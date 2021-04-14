IPO Совкомфлота - страница 3
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Больше я в IPO гос компаний не участвую. Акции зачислили только в 11:30 по 105 руб, за это время я спокойно с рынка купил гораздо дешевле. Минимум был где то в районе 91. Вопрос кто ухитрился так опустить цену если большинству акции зачислили только через полтора час после начало торгов. Кто продавал ниже 105? И какой смысл в этом IPO.
...
Если брать только чистые активы без долгов и учесть новое кол-во акций то цена 1 акции 91.34 рубля получается. Как раз примерно до этой цены акция и упала во время первых часов торгов. Ставил заявку по 90 ее не исполнили.
Для запуска IPO нужны миллионные инвестиции. Нужно понимать, что часть бумаг уже на руках руководства до IPO. В первые часы торгов часть бумаг скидывается, чтобы обналичить вложения. Ну а далее уже обычные торги инвесторов и спекулянтов, и если контора прибыльна - бумаги будут расти в цене, а если убыточна - падать, но это уже в долгосроке.
Для запуска IPO нужны миллионные инвестиции. Нужно понимать, что часть бумаг уже на руках руководства до IPO. В первые часы торгов часть бумаг скидывается, чтобы обналичить вложения. Ну а далее уже обычные торги инвесторов и спекулянтов, и если контора прибыльна - бумаги будут расти в цене, а если убыточна - падать, но это уже в долгосроке.
Да это скорее всего кто занимался размещением просто вывалил в стакан остатки того что не удалось продать по предварительным заявкам. Хотя в новостях писали, что число заявок превысило предложение. Врут наверно.
...
Размещался только дополнительный выпуск. Кол-во акций у государства не изменилось, а оно (государство) было единственным владельцем акций. Например: было 100 акций 1 владелец (100%), выпустили еще 25 акций. У первичного владельца так и осталось 100 акций, а 25 новых продали. У первичного стало 75%, а 25% free float.
Да это скорее всего кто занимался размещением просто вывалил в стакан остатки того что не удалось продать по предварительным заявкам. Хотя в новостях писали, что число заявок превысило предложение. Врут наверно.
...
Размещался только дополнительный выпуск. Кол-во акций у государства не изменилось, а оно (государство) было единственным владельцем акций. Например: было 100 акций 1 владелец (100%), выпустили еще 25 акций. У первичного владельца так и осталось 100 акций, а 25 новых продали. У первичного стало 75%, а 25% free float.
подождать не могли) 125 это 100% станет. 80 на 20 станет) Просад в районе 12 процентов в первый день терпимо. Главное что бы все разместилось. Недоразмещение плохое начало.
подождать не могли) 125 это 100% станет. 80 на 20 станет) Просад в районе 12 процентов в первый день терпимо. Главное что бы все разместилось. Недоразмещение плохое начало.
Смысл в том, что не выгодно было получить акции по предварительным заявкам по 105 и потом их продавать в убыток ниже 105. В этом нет ни какого здравого смысла. Значит по первичным заявкам были выкуплены не все акции и их после открытия торгов стали распродавать.
Больше я в IPO гос компаний не участвую. Акции зачислили только в 11:30 по 105 руб, за это время я спокойно с рынка купил гораздо дешевле. Минимум был где то в районе 91. Вопрос кто ухитрился так опустить цену если большинству акции зачислили только через полтора час после начало торгов. Кто продавал ниже 105? И какой смысл в этом IPO.
...
Если брать только чистые активы без долгов и учесть новое кол-во акций то цена 1 акции 91.34 рубля получается. Как раз примерно до этой цены акция и упала во время первых часов торгов. Ставил заявку по 90 ее не исполнили.
Мелкое колебание, нормально.
И кстати в первый день не обязательно входить. можно войти завтра.
Вы через месяц загляните. это если вы не смотрите графики м15
У меня бывает когда несколько дней не смотрю.
Мелкое колебание, нормально.
И кстати в первый день не обязательно входить. можно войти завтра.
Вы через месяц загляните. это если вы не смотрите графики м15
10% за день не совсем мелкое колебание.
Тут уж не угадаешь, завтра может быть дороже :)
Я на дневные и выше графики смотрю.Я обычно каждый день заглядываю :) Интересно же знать, что там происходит :) Но бывает такое, что и неделями не смотрю.
Больше я в IPO гос компаний не участвую. Акции зачислили только в 11:30 по 105 руб, за это время я спокойно с рынка купил гораздо дешевле. Минимум был где то в районе 91. Вопрос кто ухитрился так опустить цену если большинству акции зачислили только через полтора час после начало торгов. Кто продавал ниже 105? И какой смысл в этом IPO.
Смысл эмитента, не дать заработать кэш на открытии торгов IPO, а больше продать акций.
Цену специально опускают, чтоб отсеять спекулянтов, и загнать в инвесторы.
Купив по 105, не кто не будет скидывать ниже, по этому автоматом ты становишься инвестором.
На это и расчёт. Эту уловку я лет 15 назад ещё видел в сбербанке когда там работал.
Была продажа акций населению, когда цена акции стоила где то 80 руб, точно не помню уже.
После закрытия продаж акций банком, цена на бирже упала до 60 руб.
И ты счастливый инвестор в долгосрок ))
Я хотел об этом написать ранее, но подумал лучше дождусь результата, чтоб сравнить.
Схема не поменялась ))
Уровни закупок, если снизится.
Текущий уровень пока держат.
10% за день не совсем мелкое колебание.
Тут уж не угадаешь, завтра может быть дороже :)
Я на дневные и выше графики смотрю.Я обычно каждый день заглядываю :) Интересно же знать, что там происходит :) Но бывает такое, что и неделями не смотрю.
На самом деле вчера были очень большие объемы, обогнали ВСЕ инструменты, даже сбербанк. Видимо хорошо тарились.
На самом деле вчера были очень большие объемы, обогнали ВСЕ инструменты, даже сбербанк. Видимо хорошо тарились.
Хорошая новость для цены)