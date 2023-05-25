Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320 - страница 4

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Renat Fatkhullin:

Исправлено в бете 1324.

Обновитесь с MetaQuotes-Demo сервера, пожалуйста.

Спасибо, теперь изменения сохраняются.
 

Судя по всему, наткнулся на баг.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_1 = PERIOD_D1; 
      ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_2 = PERIOD_D1; 
.
.
.

Print(TimeFrame_1 + "     " + TimeFrame_2);

Если Таймфрейм задавать через внешнюю переменную, то программа выдаёт значения соответствующие MQL5.

Это некорректно воспринимается программой MQL4, например, значения индикатора с заданием таймфрейма через внешнюю переменную будут равны 0.

 
Konstantin Kulikov:

Если Таймфрейм задавать через внешнюю переменную, то программа выдаёт значения соответствующие MQL5.

Важное наблюдение, спасибо.

 

Я проверил Ваш код

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_1 = PERIOD_D1; 
      ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_2 = PERIOD_D1; 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Print(TimeFrame_1 + "     " + TimeFrame_2); 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Результат запуска

2021.03.03 17:49:19.259	Test EURUSD,H1: initialized
2021.03.03 17:49:19.259	Test EURUSD,H1: 1440     1440
2021.03.03 17:49:17.452	Test EURUSD,H1 inputs: TimeFrame_1=1440;
 
А кто знает, с каким кредитным плечом работает тестер на МТ4?
Специально пробовал подключаться к разным счетам - 1:100 и 1:500 = результат тестер выдаёт один и тот же. Звонил в пару брокеров, никто ничего не знает. Говорят - пишите разработчикам... Написал.... Тишина...
 

Подскажите, как в MT4 избавиться от крякозябр в диалоговом окне, что подкрутить в винде?


#property strict
#property script_show_inputs

input int i = 0; // Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320

void OnStart() {}


В MT5 все отлично работает при этом.

 
fxsaber:

Подскажите, как в MT4 избавиться от крякозябр в диалоговом окне, что подкрутить в винде?

В языковых настройках выбрать язык интерфейса "Русский". Там даже написано, что именно для программ, не использующих Юникод. МТ4 как раз такой, а МТ5 - нет.

 
Ihor Herasko:

В языковых настройках выбрать язык интерфейса "Русский". Там даже написано, что именно для программ, не использующих Юникод. МТ4 как раз такой, а МТ5 - нет.

Выбрал на свою голову.


 
Ilyas:

Я проверил Ваш код

Результат запуска

Нашёл причину. Использовал сеты версии мт5 для мт4. Все параметры принимают значения корректно, только таймфреймы в мт4 и мт5 разные (TimeFrame_D1 = 1440 для мт4 и TimeFrame_D1 = 16408 для мт5).

Извините за беспокойство. 

Будем ждать обнову МТ4 с большей схожестью с МТ5 в таких мелочах. Спасибо.

 
fxsaber:

Выбрал на свою голову.


Вот так настроили и у Вас такие иероглифы?


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