Библиотеки: Calendar - страница 15
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Недавно заметил, что сохранение всего календаря в файле для работы с ним в тестере стала падать по таймауту, где-то через 50 сек.
Если передавать в CalendarValueHistory период больше месяца, то функция начинает висеть около 50 сек и дальше падает по таймауту.
Он не воспроизводится.
Она не воспроизводится.
Я тестировал его на разных серверах и разных терминалах. CalendarValueHistory всегда завершается с тайм-аутом. В соседней ветке была создана обёртка для решения этой проблемы.
https://www.mql5.com/en/forum/496980
CalendarValueHistory всегда завершается с тайм-аутом.
У меня иначе.
Кому верить?