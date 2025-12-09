Библиотеки: Calendar - страница 14
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Здравствуйте. Есть ли возможность сдвинуть календарь на определенное время?
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Библиотеки: Calendar
fxsaber, 2023.04.13 11:46
Это решается одной строкой.
Calendar += 3600.
Не помню весь функционал. Помогает ALT+M.
I don't remember all the functionality. ALT+M helps.
Это разумно. К сожалению, пока не готов этим заниматься.
Здравствуйте - Я только что использовал ваш пример советника Calendar EA и, похоже, он не загружает данные календаря. До выхода версии 5.0 build 5200 он работал отлично. Есть идеи, что не так, или какие-нибудь исправления? Спасибо
Проверил - работает.
В этих файлах хранится единый для всех терминалов календарь.
Проверил - работает.
В этих файлах хранится единый календарь для всех терминалов.
Это определенно не работает здесь с вашим тестовым советником, с 2 различными терминалами. Один напрямую из metaquotes и один через моего брокера. Смотрите ниже, оба показывают ошибку с кодом 1:
Я вижу 3 файла в \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\Calendar, events, countries and descriptions.
Строки в вашем тестовом советнике показывают, что файл calendar.bin должен быть сохранен как "Calendar.bin" в папке "Roaming\MetaQuotes\Terminal\<identifier>\MQL5\Files", но его там нет. До сборки 5200 они помещались туда правильно. Есть идеи, что может быть не так?
Это определенно не работает здесь с вашим тестовым советником, с 2 разными терминалами. Один напрямую из metaquotes и один через моего брокера. Смотрите ниже, оба показывают ошибку с кодом 1:
Я вижу 3 файла в \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\Calendar, events, countries and descriptions.
Строки в вашем тестовом советнике показывают, что файл calendar.bin должен быть сохранен как "Calendar.bin" в папке "Roaming\MetaQuotes\Terminal\<identifier>\MQL5\Files", но его там нет. До сборки 5200 они помещались туда правильно. Есть идеи, что может быть не так?
Чтобы убедиться, что это не моя настройка, я установил виртуальную машину windows вне своей сети, все чисто. Скачал терминал, установил Include Files плюс Calendar_Example EA. Все та же проблема, код ошибки 1, calendar.bin не загружается:
Есть идеи, что может быть не так?
До устаканивания изменений в MQL5 не вижу смысла разбираться. Попробуйте билд ниже.
Раньше все работало нормально и весь календарь спокойно выгружался в файл. Подозреваю, что с каким-то из релизов терминалов, таймаут уменьшили для CalendarValueHistory.
Я проверил на разных терминалах и разных серверах, правда терминал везде b5327. Также пробовал уменьшить период. Так за год тоже таймаут. А за несколько дней выгружает нормально
Есть ли варианты обхода, чтобы не дробить вызовы по коротким периодам?
Я проверял на разных терминалах и разных серверах, хотя везде стоит терминал b5327. Также я пробовал уменьшать период. Так вот, за год тоже есть таймаут. Но в течение нескольких дней все загружается нормально.
Есть ли какие-нибудь обходные пути, чтобы не разбивать звонки на короткие периоды?
Сделал небольшое исследование. Если передавать в CalendarValueHistory период больше месяца, то функция начинает висеть около 50 сек и дальше падает по таймауту. Причем такой же вызов но всего на 1 день короче выполняется <70 мс и отличное сохраняет около 5000 событий календаря. Точно что-то изменилось в ней.