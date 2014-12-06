Простая и совершенная модель строения рынков Ценных бумаг - страница 7
Решил разметить фьючерс сбербанка согласно волнового анализа (Своя разметка тоже присутствует _ пока не оней речь)
вопрос раз _ Н! синим цветом отметил пики соответствующих волн для Н! но имеет место растяжка _ выделена красным _ несостоявшиеся пики !!! волны,
перехожу на Н!!!! И делаю разметку _ согласно которой цена "улетит" вверх ____вопрос так ли это?
и вопрос такой _ что то у меня случилось с браузером _ постоянно прокручивается страница вверх, как будто кнопка какая нажата,,,счас пишу при нажатом шифт иначе невозможно___ кто знает как решить проблему помогите!
Чтобы я мог что-то сказать по факту, разметьте пожалуйста все 4 уровня и на H4 укажите первоначальную цель в 50%.
если я правильно понял, то вот
Н4 - голубая разметка цифр
Н1 - синяя
М15 - зеленая
М5 - фиолетовая
н4 Н1
М15 М5
Просьба в следующий раз, убирайте свои уровни с графика, чтобы захламления не было и структура была лучше видна.
По факту, чуток подкорректировал один из ваших скринов, немного разметку.
А ПОЧЕМУ НА Н4 ПРОИЗОШЛА СМЕНА 3 ВОЛНЫ на 1 ПЕРВУЮ
Похоже на то что там где вы разметили 3 и 4, это 1 и 2 H4. А чуть ранее где разметили вы 1 и 2, это D1 период. Единственное исключение может быть, если это формируется на H4 начальный треугольник или мы сидим на D1 в боковике. Помните правило где 4 может заходить за пик 1 а где нет. Вот в данном случае 4 зашла за пик 1 волны. )
Это лично мое мнение. В идеале нужно иметь альтернативные разметки, но суть остается та же. В отличие от Эллиотовской, в нашем случае альтернативные разметки не меняют свое направление цели и точки входа тоже. ) По этому в принципе и та и та разметка правильная.
В порядке альтернативы:
USDCAD - до 1-ой Вашей цели (1.0805) не немного дошел и не дойдет, до 2-ой (1.0718) - тем более - в течении 7 торговых дней будет 1.12 (сейчас 1.0911)
Подведем итог: USDCAD - сегодня было 1.12, а до 1-ой якобы цели и до 2-ой так и не дошли.
По EURGBP - та же история.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Простая и совершенная модель строения рынков Ценных бумаг
A100, 2014.09.03 21:40Не знакомый с Вашей теорией и 4-мя экранами начинающий трейдер тупо продаст по текущей 0.7988 и фигуру будет в шоколаде
Текущая 0.777, напомню - после поста максимум был 0.806, а якобы цель (до которой не дошли) 0.814
Итого счет 2:0 против представленной теории
У Вас есть точный пункт назначения, а именно 50%. Вы не можете сказать когда по времени она туда придет (вы не бог и не оракул). но можете вычислить по частоте вибрации на истории среднее значение по времени. Если вас устраивает берете в торговлю. Для улучшения результата, составляете портфель для диверсификации.
Данная модель дает вам точки напряжения для лучшего входа. Вы ставите стоп, если стоп сработал, ваша цель выросла обычно на размер стопа (до 50% стало больше пунктов), это значит что ваш стоп это отложенная прибыль по времени. Если вы с первого раза не вошли в движение до цели, не страшно. Есть мини стоп и макси цель. Если вы получите 10 стопов мини и 1-н макси профит он перекроет все ваши издержки и даст итоговую прибыль. Для чего мы ставим стоп, только потому что мы не оракулы а работаем с вероятностью которую двигаем с минуса на плюс. Далее ваша задача идти за рынков и сокращать ошибки стопом. Можете усредняться, тогда не придется крыть минуса по ходу, но и прибыль ваша итоговая будет не более 20-30% годовых. А с данной моделью если потренироваться а не ждать чуда, с большой вероятностью вы вытянете более 500%. Я же смог, а Вы чем хуже? Или вы думаете что есть что-то лучше? Докажите! Я сомневаюсь.
Ни одна теория кроме закона вибрации вам не даст 100% гарантию прибытия цены к определенной точке. А если нет гарантии то какой смысл во всем этом. Только идиоты будут питать илюзией что когда-то найдут чудо математический индикатор который на постоянной основе победит отрицательное мат. ожидание и даст вам на полном автомате гарантированные 1000% в год. Если Вы так думаете мне вас жаль, лет так через 10-15, а может 20 вы поймете что потратили время в пустую, а может и жизнь. А закон вибрации дает вам гарантию и у Вас нет более точных данных на рынке чем закон вибрации, а имено возврат к 50%. Альманах в ваших руках, берите и следуйте за ценой до момента прихода к цели, помните об ММ. Не задирайте свой аппетит выше головы и своих возможностей и все будет ок.
Если вы хотите сделать биржу средством вашей жизни а не адреналина, берите фундамент и торгуйте. Он никогда не перестанет работать иначе просто казино разориться, другой супер модели которая играет в пользу конторы у них нет, все остальное дает положительное мат. ожидание для трейдера, а значит уязвимость для конторы.
Все просто )
