Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320 - страница 4
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Исправлено в бете 1324.
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Судя по всему, наткнулся на баг.
Если Таймфрейм задавать через внешнюю переменную, то программа выдаёт значения соответствующие MQL5.
Это некорректно воспринимается программой MQL4, например, значения индикатора с заданием таймфрейма через внешнюю переменную будут равны 0.
Если Таймфрейм задавать через внешнюю переменную, то программа выдаёт значения соответствующие MQL5.
Важное наблюдение, спасибо.
Я проверил Ваш код
Результат запуска
Специально пробовал подключаться к разным счетам - 1:100 и 1:500 = результат тестер выдаёт один и тот же. Звонил в пару брокеров, никто ничего не знает. Говорят - пишите разработчикам... Написал.... Тишина...
Подскажите, как в MT4 избавиться от крякозябр в диалоговом окне, что подкрутить в винде?
В MT5 все отлично работает при этом.
Подскажите, как в MT4 избавиться от крякозябр в диалоговом окне, что подкрутить в винде?
В языковых настройках выбрать язык интерфейса "Русский". Там даже написано, что именно для программ, не использующих Юникод. МТ4 как раз такой, а МТ5 - нет.
В языковых настройках выбрать язык интерфейса "Русский". Там даже написано, что именно для программ, не использующих Юникод. МТ4 как раз такой, а МТ5 - нет.
Выбрал на свою голову.
Я проверил Ваш код
Результат запуска
Нашёл причину. Использовал сеты версии мт5 для мт4. Все параметры принимают значения корректно, только таймфреймы в мт4 и мт5 разные (TimeFrame_D1 = 1440 для мт4 и TimeFrame_D1 = 16408 для мт5).
Извините за беспокойство.
Будем ждать обнову МТ4 с большей схожестью с МТ5 в таких мелочах. Спасибо.
Выбрал на свою голову.
Вот так настроили и у Вас такие иероглифы?