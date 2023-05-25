Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320 - страница 3

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Не работает отправка PUSH уведомлений. Просто зависает и все, после перезапуска терминала какое-то время сообщения приходят, потом опять тишина, алерты тем временем работают. Так же на работает отправка почты, терминал не хочет присоединять к почтовому серверу. Ошибка Mail: login to smtp.yandex.ru:465 failed, тоже самое и с gmail, и с mail.ru, и даже со своей корпоративной почтой. 

 
Ihor Herasko:

Ага, на Win7-64 воспроизводится.

на win10 x64 тоже виснет !!! не за висимо от стиля и чекбоксов
 


Забавный баг обнаружил (MT4 b1320)

Воспроизведение:

1. Вызвать окно списка индикаторов

2. Дождаться алерта

3. Ещё раз можно вызвать окно индикатора, но уже пустое) Итого 2 окна и тормоза


 
Добрый день, у меня стоит 1320 32 бита , два вопроса где можно скачать 64 бит версию на оф странице вместо 64 стоит 32, и у меня есть баг на 32 1320 когда вызываю список индикаторв терминал виснит и все на этом его работа заканчивается, раньше все работало норм.    
 
PokrovMT5:
Добрый день, у меня стоит 1320 32 бита , два вопроса где можно скачать 64 бит версию на оф странице вместо 64 стоит 32, и у меня есть баг на 32 1320 когда вызываю список индикаторв терминал виснит и все на этом его работа заканчивается, раньше все работало норм.    

мт4 не бывает 64 бит версии

 
Vasiliy Pushkaryov:

Билд 1323, Win7-64. Пытаюсь выбрать другой стиль в МЕ, и после нажатия "ОК" - эдитор виснет. Проверил переключение стилей в старых версиях терминала на другом компьютере - там переключаются.

Исправлено в бете 1324.

Обновитесь с MetaQuotes-Demo сервера, пожалуйста.

 
Неожиданно для себя обнаружил, что не работают флаги чартов. 
#property strict

void OnStart()
{
  Sleep(5000); // Время, чтобы успеть что-нибудь сделать с чартом.
  
  Alert(ChartGetInteger(ChartID(), CHART_IS_MINIMIZED));
  Alert(ChartGetInteger(ChartID(), CHART_IS_MAXIMIZED));
}

Всегда выдает нули. В MT4 так и должно быть?


ЗЫ Использовал, чтобы не нагружать VPS лишними расчетами. Оказалось, что пашет только под MT5.

 
Не компилируется. 
struct A pack(4)
{
  int i;
};


Пример обхода ошибки.

#define pack(A)
  #include <WinAPI\WinAPI.mqh>
#undef pack
  
struct sdate
{
   datetime dt;
   datetime dt1;
   datetime dt2;
   datetime dt3;
};         
sdate cur_date;
Print("cur_date.dt: " + long(cur_date.dt));

Результат:

cur_date.dt: 16035359183863807

Я вот не помню, помоему раньше переменные в структурах обнулялись сами, сейчас получается нет?



Подправил немного, но раньше все работало и без этого

struct sdate
{
   datetime dt;
   datetime dt1;
   datetime dt2;
   datetime dt3;
   sdate() {dt = dt1 = dt2 = dt3 = 0;}
};
 
pivalexander:

Результат:

Я вот не помню, помоему раньше переменные в структурах обнулялись сами, сейчас получается нет?

Подправил немного, но раньше все работало и без этого

Буратино дал Мальвине 2 яблока, а Пьеро - 3. Сколько у Мальвины яблок? Думаете 5? Нет! Ведь неизвестно, сколько яблок было у Мальвины изначально.

Вывод: всегда инициализируйте переменные.

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