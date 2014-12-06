Простая и совершенная модель строения рынков Ценных бумаг - страница 6
да я б не искал там вход
Почему? А где бы искали.
Цель у нас остается неизменной, это самая ближайшая 50% отката от предвдущего пройденного движения. К примеру у нас цель 500 пунктов (4 знака), хопа стоп сработал и максимум пересчитался, растяжка выросла к примеру до 1100 пунктов (4 знака), но при этом у нас увеличился и потенциальный профит, теперь он составляет 1100/2=550 пунктов (4 знака).
Суть в том что цель у нас известна, она может только увеличиваться по прибыли. Стоп у нас так же в разы изначально меньше потенциальной прибыли. Наша вибрационная разметка нам что дает? Мы находится максимальные точки напряжения перед разворотом цены и движением к цели. Не нужно ожидать что Вы с первого раза войдете и рынок дойдет до цели. Он может растянуться дальше, при этом потенциал к прибыли вырастет, но и стоп ваш мог сработать. Маленькие стопоки не страшны. Рано или поздно рынок двинется к цели и дойдет до профита, при этом прибыль перекроет прошлые возможно сработанные стопы и даст чистую прибыль сверху. По этому при расчете торгов и управления капиталом нужно учитывать этот момент. Не бойтесь стопов! Это ваша подстраховка на счет не правильной волновой разметки или же на тот счет если рынок решил отработать еще цикл по мимо тех которые отработал. Наша задача идти за рынок и входить в него в самый вероятный места с маленькими стопами, при большой ожидаемой прибыли. )
Покажите на разметке. Разметьте пожалуйста как ранее и просил все 4 уровня и покажите где бы вы искали далее вход?
Наша задача идти за рынок и входить в него в самый вероятный места с маленькими стопами, при большой ожидаемой прибыли. )
Ждем Гепа вверх в понедельник. )
Пояснение по входу. )
Теперь поговорим о возможных точках входа:
Точка входа №1.
Вход во второй волне (2) при откате от волны 1 на 50-75%, на обратном цикле в сторону цели. Вход ищем на М5, если из за волотильности на М5 плохо видно структуру, тогда на М15 или же на М1.
Точка входа №2.
Вход на прорыве пика волны один (1), волной три (3). Стоп ставим на пике волны 2 или на уровне начальной точки волны 1 (нулевая точка). Вход ищем на М5, если из за волотильности на М5 плохо видно структуру, тогда на М15 или же на М1.
Точка входа №3.
Вход на обратном прорыве пика волны четыре (4), волной один (1). Стоп ставим на пике волны пять (5).
Вход ищем на М5, если из-за волотильности на М5 плохо видно структуру, тогда на М15 или же на М1.
Пока так ) Это самые основные. кто какие дополнительные предложит? ) Народ включайтесь в работу, качаем мозги.
Как и ожидалось открылись с гепом. )
Решил разметить фьючерс сбербанка согласно волнового анализа (Своя разметка тоже присутствует _ пока не оней речь)
вопрос раз _ Н! синим цветом отметил пики соответствующих волн для Н! но имеет место растяжка _ выделена красным _ несостоявшиеся пики !!! волны,
перехожу на Н!!!! И делаю разметку _ согласно которой цена "улетит" вверх ____вопрос так ли это?
и вопрос такой _ что то у меня случилось с браузером _ постоянно прокручивается страница вверх, как будто кнопка какая нажата,,,счас пишу при нажатом шифт иначе невозможно___ кто знает как решить проблему помогите!