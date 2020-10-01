Глюк с рейтингом сигнала

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Создал сигнал чисто для себя статистику смотреть, веду его уже третий месяц, но вот в чем проблема: надежность у него нулевая (шкала пустая), когда делаю сигнал публичным платным, то показывает, что его надежность слишком низкая для отображения. Оно так было с самого начала. Как собственно разглючить? Другие сигналы нормально работают
 
Denis Glaz:
Создал сигнал чисто для себя статистику смотреть, веду его уже третий месяц, но вот в чем проблема: надежность у него нулевая (шкала пустая), когда делаю сигнал публичным платным, то показывает, что его надежность слишком низкая для отображения. Оно так было с самого начала. Как собственно разглючить? Другие сигналы нормально работают

Сменить управляющего счета - чтобы торговля шла без заоблачных рисков, без слива депозита (смотреть шкалу Прирост).

 
Общая информация по прирост и так далее: https://www.mql5.com/ru/forum/293041
Сигналы прирост
Сигналы прирост
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Здравствуйте, кто знает подскажите, выдавал сигналы прирост был 900% за 3 недели, с понедельника сделал успешные трейды зашел что бы посмотреть как...
 
Vladimir Karputov:

Сменить управляющего счета - чтобы торговля шла без заоблачных рисков, без слива депозита (смотреть шкалу Прирост).

У меня идеальные торги, просадка 3,7%. Там рейтинг должен быть на всю шкалу, он просто не работает и почему-то выдает 0
 
Denis Glaz:
У меня идеальные торги, просадка 3,7%. Там рейтинг должен быть на всю шкалу, он просто не работает и почему-то выдает 0

Формула расчета рейтинга не публична, она не раскрывается, и никто не знает при каких торгах это будет "на всю шкалу".

Что касается вашего сигнала - он мониторится чуть больше двух недель -

..и за это время "на всю шкалу" не бывает, тем более, что у вас есть предупреждения с левой стороны страницы сигнала -

А это общая информация (правда, это насчет платных сигналов, но, наверное, тут тоже самое и по бесплатным) -

Я уверен, что то, что я написал тут - вы знаете.
Вы наверное просто как коммерсант просто пиаритесь этой веткой (а подобный пиар запрещен на форуме), говоря на примере бесплатного двухнедельного сигнала про глюк с рейтингом, формулу которого никто не знает.
 
Sergey Golubev:

Формула расчета рейтинга не публична, она не раскрывается, и никто не знает при каких торгах это будет "на всю шкалу".

Что касается вашего сигнала - он мониторится чуть больше двух недель -

..и за это время "на всю шкалу" не бывает, тем более, что у вас есть предупреждения с левой стороны страницы сигнала -

А это общая информация (правда, это насчет платных сигналов, но, наверное, тут тоже самое и по бесплатным) -

Это не тот сигнал, этот работает нормально

 
Denis Glaz:

Это не тот сигнал, этот работает нормально

Я выше ответил (это про любой сигнал).
 
Короче, походу тут все думают, что я баран)) вот вам скрины тогда:

1. Этот работает нормально, ему 15 дней
Этот работает нормально, ему 15 дней

2. А этот работает не нормально, ему 2 с половиной месяца и с самого старта рейтинг всегда был такой.


Вот сколько у меня было сигналов, может десятки, ни разу я такого бага не видел, чтобы сразу и пустая шкала и ни разу ничем не менялась. И кол-во трейдов тут нормальное и запредельного риска нет и длительность тоже норм
 
И пиар мне не нужен, это скрытый сигнал. Может потом, через годик я сделаю его публичным, но не сейчас, но и потом я его публичным не сделаю из-за этого бага. Но сигнал с такими параметрами просто не может быть с пустым рейтингом, просто никак. Даже тот сигнал второй, на котором норм рейтинг, там сделки копированы с этого, только объем выше.
 
Denis Glaz:
...

Вот сколько у меня было сигналов, может десятки, ни разу я такого бага не видел, чтобы сразу и пустая шкала и ни разу ничем не менялась. И кол-во трейдов тут нормальное и запредельного риска нет и длительность тоже норм

Я еще раз повторяю - формула рейтинга не публична и никому не известна.
То есть, баг там или нет - вы сами (и я тоже) знать не можем.

Про рейтинг уже столько веток ...

Если в рейтинге у вас есть баг, то вам лучше обратиться в сервис деск.
У вас ведь есть технические доказательства этого бага рейтинга, формулу которого никто не знает?
Поэтому - вам в сервис деск.

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Эту ветку удалю.

 
Denis Glaz:
И пиар мне не нужен, это скрытый сигнал. Может потом, через годик я сделаю его публичным, но не сейчас, но и потом я его публичным не сделаю из-за этого бага. Но сигнал с такими параметрами просто не может быть с пустым рейтингом, просто никак. Даже тот сигнал второй, на котором норм рейтинг, там сделки копированы с этого, только объем выше.

Вы говорите про баг в рейтинге ...
Вы знаете формулу рейтинга?
Не знаете? И когда баг бывает - тже не знаете?

То есть, просто вы как коммерсант - тут пиаритесь, так?
За подобный пиар мы, модераторы форума, таких коммерсантов баним.

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Сделайте запрос в сервис деск с технической информацией/обоснованием.
А ветку вашу я удалю.

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