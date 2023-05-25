Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320

Новый комментарий
 

В четверг 10 декабря 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.

В частности, исправлена ошибка в оптимизации дата-соединения клиентских терминалов с дата-центрами брокера.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310

fxsaber, 2020.12.15 15:17

Добил все таки до 100%-го воспроизведения.

В результате получится висеть непонятный индикатор (см. скрин выше). И будет ошибка установки таймера.


Потратил очень много времени для получения этого результата. Прошу форумчан отписаться, воспроизводится или нет.

Очень прошу разработчиков выпустить еще один MT4-билд, исправляющий этот баг.

[Удален]  
Two bugs reported on the English forum.
 

Терминал продолжает сам выбирать медленные точки доступа.


 

В версии 1320 остались те же проблемы, что появились в версии 1310 и о которых уже писал раннее. Здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/356415/page4#comment_19711883

 
derek:

В версии 1320 остались те же проблемы, что появились в версии 1310 и о которых уже писал раннее. Здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/356415/page4#comment_19711883

Если не предоставите все данные для воспроизведения на другой машине, то получить исправление - без шансов.

 
fxsaber:

Если не предоставите все данные для воспроизведения на другой машине, то получить исправление - без шансов.

Советник сюда загрузить? Совсем не хотелось бы.

Может сам найду со временем точное место. Пока работать можно, периодически перезапуская советники и терминалы.

Предварительно: В терминале открыто 6 окон с разными валютными парами. В каждом работает один и тот же советник. Периодически советники открывают свои bin-файлы для чтения в массивы и переменные и для последующей перезаписи файлов. Где то в этот момент и происходят баги "Access violation write to ...".

Есть еще такой вопрос. У советника директива #property strict. В работе этой директивы ничего не менялось начиная с версии 1310? Может где-то в этом проблема? 

Документация по MQL5: Файловые операции / FileMove
Документация по MQL5: Файловые операции / FileMove
  • www.mql5.com
FileMove - Файловые операции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
derek:

Советник сюда загрузить? Совсем не хотелось бы.

Может сам найду со временем точное место. Пока работать можно, периодически перезапуская советники и терминалы.

Второй пост в этой ветке - локализация проблемы в своем советнике. Безусловно, это труд. Иногда тяжелый.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: TradeTransactions

fxsaber, 2019.07.09 12:42

Локализовал этот баг компилятора

template <typename T>
struct A { T a; };

void f1()
{
  struct B { int Data; };
  A<B> Tmp;
}

void f2()
{
  struct B { int Data; };
  A<B> Tmp;
  
  Tmp.a.Data = 0; // 'Data' - struct undefined
}
 

Не знаю, было ли такое раньше.

Функция Year(), расположенная в OnInit() индикатора, возвращает 1900. Если переинициализировать индикатор, то возвращается корректное значение.

Это не момент запуска терминала, TimeCurrent() возвращает корректное значение.

 
MetaQuotes:

В четверг 10 декабря 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.

В частности, исправлена ошибка в оптимизации дата-соединения клиентских терминалов с дата-центрами брокера.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

решил тут написать, ответьте пожалуйста.

После обновления, у меня не видно на графике линии выставленных ордеров.

все настройки перепробовал, линий нет, что посоветуете? 

 в приложении для Androidа
123456
Новый комментарий