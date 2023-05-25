Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320 - страница 3
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Ага, на Win7-64 воспроизводится.
Забавный баг обнаружил (MT4 b1320)
Воспроизведение:
1. Вызвать окно списка индикаторов
2. Дождаться алерта
3. Ещё раз можно вызвать окно индикатора, но уже пустое) Итого 2 окна и тормоза
Добрый день, у меня стоит 1320 32 бита , два вопроса где можно скачать 64 бит версию на оф странице вместо 64 стоит 32, и у меня есть баг на 32 1320 когда вызываю список индикаторв терминал виснит и все на этом его работа заканчивается, раньше все работало норм.
мт4 не бывает 64 бит версии
Билд 1323, Win7-64. Пытаюсь выбрать другой стиль в МЕ, и после нажатия "ОК" - эдитор виснет. Проверил переключение стилей в старых версиях терминала на другом компьютере - там переключаются.
Исправлено в бете 1324.
Обновитесь с MetaQuotes-Demo сервера, пожалуйста.
Всегда выдает нули. В MT4 так и должно быть?
ЗЫ Использовал, чтобы не нагружать VPS лишними расчетами. Оказалось, что пашет только под MT5.
Пример обхода ошибки.
Результат:
cur_date.dt: 16035359183863807
Я вот не помню, помоему раньше переменные в структурах обнулялись сами, сейчас получается нет?
Подправил немного, но раньше все работало и без этого
Результат:
Я вот не помню, помоему раньше переменные в структурах обнулялись сами, сейчас получается нет?
Подправил немного, но раньше все работало и без этого
Буратино дал Мальвине 2 яблока, а Пьеро - 3. Сколько у Мальвины яблок? Думаете 5? Нет! Ведь неизвестно, сколько яблок было у Мальвины изначально.
Вывод: всегда инициализируйте переменные.