Библиотеки: Calendar - страница 15

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Denis Kislicyn #:
Недавно заметил, что сохранение всего календаря в файле для работы с ним в тестере стала падать по таймауту, где-то через 50 сек.
Не воспроизводится ошибка.
 
Denis Kislicyn #:

Если передавать в CalendarValueHistory период больше месяца, то функция начинает висеть около 50 сек и дальше падает по таймауту.

Не воспроизводится. 
void OnStart()
{
  MqlCalendarValue Values[];
  
  Print(CalendarValueHistory(Values, D'2025.01.01'));
  Print(_LastError);
}
 
fxsaber #:
Он не воспроизводится.
Кажется, это связано с этим:


Возможно, для надежности стоит добавить функцию-обертку
 
fxsaber # :
Она не воспроизводится.


Я тестировал его на разных серверах и разных терминалах. CalendarValueHistory всегда завершается с тайм-аутом. В соседней ветке была создана обёртка для решения этой проблемы.

https://www.mql5.com/en/forum/496980

Error ERR_CALENDAR_TIMEOUT in CalendarValueHistory when passing more than 1 month interval - I am trying to fix a problem with the CalendarValueHistory function and how to fix it
Error ERR_CALENDAR_TIMEOUT in CalendarValueHistory when passing more than 1 month interval - I am trying to fix a problem with the CalendarValueHistory function and how to fix it
  • 2025.10.06
  • www.mql5.com
Would recommend just preloading it by a day or so and only checking every new m1 bar with a retry mechanism in case it doesn. I tested it on three different brokers, as well as on different servers and terminals. Now it times out everywhere if i call it with a period longer than a month
 
Denis Kislicyn #:

CalendarValueHistory всегда завершается с тайм-аутом.

У меня иначе.

 

Кому верить?


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