Простая и совершенная модель строения рынков Ценных бумаг - страница 4
Уважаемый Сергей Владимирович
Вы с 2011г пытаетесь сделать обычного трейдера успешным,так не "навязчиво"с барского плеча делитесь прибыльными своими системами
Сначала это был парный трейдинг,сейчас волны Эллиота,и сколько вас не просили подключить счёт к мониторингу - вы не в какую,думаете упрут ваш грааль :) ,от десяти пятнадцати трейдов на счёте подключённом к мониторингу - явно ничего не случится (мировая финансовая система от этого не рухнет)
А тут получается - что вы пособник различных казино ( даже интересно стало ,сколько бабла люди спустили по вашим раздаренным с барского плеча граалям)
PS. Прошу ещё раз вас - подключите счёт к мониторингу
А как на счет формы которая динамична. Вот вы, возьмите любой график и попробуйте правильно разметить по Эллиоту. А поймете, что если вы не можете. автомат тем более. Здесь только практика и только практика дает опыт видения волн такими какие они есть по модели. Автомат не может следить за постоянно изменяющейся формой волн. Один и тот же цикл за круг может перескочить более 3 раз с одной частоты на другую. Этого автомат не видит, а глаз видит. В общем дело ваше, не нравится тема, дверь открыта, займитесь чем-то более интересным.
Голос из игнора...
Если есть "модель", то есть и формализация задачи, следовательно задача поддается автоматизации. Для более комплексных задач существует имитационное моделирование.
Кто сказал что алгоритм не может следить за меняющейся формой волны? может.
А если я скажу что "Один и тот же цикл за круг может перескочить более 0 раз с одной частоты на другую", то я тоже буду прав. Так что информативность подобного высказывания = 0.
Человеческий глаз не способен воспринимать с частотой более 50Гц, именно поэтому вы не видите мерцание электрической лампы, экрана телевизора (24Гц) и т.п. но существуют камеры для съемки с частотой 100Гц, 300Гц... вот Вам и автоматы...
Идите учиться, а не разводите демагогию тут.
Итак. Мы разобрались с импульсными волнами (вибрациями) и которых 4 волна не может заходить за пик 1 волны.
Теперь рассмотрим вибрации когда это правило может быть нарушено.
Поговорим о диагональных треугольниках – конечном и начальном.
Предисловие:
Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)
Диагональный (наклонный*) треугольник является движущей моделью, хотя еще и не импульсом,
поскольку у него есть одна или две корректирующие черты. Диагональные треугольники
подменяют импульсы в определенных местах волновой структуры. Как и в импульсе, ни одна
противодействующая подволна (составная волна уровнем меньше*) не откатывается здесь более чем на размер предыдущей действующей подволны и третья подволна никогда не является самой короткой. Тем не менее, диагональные треугольники являются единственными пяти-волновыми структурами, развивающимися в направлении основного движения, в структуре которых волна 4
почти всегда заходит на ценовую территорию (перекрывает) волну 1. В редких случаях
диагональный треугольник может заканчиваться усечением, хотя по нашему опыту размер таких усечений является минимальнейшим.
Что говорит на этот счет Эллиот, цитируй из книги Пректера:
1. «Конечный треугольник (Ending Diagonal)»
Конечный треугольник является особым типом волны (вибрации), который развивается главным образом на месте пятой волны тогда, когда предыдущее движение (волна 3*) зашло «слишком далеко и слишком быстро», как это сформулировал Эллиотт. Весьма небольшой процент конечных треугольников появляется на месте волны C в структурах A-B-C. В двойных и тройных тройках они появляются только в качестве последней волны С. Во всех случаях их обнаруживают в завершающих компонентах модели одним волновым уровнем выше, показывающих истощение силы движения в этом старшем волновом уровне.
Конечные треугольники принимают форму клина между двух сходящихся линий и каждая их составная подволна, включая и волны 1, 3 и 5, подразделяется на «тройку», что в других случаях является особенностью корректирующей волны. Конечный треугольник проиллюстрирован на рис. 1 и 2 и показан в своей типичной позиции в импульсных волнах старшего волнового уровня.
Когда диагональные треугольники формируются на месте волны 5 или C, они принимают
структуру 3-3-3-3-3 (все подволны являются «тройками», т.е. сами состоят из трех волн*), как
описал Эллиотт.
2. «Начальный треугольник (Leading Diagonal)»
Разновидность данной модели иногда появляется на месте волны 1 импульса и волны A зигзага. Признак перекрытия волн 1 и 4 и схождение образующих линий в форме клина остаются такими же, как и в конечном треугольнике. Однако, подразделение на волны отличается, вычерчивая модель 5-3-5-3-5.
