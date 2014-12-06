Простая и совершенная модель строения рынков Ценных бумаг - страница 5
Реальный пример разметки и входа в сделку в 5 волне на М5 периоде. Единственный момент в этот раз чуток запоздал со входом и немного упустил движения. но в общем счете все окей ) :
В порядке альтернативы:
USDCAD - до 1-ой Вашей цели (1.0805) не немного дошел и не дойдет, до 2-ой (1.0718) - тем более - в течении 7 торговых дней будет 1.12 (сейчас 1.0911)
"Углы, скорость и растояние."
При разметке 5-и волновки, будет полезно знать про углы и скорость. В более 90% случаев волна 1 с волной 2 и волна 3 с волной 4 образую углы на оси времени, при это волны 2 и 4 проходят расстояние меньше за тоже или более время, чем волны 1 и 3.
Движущие волны (1,3) обычно более агрессивные и скоростные, они проходят больше расстояния в пунктах от точки до точки чем корректирующие за одинаковое время.Корректирующие (2,4) волны более консервативны, они проходят меньшее расстояние в пунктах, по сравнению с движущими волнами (импульсными).
Но есть и исключение, которое происходит не так часто и на очень быстром рынке, когда происходит всплеск волотильности. В общем счете тоже хороший дополнительный инструмент при разметке вибраций. :)
Кто-то ранее просил разметить текущий график EURGBP.
И так... Немного по практикуемся. Вот график Евро/фунта. Разметил на скорую руку по основной частоте с погружением в глубину до 15 минутки. Пятнами указано вероятные точки входа (места для поиска входов на М5).
Так же указана цель.
Допустим до цели еще далеко, но мы пропустили 2 места для поиска точки входа. Вопрос: Где нам следует ждать следующую точку входа и почему?
Просьба, приводить примеры с правилом 4 экранов. :-)
Не знакомый с Вашей теорией и 4-мя экранами начинающий трейдер тупо продаст по текущей 0.7988 и фигуру будет в шоколаде
И тупо сольет если рынок пойдет не в его сторону. )
Тупость приводит к деградации личности.
Моя теория описана подробнее некуда в первом посте в файле и в книге по Закону вибрации, а как проще всего ее применить на практике подсчитывая вибрации написано в дальнейших постах. Сейчас мы подошли к практике, к закреплению полученных знаний. А не к тупому купил и сидишь ждешь авось пронесет.
В нашем случае есть право на ошибку, а то что вы предлагаете это Русская рулетка. )
Ну так что! Желающие попрактиковаться есть или все ждем пережевываную рыбу в рот? )))
MrSerj:
Пример с входом в конце 3-й волны применим только для Н4 графика. На Н4 периоде, мы определяемся с целями, если в текущий момент на Н4 развивается 3 волна, мы начинаем погружаться во внутреннюю структуру Н1,М15,М5 периоды. Во внутренних структурах, мы ждем отработку 5-и волновки, именно 5, а не 3-х. Постепенно погружаясь как в матрешке, мы упираемся в М5 график и входим именно на М5 графике в 5 волне или же после 5 волны когда цена развернулась и двинулась в нашу сторону.
Но нужно помнить, если на М5 периоде у нас 5 волна, а на М15 и/или Н1 графике, развивается только 3-я волна, вход в сделку на М5 запрещен. Нужно чтобы промежуточные уровне (Н1 и/или М15) были в фазе завершения или развития 5-й волны, только тогда нужно искать вход в 5-й волне на М5 периоде. )
... указана цель.
Допустим до цели еще далеко, но мы пропустили 2 места для поиска точки входа. Вопрос: Где нам следует ждать следующую точку входа и почему?
судя по ранее предоставленным пояснениям, ------- на н4 развивается 3 волна, т.е. ждем когда на н1, м15, м5 "начали развиваться 5 волны" и уже тут ищем точку входа.
... получается, что пытаемся догнать и на ходу заскочить в уже ушедший поезд, который вот вот подойдет к станции назначения, тогда как же заявленное соотношение ТР к СЛ как 1:5...
судя по ранее предоставленным пояснениям, ------- на н4 развивается 3 волна, т.е. ждем когда на н1, м15, м5 "начали развиваться 5 волны" и уже тут ищем точку входа.
... получается, что пытаемся догнать и на ходу заскочить в уже ушедший поезд, который вот вот подойдет к станции назначения, тогда как же заявленное соотношение ТР к СЛ как 1:5...
Покажите на разметке. Разметьте пожалуйста как ранее и просил все 4 уровня и покажите где бы вы искали далее вход?