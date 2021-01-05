Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 15
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Не будьте снобом, не ленитесь и читайте основные труды базовых философов. Про время и пространство - это "Критика чистого разума" Канта.
Грубо говоря, время и пространство не являются неотъемлемыми элементами реальности, а являются лишь априорно присущими людям формами восприятия реальности. Только современная физика немного приблизилась к уровню кантовского понимания в этой области.
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Добрый вечер.Извните пожалуйста. Где можно посмотреть работу советника и индикатор? Сллыки пожалуйста,если это возможно.
Советник там, куда нельзя давать ссылку, а индикатор - вот он: https://www.mql5.com/ru/code/10339
На ВПС забанили за торговлю на демосчете (где крикуны, твердящие обратное), перевели торги в другой терминал:
На ВПС забанили за торговлю на демосчете (где крикуны, твердящие обратное), перевели торги в другой терминал:
Если ты оплатил 15 долларов за VPS, что вряд ли, никто тебя не забанит
Там нужно работать достойным первоначальным депозитои. Оплаты. как таковой, нет.
Там нужно работать достойным депозитои.
Юсуф, что-то подсказывает, что скоро будет конец.
Если посмотреть реально, то вы бы доверили такой торговле 2000$ настоящих денег?
Кажись, нужно что-то менять?
Там нужно работать достойным первоначальным депозитои. Оплаты. как таковой, нет.
Юсуф, что-то подсказывает, что скоро будет конец.
Если посмотреть реально, то вы бы доверили такой торговле 2000$ настоящих денег?
Кажись, нужно что-то менять?
Да, срочно ищем ошибку в коде, Токман, вроде, ее нашел. исправляем и запустим вновь, издержки публичности и нехватки времени.
Хорош прикладываться, не смешно. Все вокруг виноваты, везде проблемы, все препоны ставят гениальной идее. Не надоело?
Где ты все это видишь. Все выполняют свои обязательства. Нет проблем. Проблема в твоей голове- как-бы позлее злить!!
Где ты все это видишь. Все выполняют свои обязательства. Нет проблем. Проблема в твоей голове- как-бы позлее злить!!