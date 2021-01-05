Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 13
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Браво! Так искренно не смеялся давно!
Да, мы радуем всех шутками и прибаутками на НГ.
Например, ветка про маргинальную торговлю, весьма искренне
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Ну и по существу попробуем разобраться, поскольку натиск "врагов" Вы выдержали
Тау у Вас - откуда коэффициент с такой точностью, что это, какова его суть?
Полный перечень законов к данному моменту:
Нужно железно себе усвоить и признать доказанными математически. утверждения или проекта законов Султонова в сфере маржинальной торговой деятельности:
1. Ордера ставятся всегда в начале открытия всех баров, без исключения! (Если работаем на М1. то. ежеминутно!).
2 Стрелки - это-статус ордера-если они красного цвета-бай. зеленые - селл!
3."Сообщество" красных и зеленых стрелок указывают на направление тренда вверх или вниз!
4. Слово "флэт" и сочетане слов " Рынок стоит" должны быть исключены из лексикона трейдера!
5. Рынок не стоит никогда, а всегда идет борьба за вывод вердикта бара в Настоящем (Н)!
6. Рынок всегда помнит свое прошлое в соответствии с функцией Прошлого (П), состоящей из всех функций настоящего (Н) всех баров, входящих в выборку N исследователя!
7. Рынок всегда прогнозирует свое Будущее (Б) состояние в соответствии и с учетом своего состояния на истории (П+Н) своего состояния в Прошлом (функция П) и настоящем (функция Н). так, чтобы выполнялось условие нормировки П+Н+Б=1!
8.Рынок всегда находится в движении - либо вверх. либо вниз!
9. Если красных стрелок много-то. они указывают на направление тренда вверх, но если зеленых стрелок много-то. они указывают на направление тренда вниз! (слово много нужно применять всегда. когда одно-статусных ордеров больше одной штуки,иначе. признавать их сообществом ордеров. указывающими на направление тренда, за пределами бара, но. не может изменить направление тренда будущих баров )
10. Если зеленая стрелка всего одна среди красных стрелок. то, этот факт указывает на то, что, направление тренда вверх, сменился вниз по итогам торгов предыдущего бара, но если красная стрелка всего одна среди зеленых стрелок. то, этот факт указывает на то, что, направление тренда вниз, сменился вверх по итогам торгов предыдущего бара, но. не может изменить направление тренда будущих баров!
11. При торговле корзиной из нескольких валютных пар, на рынке возникает явление резонанса, обогащающий или сметающий любой депозит!
PS: Автор этих проектов законов всегда открыт для каждого трейдера в отдельности или представителей сфере маржинальной торговой деятельности в целом, в вопросах уточнения. улучшения или иных изменений в стиля или грамматики изложения вышеприведенных проектов законов, но. рьяно вступит в беспощадную. цивилизованную борьбу в теоретическом и практическом плане с любимыми оппонентами!
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Посмотрел на красные и зеленые стрелочки комментировать расхотелось. Ждал лучшего.
там законы к ним, я бы назвал их инструкцией по эксплуатации стрелочек
У меня правил меньше: появился зелёный бар закрываем продажи, открываем покупки. Появился красный бар: закрываем покупки, открываем продажи.
У меня правил меньше: появился зелёный бар закрываем продажи, открываем покупки. Появился красный бар: закрываем покупки, открываем продажи.
и как итоговый результат?
Можно и так называть пункты, ждем других предложений, кто-то предлагает слово кодекс поведения трейдера и т.д.т.п.
Юсуф может ответите на интересный уже некоторым вопрос, где вы взяли и как, не будучи знаком с терминалом и тем более с редактором?
и очень смело называя это пусть будет правилами поведения
вопрос надеюсь ясный и четкий
и как итоговый результат?
Я поздно просыпаюсь. За сегодня пока так:
Текущая
Закрытая
если добавить агрессивное усреднение (торговать не мин.лот, а от сетки с переворота стрелок или просто наращивать от времени), то будет работать. Пока мошны хватит :-)
можно добавить в "правила пункт №0" - трейдер! лей объём, рынок ждёт