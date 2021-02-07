Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310 - страница 4
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В предыдущих версиях нормально работали мои советники. Версия 1310 сбоит по нескольку раз в день. Терминал (с работающим советником) несколько раз в день самопроизвольно закрывается. Также несколько раз в день выходят ошибки "Access violation write to 0х001FFC5C in c:\Program Files(x86)\.....\имя_советника.ex4" Ну, адрес памяти всякий раз новый. Терминал стоит на win10. Перекомпилировал советника на всякий случай - результата нет.
Я бы вернулся на предыдущий билд и отключил автообновление пока не исправят. Как это можно сделать?
Я бы вернулся на предыдущий билд и отключил автообновление пока не исправят. Как это можно сделать?
Файлы возьмите в моем архиве.
Как отключить авто-обновление — поищите здесь, обсуждалось.
если честно, то не помню просто
МТ4 стал открывать раз в 3 месяца, вот и бросилось в глаза после МТ5 отсутствие значка запущен скрипт
Значка не было. Только в контекстном меню можно посмотреть, имеется ли на графике скрипт. Там появляется пункт меню "Удалить скрипт". Также при переключении ТФ или в момент подключения нового скрипта появится уточняющий вопрос, мол, будет удален скрипт, точно ли хотите этого.
Таким образом, некоторые моменты в плане скриптов продуманы. Хотя, по большому счету, хотелось бы иметь возможность видеть прямо на графике, есть ли скрипт, по образу и подобию советников.
Файлы возьмите в моем архиве.
Спасибо за архив. К сожалению, не помог в моей проблеме.
Вторую неделю не могу торговать в четверке, бьюсь над решением.
Ничего не затирал на скрине. Все именно так.
Если нажать на Свойства.
Шаблон этого чарта.
Происходит сие время от времени после применения кастомного шаблона к чарту, на котором запущен кастомный индикатор. Локализовать эту заразу никак не получается.
Там заодно всегда при этом возникает ошибка EventSetTimer.
Если сделать в случае неудачи EventSetTimer несколько повторных попыток, то Терминал на несколько секунд подвисает, выдавая все равно на все попытки ошибки.
ЗЫ Когда добавляю Sleep(1000) в начале OnInit советника (который к своему чарту с индикатором применяет шаблон), баг перестает проявляться.
Ничего не затирал на скрине. Все именно так.
Мне удавалось добиться такого эффекта и без применения шаблона. То ли компиляцией индикатора, то ли еще как-то, уже не помню.
Мне удавалось добиться такого эффекта и без применения шаблона. То ли компиляцией индикатора, то ли еще как-то, уже не помню.
В данном случае в Терминале только ex4-файлы. Без исходников.
В данном случае в Терминале только ex4-файлы. Без исходников.
Имел в виду, что баг не в применении шаблона, ну или не только в нем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310
fxsaber, 2020.12.14 11:48
Вторую неделю не могу торговать в четверке, бьюсь над решением.
Ничего не затирал на скрине. Все именно так.
Если нажать на Свойства.
Шаблон этого чарта.
Происходит сие время от времени после применения кастомного шаблона к чарту, на котором запущен кастомный индикатор. Локализовать эту заразу никак не получается.
Там заодно всегда при этом возникает ошибка EventSetTimer.
Добил все таки до 100%-го воспроизведения.
Запустить индикатор IndicatorBUG (в прицепе):
На этом же чарте запустить советник ExpertBUG (в прицепе):
В результате получится висеть непонятный индикатор (см. скрин выше). И будет ошибка установки таймера. Ниже полный лог (читать снизу вверх).
Потратил очень много времени для получения этого результата. Прошу форумчан отписаться, воспроизводится или нет.
Очень прошу разработчиков выпустить еще один MT4-билд, исправляющий этот баг.
Строка для поиска: Oshibka 018.
Потратил очень много времени для получения этого результата. Прошу форумчан отписаться, воспроизводится или нет.
Строка для поиска: Oshibka 018.
1313, воспроизводится: