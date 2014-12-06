Простая и совершенная модель строения рынков Ценных бумаг
Начнем все с начала.
2-а примера развития вибрации в волнах. Выделено 2 уровня.
Две точки входа.
1) Первая на 3-ей волне.
2) И вторая на пятой.
Пример с входом в конце 3-й волны применим только для Н4 графика. На Н4 периоде, мы определяемся с целями (как это правильно делать и почему, скажу в дальнейшем), если в текущий момент на Н4 развивается 3 волна, мы начинаем погружаться во внутреннюю структуру Н1,М15,М5 периоды. Во внутренних структурах, мы ждем отработку 5-и волновки, именно 5, а не 3-х. Постепенно погружаясь как в матрешке, мы упираемся в М5 график и входим именно на М5 графике в 5 волне или же после 5 волны когда цена развернулась и двинулась в нашу сторону.
Но нужно помнить, если на М5 периоде у нас 5 волна, а на М15 и/или Н1 графике, развивается только 3-я волна, вход в сделку на М5 запрещен. Нужно чтобы промежуточные уровне (Н1 и/или М15) были в фазе завершения или развития 5-й волны, только тогда нужно искать вход в 5-й волне на М5 периоде. )
Дополнил...
Обычное соотношение лосс/прибыль = от 1/5 и до 1/20-30 (в зависимости от размера 5-и волновки).
Цель по прибыль, от 50% до 75%. На уровне 50% смотрим текущее развитие нисходящей структуры и уже от структуры принимаем решение или же сейчас фиксим профит или идем до 75%.
1) По Альманаху (технология текущей темы) - смотрим файл "law_of_the_universe.zip" в первом посте.
2) По Закону вибрации смотрим книгу «Биржевой Грааль", лежит в файле вместе с 2-я книгами по волнам Эллиота. В первом посте, название архива "balanr_prehter_and_mrserj.zip".
1. Волна 2 никогда не возвращается ["откатывается"] дальше начальной точки волны 1. Если импульсные волны устремлены вверх, то волна 2 не может опуститься ниже начальной точки волны 1 . Если импульсная последовательность идет вниз, то волна 2 не может подняться выше пика, с которого началось развитие волны 1.
2. Волна 3 не может быть самой короткой из "импульсных волн" . Волна 3 не обязана быть самой длинной, но почти всегда она оказывается самой длинной.
3. В растущей последовательности волна 4 не может зайти за пик волны 1. В падающей последовательности ралли волны 4 не может подняться выше дна волны 1.
Итого: Если нарушается хоть одно из этих правил, то последовательность не является импульсной по природе.
Все. Это не рушимые правила волн Элиота. Они нам понадобятся в повседневной работе для правильного определения последовательность волн.
почему у вас на скринах все в SELL
Люблю солить. Разницы нет. Так же и на бай. )
это бот торговал или руками?
если не затруднит, EUR/GBP нарисуйте
Только руками. Тут бот не поможет. Нами были проверены все самые последний разработки в области разметки волн Эллиота. Ни одна программа не размечает лучше чем человеческий мозг. Лично я делаю разметку только руками. ) Тем более софт размечает по классике, а нам смысла лезть в дебри нет.
Размечу, позже. Сейчас занят.....
Уточните, пожалуйста:
Нами - это кем?
проверены все самые последний разработки в области разметки волн Эллиота - каким образом вам удалось проверить те разработки, что, например, не выкладывались в публичный доступ. И да, почему вами проверены только последние разработки?
Ни одна программа не размечает лучше чем человеческий мозг. - вы действительно в этом уверены?
P./S.: Увидела ваш пост, Pako, после того как опубликовала свой.
"Лично я делаю разметку только руками"
здесь уже интересно, у вас есть какие-то особые правила разметки? которые нельзя алгоритмизировать?
ваша разметка суб'ективна?
Правила все те же. Основная часть написана здесь в теме (98%). Остальные буду озвучивать по мере желания и времени. но сам костяк уже озвучен. Я использую только самые не рушимые правила, даже соотношение фибо выкинул в топку, но добавил по Закону вибрации. Далее расскажу где могут быть нарушены правила к примеру по заходу 4-й волны за пик 1 волны и в принципе все. Далее усложнять смысла нет. Схема очень проста и полностью не рушима. Так же расскажу если сработал стоп как действовать и как в обще лучше торговать с учетом РМ и ММ. но всему свое время. шаг за шагом.
//Нами - это кем?
Нами. Это командой.
//проверены все самые последний разработки в области разметки волн Эллиота - каким образом вам удалось проверить те разработки, что, например, не выкладывались в публичный доступ. И да, почему вами проверены только последние разработки?
Я про публичные. Лучшая из них. Это Elwave, лучше ее пока не видели. Прогу дорабатывают уже более 15 лет.
// Ни одна программа не размечает лучше чем человеческий мозг. - вы действительно в этом уверены?
А похоже чтобы я шутил?
В данной теме, по мере желания и времени буду выкладывать текущее состояние некоторых ценных бумаг (валюты, золото и т.д.). :)
В файле описание и пример как в ручную торговать по данной модели. :)
Пользуйтесь на здоровье. )