейдинге - это торговая стратегия, обладающая свойствами:
1. Мах надежность торговли, т.е. кол-во прибыльных сделок к общему числу сделок - около 100%
2. Прибыль на втором месте, так как при такой надежности этот параметр не столь важен...
3. Просадка - не более 10-15%, которая подтверждает ПРАВИЛЬНОСТЬ стратегии и отсутствие подгонки под историю...
Конечно, возможны варианты толкования данного определения "ГРААЛЬ"..., но в целом это уже не так критично, так как будет решена основная задача для Трейдера "Получение стабильной прибыли"...
Мое отношение к теме "ГРААЛЬ"...
Грааль в трейдинге - это торговая стратегия, обладающая свойствами:
1. Мах надежность торговли, т.е. кол-во прибыльных сделок к общему числу сделок - около 100%
2. Прибыль на втором месте, так как при такой надежности этот параметр не столь важен...
3. Просадка - не более 10-15%, которая подтверждает ПРАВИЛЬНОСТЬ стратегии и отсутствие подгонки под историю...
Конечно, возможны варианты толкования данного определения "ГРААЛЬ"..., но в целом это уже не так критично, так как будет решена основная задача для Трейдера "Получение стабильной прибыли"...