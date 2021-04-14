IPO Совкомфлота
Завтра стартует IPO Совкомфлота. Можно успеть зайти по 100-117 руб.
Заявку на участие выставил, пока скромно. Завтра в 10 утра порядка на 100тыс автоматом будут куплены акции на первом тике.
Для примера, MAIL после первичного размещения за два месяца с 1700руб улетел до 2400
ROE маловат менее 13%. Согласен с аналитиками на цену 76-86. К тому же нет начатых проектов, которые быстро монетизируются, соответственно есть риски фиксации убытков / отложенной прибыли в первый год. На долгосрок самое оно. Преференции на севморпути не дадут сильно упасть.
ROE маловат менее 13%. Согласен с аналитиками на цену 76-86. К тому же нет начатых проектов, которые быстро монетизируются, соответственно есть риски фиксации убытков / отложенной прибыли в первый год. На долгосрок самое оно. Преференции на севморпути не дадут сильно упасть.
Спасибо за информацию.
Майл частная контора и в тот период все IT компании росли, а Совком государственная это IPO ждали 10 лет, вот только отчеты у них были не очень красивые и IPO все время откладывали. Сейчас они вдруг неожиданно получили хороший фин. результат и на этом фоне решили выйти на IPO, но как говорится прибыль в прошлом периоде не гарантирует прибыли в будущем. Вспомните IPO банка ВТБ, когда бумагу разместили по 13 копеек. Сейчас эта бумага болтается в районе 3-4 копейки и даже не пытается вернутся к 13 копейкам. Вот тут еще интересное наблюдение человек опубликовал про IPO гос. предприятий. https://smart-lab.ru/blog/649922.php
С одной стороны справедливо, но севморпуть госполитзаказ. Риски БАМа на средне сроке есть конечно, но и его хотят монетизировать, ну и рентабельность по отношению к альтернативным перевозкам у севморпути есть. И если с такими плюшками умудрятся загубить .... Риски личностного роста руководителей есть всегда)
Какой госполитзаказ. Совкомфлот это нефтеналивные танкеры. Если эти танкеры не будут не кому нужны то и заказов не будет. От куда возьмется гос. заказ на эти танкеры? Для транзита внутри страны у нас трубы есть. Значит заказчики в основном иностранные компании. Хороший фин. результат связан с единовременным повышенным спросом. Вспомните новости полугодичной давности нефть девать не куда было, саудиты демпинговали цены на нефть и для ее хранения арендовали большое кол-во нефтеналивных танкеров. Вот например публикация в апреле 2020 годаhttps://topcor.ru/14235-hranilischa-perepolneny-rossiju-zhdet-esche-odno-sokraschenie-dobychi-nefti.html
- 2020.04.20
- topcor.ru
Какой госполитзаказ. Совкомфлот это нефтеналивные танкеры. Если эти танкеры не будут не кому нужны то и заказов не будет. От куда возьмется гос. заказ на эти танкеры? Для транзита внутри страны у нас трубы есть. Значит заказчики в основном иностранные компании. Хороший фин. результат связан с единовременным повышенным спросом. Вспомните новости полугодичной давности нефть девать не куда было, саудиты демпинговали цены на нефть и для ее хранения арендовали большое кол-во нефтеналивных танкеров. Вот например публикация в апреле 2020 годаhttps://topcor.ru/14235-hranilischa-perepolneny-rossiju-zhdet-esche-odno-sokraschenie-dobychi-nefti.html
Не буду спорить, и на этом рынке им точно не всплыть) Просто не вижу кто там по северам плавать будет. Заявление по освоению есть. Бюджет тоже. И кроме этой конторы навскидку претендентов одинакового ранга особо не вижу. Хотя это навскидку. Может что и не знаю.
Для меня вывод такой, что чисто на нефтеналивных танкерах хорошего и стабильного результата им не добиться. Только с госпреференциями.
Не буду спорить, и на этом рынке им точно не всплыть) Просто не вижу кто там по северам плавать будет. Заявление по освоению есть. Бюджет тоже. И кроме этой конторы навскидку претендентов одинакового ранга особо не вижу. Хотя это навскидку. Может что и не знаю.
Для меня вывод такой, что чисто на нефтеналивных танкерах хорошего и стабильного результата им не добиться. Только с госпреференциями.
Да я и не спорю. Просто сказал, что думаю. Посмотрим что дальше будет. Время покажет.
С одной стороны справедливо, но севморпуть госполитзаказ. Риски БАМа на средне сроке есть конечно, но и его хотят монетизировать, ну и рентабельность по отношению к альтернативным перевозкам у севморпути есть. И если с такими плюшками умудрятся загубить .... Риски личностного роста руководителей есть всегда)
Рациональное зерно про севморпуть, в вашей логике очень даже есть.
Не зря же сейчас проходит испытания, новый атомный ледокол "Арктика"
Для кого он будет рубить лёд? Как раз для нефтеналивных танкеров.
И прямиком в Китай, через Владивосток ))
Так что Совкомфлот, работой будет загружен, учитывая активное гос. освоение месторождений на дальнем севере.
Рациональное зерно про севморпуть, в вашей логике очень даже есть.
Не зря же сейчас проходит испытания, новый атомный ледокол "Арктика"
Для кого он будет рубить лёд? Как раз для нефтеналивных танкеров.
И прямиком в Китай, через Владивосток ))
Так что Совкомфлот, работой будет загружен, учитывая активное гос. освоение месторождений на дальнем севере.
Вот кто такое в эфир выпустил на родном языке, в родной стране?
Вот кто такое в эфир выпустил на родном языке, в родной стране?
Не ко мне вопрос.
Задайте его редактору выпуска программы.
Хотя что гадать? ))
Заходим на их сайт, и читаем публикацию.
И можно понять, что компания "Росатом", "Совкомфлот" и "НОВАТЭК" задействованы в проекте севморпуть.
Есть же ещё газовозы, не только нефтевозы.
Подробнее:
http://sovcomflot.ru/press_office/news_articles/item103471.html
Портфель заказов составляет $20 млрд, среди клиентов «Газпром», НОВАТЭК, «Лукойл», Exxon Mobil, Royal Dutch Shell — на крупных клиентов приходится 72% продаж.
Оставшийся срок действия договоров — 23 года
Подробнее:
https://quote.rbc.ru/news/article/5f7af1899a7947d69285c796
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Завтра стартует IPO Совкомфлота. Можно успеть зайти по 100-117 руб.
Заявку на участие выставил, пока скромно. Завтра в 10 утра порядка на 100тыс автоматом будут куплены акции на первом тике.
Для примера, MAIL после первичного размещения за два месяца с 1700руб улетел до 2400