Структура такой модели (см. рис.3) соответствует духу Закона волн в том, что пяти-волновые подволны в направлении движения волновым уровнем выше сообщают о «продолжении» движения, в противоположность смыслу об «окончании» движения, который несут трех-волновые подволны конечного треугольника. Аналитик должен знать об этой модели, чтобы не спутать ее с гораздо более распространенным развитием волн – последовательностью первых и вторых волн (разных волновых уровней*).
С треугольниками закончили, позже еще кое что уточним. что нам понадобиться для разметки и начнем потихонечку практиковаться в разметке. ) Определять возможные точки входа, а так же разные уловки с манипуляцией капиталом и рисками. )
Поправочка. Не пытаюсь, а уже сделано совместно. все кто с тех времен занимался делом а не ныл, преуспели в парном настолько что даже превзошли меня в несколько раз и я у них многому научился, как они у меня. Это более 20 человек кто живет от этой темы и делают от 50 до несколько тысяч % в год. Но есть и те кто продолжает ныть, видите ли мало им 300% в год ))) Рты то у все разные и всем не угодишь, да и цели нет кому-то угодить. ) Вам мотивы не понять.
А те кто сливается и до меня сливались, ибо учиться не хотят. хотя я всегда предпреждал. пока не отточите мастерство на демо, на реале носа даже сувать нельзя. но все же мастера. вот и сливаются. Учиться им в лом.
На практике нам пригодиться еще принцип чередования и подобия.
«Чередование»
Указание по чередованию является весьма широким в своем применении и предупреждает
аналитика всегда предполагать некоторое отличие в следующем проявлении подобной волны.
Гамильтон Болтон (Hamilton Bolton) сказал:
«Писатель (Р. Н. Эллиотт*) не убежден, что чередование является неизбежным в моделях
волн больших структур, но существует достаточное количество часто встречающихся
случаев, чтобы предположить, что их следует искать, а не наоборот».
Хотя чередование не говорит точно, что произойдет, оно дает ценное предупреждение о том, чего не следует ожидать и, следовательно, его полезно помнить при анализе волновой структуры и оценке будущих возможностей.
В чем заключается это чередование?
В импульсных волнах оно проявляется как чередование растяжений. К примеру 3 волна импульса старается превзойти пройденное расстояние 1 волны. Так же если 2 волна была быстрой, то 4 волна старается превзойти по времени волну 2 и обычно перетекает в треугольник.
«Подобие»
Часто волна 5 старается по пройденному расстоянию уподобиться волне 1 или превзойти ее, при условии что 3 волна превзошла волну 1. Если же волна 1 и волна 3 максимально подобны по пройденному пути, то с большой долей вероятности волна 5 будет растяжением (больше по сравнению с волнами 1 и 3).
Правила чередования и подобия не являются в последней инстанции, но могут помочь при разметке и идентификации волн на графике. Так сказать довольно хороший дополнительный инструмент при разметке.
Интересная тема, буду следить, сейчас как раз пытаюсь разработать модель подсчета колебаний, похожую на волны, но несколько иную.
Выкладывайте побольше пояснений, которые считаете нужными, все пригодится в рамках торговли.
и скрины выкладывайте своих успехов, тогда больше заинтересованных будет, да и мне интересно наблюдать за живым развитием ситуации.
Не понимаю почему так много негативных комментов и мало обсуждения.
Этим и занимаюсь, в начале были выложены сливки, а теперь выкладываю самые нужные на практике пояснения. Знать одно, а вот как это на практике применить другое. Основная сложность - это умение подсчитывать эти самые вибрации. Пояснения как это делать, пошагово выкладываю. )
и скрины выкладывайте своих успехов, тогда больше заинтересованных будет, да и мне интересно наблюдать за живым развитием ситуации.
А вот что касается заинтересованных. Кому надо и так заинтересовались и заинтересуются. К примеру Вы. увидели изюминку и заинтересовались. А уговаривать кого-то не благодарное дело. )
По поводу автоматизации. Да, автоматизировать можно абсолютно все, теоретически. На практике до сих пор роботы не заменили водителей, хотя деньги вкладываются просто огромные в это. Да что там говорить, робот капчу прочитать не может, а тут про волны пишут. Нужен нереально сложный алгоритм создать, чтобы все автоматически работало, а до этого нужно понять, как ты это сам делаешь, что тоже очень сложно. Так что на практике не все можно автоматизировать ,тем более не имея возможности содержать институт занимающийся разработкой искуственного интеллекта.
))) Согласен, по поводу автоматизации. Можно автоматизировать психологию. К примеру вы принимаете решение, даете полуавтомату сигнал входить в сделку и далее уже он ведет ее и закрывает. Самые большие психологические проблемы скрываются именно в процессе торговли, а не при входе в сделку. Вот эту проблему можно снять через полуавтомат помощник. )