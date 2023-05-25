Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310
fxsaber, 2020.12.15 15:17
Добил все таки до 100%-го воспроизведения.
В результате получится висеть непонятный индикатор (см. скрин выше). И будет ошибка установки таймера.
Потратил очень много времени для получения этого результата. Прошу форумчан отписаться, воспроизводится или нет.
Очень прошу разработчиков выпустить еще один MT4-билд, исправляющий этот баг.
Терминал продолжает сам выбирать медленные точки доступа.
В версии 1320 остались те же проблемы, что появились в версии 1310 и о которых уже писал раннее. Здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/356415/page4#comment_19711883
В версии 1320 остались те же проблемы, что появились в версии 1310 и о которых уже писал раннее. Здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/356415/page4#comment_19711883
Если не предоставите все данные для воспроизведения на другой машине, то получить исправление - без шансов.
Если не предоставите все данные для воспроизведения на другой машине, то получить исправление - без шансов.
Советник сюда загрузить? Совсем не хотелось бы.
Может сам найду со временем точное место. Пока работать можно, периодически перезапуская советники и терминалы.
Предварительно: В терминале открыто 6 окон с разными валютными парами. В каждом работает один и тот же советник. Периодически советники открывают свои bin-файлы для чтения в массивы и переменные и для последующей перезаписи файлов. Где то в этот момент и происходят баги "Access violation write to ...".
Есть еще такой вопрос. У советника директива #property strict. В работе этой директивы ничего не менялось начиная с версии 1310? Может где-то в этом проблема?
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Советник сюда загрузить? Совсем не хотелось бы.
Может сам найду со временем точное место. Пока работать можно, периодически перезапуская советники и терминалы.
Второй пост в этой ветке - локализация проблемы в своем советнике. Безусловно, это труд. Иногда тяжелый.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2019.07.09 12:42
Локализовал этот баг компилятора
template <typename T> struct A { T a; }; void f1() { struct B { int Data; }; A<B> Tmp; } void f2() { struct B { int Data; }; A<B> Tmp; Tmp.a.Data = 0; // 'Data' - struct undefined }
Не знаю, было ли такое раньше.
Функция Year(), расположенная в OnInit() индикатора, возвращает 1900. Если переинициализировать индикатор, то возвращается корректное значение.
Это не момент запуска терминала, TimeCurrent() возвращает корректное значение.
В четверг 10 декабря 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
В частности, исправлена ошибка в оптимизации дата-соединения клиентских терминалов с дата-центрами брокера.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
решил тут написать, ответьте пожалуйста.
После обновления, у меня не видно на графике линии выставленных ордеров.
все настройки перепробовал, линий нет, что посоветуете?в приложении для Androidа
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В четверг 10 декабря 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
В частности, исправлена ошибка в оптимизации дата-соединения клиентских терминалов с дата-центрами брокера.
Обновление будет доступно через систему Live Update.