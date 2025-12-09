Библиотеки: Calendar - страница 13
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Библиотеки: Calendar
TradingProFX, 2024.10.30 13:12
Почему в тестере у меня выдаёт 0?
Нулевой To-параметр.
Метод Set() для MT5 только. Как для МТ4 инициализировать и скачивать новости?
Как это делается для MT5-тестера.
Calendar.Load(CALENDAR_FILENAME); Calendar.FilterByCurrency(Symbol());
После Load получаю: CALENDAR{ Events:[197684] }
А после FilterByCurrency: CALENDAR{ Events:[] }
Symbol() = EURUSD
После Load получаю: CALENDAR{ Events:[197684] }
А после FilterByCurrency: CALENDAR{ Events:[] }
Symbol() = EURUSD
Ничего не понял. Приложите компилируемый mq4/5.
Ничего не понял. Приложите компилируемый mq4/5.
не работает FilterByCurrency. Пустой массив получается после вызова FilterByCurrency().
Код простой
После Calendar.Load в дебаггере вижу CALENDAR{ Events:[197684] }
А после Calendar.FilterByCurrency(Symbol()): CALENDAR{ Events:[] }
2025.04.02 21:59:59.444 EURUSD,H1: size: 0
2025.04.02 21:59:56.772 EURUSD,H1: size: 197684
Пустой массив получается после вызова FilterByCurrency().
Это фильтр по валюте, не по символу.
Откройте в ME Calendar.mqh и нажмите ALT+M.
Это фильтр по валюте, не по символу.
понял
Здравствуйте. Есть ли возможность сдвинуть календарь на определенное время?
Календарь скачивается в одном терминале (с одной таймзоной), а использоваться будет (МТ4) в терминале с другой таймзоной. Получается, надо как-то корректировать время в календаре.