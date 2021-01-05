Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 15

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Aleksey Nikolayev:

Не будьте снобом, не ленитесь и читайте основные труды базовых философов. Про время и пространство - это "Критика чистого разума" Канта.

Грубо говоря, время и пространство не являются неотъемлемыми элементами реальности, а являются лишь априорно присущими людям формами восприятия реальности. Только современная физика немного приблизилась к уровню кантовского понимания в этой области.

Оставайтесь при своем мнении- это ваше право.

 
darirunu1:
Добрый вечер.Извните пожалуйста. Где можно посмотреть работу советника и индикатор? Сллыки пожалуйста,если это возможно.

Советник там, куда нельзя давать ссылку, а индикатор - вот он: https://www.mql5.com/ru/code/10339

Индикатор Султонова
Индикатор Султонова
  • www.mql5.com
Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
 

На ВПС забанили за торговлю на демосчете (где крикуны, твердящие обратное), перевели торги в другой терминал:



Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Самый быстрый виртуальный выделенный сервер (VPS) для трейдинга на форексе от производителей терминала MetaTrader 4/5
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Yousufkhodja Sultonov:

На ВПС забанили за торговлю на демосчете (где крикуны, твердящие обратное), перевели торги в другой терминал:

Если ты оплатил 15 долларов за VPS, что вряд ли, никто тебя не забанит
 
Vladimir Baskakov:
Если ты оплатил 15 долларов за VPS, что вряд ли, никто тебя не забанит

Там нужно работать достойным первоначальным депозитои. Оплаты. как таковой, нет.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Там нужно работать достойным депозитои.

Юсуф, что-то подсказывает, что скоро будет конец.

Если посмотреть реально, то вы бы доверили такой торговле 2000$ настоящих денег?

Кажись, нужно что-то менять?

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Там нужно работать достойным первоначальным депозитои. Оплаты. как таковой, нет.

Хорош прикладываться, не смешно. Все вокруг виноваты, везде проблемы, все препоны ставят гениальной идее. Не надоело?
 
Vitaly Muzichenko:

Юсуф, что-то подсказывает, что скоро будет конец.

Если посмотреть реально, то вы бы доверили такой торговле 2000$ настоящих денег?

Кажись, нужно что-то менять?

Да, срочно ищем ошибку в коде, Токман, вроде, ее нашел. исправляем и запустим вновь, издержки публичности и нехватки времени.

 
Vladimir Baskakov:
Хорош прикладываться, не смешно. Все вокруг виноваты, везде проблемы, все препоны ставят гениальной идее. Не надоело?

Где ты все это видишь. Все выполняют свои обязательства. Нет проблем. Проблема в твоей голове- как-бы позлее злить!!

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Где ты все это видишь. Все выполняют свои обязательства. Нет проблем. Проблема в твоей голове- как-бы позлее злить!!

Нет, удивляет твое невежество просто
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