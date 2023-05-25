Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1320 - страница 5
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Vitaly Muzichenko, 2021.03.02 01:05
Ошибка CryptDecode(CRYPT_BASE64
Хочу получить ответ, может что делаю не так!P.S. Все коды приложил, в чём может быть проблема?
Выбрал на свою голову.
если Вин у Вас не русскоязычная, то попробуйте в настройках языка так
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2874#comment_18711078
у меня на Вин7 на виртуалке англ. стояла, такие же проблемы как у Вас были, хоть и русский языковой пакет добавил
если Вин у Вас не русскоязычная, то попробуйте в настройках языка так
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2874#comment_18711078
у меня на Вин7 на виртуалке англ. стояла, такие же проблемы как у Вас были, хоть и русский языковой пакет добавил
Это не выход!
Код пишу не только для себя, с таким подходом нужно будет всем менять.
В языковых настройках выбрать язык интерфейса "Русский". Там даже написано, что именно для программ, не использующих Юникод. МТ4 как раз такой, а МТ5 - нет.
Вот так настроили и у Вас такие иероглифы?
если Вин у Вас не русскоязычная, то попробуйте в настройках языка так
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2874#comment_18711078
у меня на Вин7 на виртуалке англ. стояла, такие же проблемы как у Вас были, хоть и русский языковой пакет добавил
Спасибо, сделал, как все сказали. Проверить настройки не могу, т.к. на VPS творил, а там торговля, не могу рестарт ОС сделать.
Специально пробовал подключаться к разным счетам - 1:100 и 1:500 = результат тестер выдаёт один и тот же. Звонил в пару брокеров, никто ничего не знает. Говорят - пишите разработчикам... Написал.... Тишина...
Запускаю терминал, жду несколько минут. Смотрю загрузку процессора - 10-15%.
Всё закрыто - советники, индикаторы, даже окна все позакрывал.
Почему загрузка процессора не падает?
Процессор ксеон 2,4ГГц.
А кто знает, с каким кредитным плечом работает тестер на МТ4?
Специально пробовал подключаться к разным счетам - 1:100 и 1:500 = результат тестер выдаёт один и тот же. Звонил в пару брокеров, никто ничего не знает. Говорят - пишите разработчикам... Написал.... Тишина...
Почитайте на что влияет плечо
Почитайте на что влияет плечо
Почитал. На результат торговли. И что?
Я чувствую сарказм. А зачем тогда в МТ5 в тестере присутствует настройка Кредитного плеча при тестировании?
Почитал. На результат торговли. И что?
Плохо почитали )) Читайте дальше. На результат торговли плечо никак не влияет. Плечо дает только возможности. Возможности чего?
Плечо может влиять на результат торговли, если используется высокая загрузка депозита или если оно участвует в каких-то расчетах (лот как процент от маржи, например).
Кэп.