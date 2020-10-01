Глюк с рейтингом сигнала
- Не отображается сигнал
- В сигналах показывать данные, только с момента замониторивания счета
- Отсутствует в списке сигналов мой сигнал
Создал сигнал чисто для себя статистику смотреть, веду его уже третий месяц, но вот в чем проблема: надежность у него нулевая (шкала пустая), когда делаю сигнал публичным платным, то показывает, что его надежность слишком низкая для отображения. Оно так было с самого начала. Как собственно разглючить? Другие сигналы нормально работают
Сменить управляющего счета - чтобы торговля шла без заоблачных рисков, без слива депозита (смотреть шкалу Прирост).
- 2018.12.03
- www.mql5.com
Сменить управляющего счета - чтобы торговля шла без заоблачных рисков, без слива депозита (смотреть шкалу Прирост).
У меня идеальные торги, просадка 3,7%. Там рейтинг должен быть на всю шкалу, он просто не работает и почему-то выдает 0
Формула расчета рейтинга не публична, она не раскрывается, и никто не знает при каких торгах это будет "на всю шкалу".
Что касается вашего сигнала - он мониторится чуть больше двух недель -
..и за это время "на всю шкалу" не бывает, тем более, что у вас есть предупреждения с левой стороны страницы сигнала -
А это общая информация (правда, это насчет платных сигналов, но, наверное, тут тоже самое и по бесплатным) -
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Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться:
Вы наверное просто как коммерсант просто пиаритесь этой веткой (а подобный пиар запрещен на форуме), говоря на примере бесплатного двухнедельного сигнала про глюк с рейтингом, формулу которого никто не знает.
Формула расчета рейтинга не публична, она не раскрывается, и никто не знает при каких торгах это будет "на всю шкалу".
Что касается вашего сигнала - он мониторится чуть больше двух недель -
..и за это время "на всю шкалу" не бывает, тем более, что у вас есть предупреждения с левой стороны страницы сигнала -
А это общая информация (правда, это насчет платных сигналов, но, наверное, тут тоже самое и по бесплатным) -
Это не тот сигнал, этот работает нормально
Это не тот сигнал, этот работает нормально
1. Этот работает нормально, ему 15 дней
2. А этот работает не нормально, ему 2 с половиной месяца и с самого старта рейтинг всегда был такой.
Вот сколько у меня было сигналов, может десятки, ни разу я такого бага не видел, чтобы сразу и пустая шкала и ни разу ничем не менялась. И кол-во трейдов тут нормальное и запредельного риска нет и длительность тоже норм
...
Вот сколько у меня было сигналов, может десятки, ни разу я такого бага не видел, чтобы сразу и пустая шкала и ни разу ничем не менялась. И кол-во трейдов тут нормальное и запредельного риска нет и длительность тоже норм
Я еще раз повторяю - формула рейтинга не публична и никому не известна.
То есть, баг там или нет - вы сами (и я тоже) знать не можем.
Про рейтинг уже столько веток ...
Если в рейтинге у вас есть баг, то вам лучше обратиться в сервис деск.
У вас ведь есть технические доказательства этого бага рейтинга, формулу которого никто не знает?
Поэтому - вам в сервис деск.
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Эту ветку удалю.
И пиар мне не нужен, это скрытый сигнал. Может потом, через годик я сделаю его публичным, но не сейчас, но и потом я его публичным не сделаю из-за этого бага. Но сигнал с такими параметрами просто не может быть с пустым рейтингом, просто никак. Даже тот сигнал второй, на котором норм рейтинг, там сделки копированы с этого, только объем выше.
Вы говорите про баг в рейтинге ...
Вы знаете формулу рейтинга?
Не знаете? И когда баг бывает - тже не знаете?
То есть, просто вы как коммерсант - тут пиаритесь, так?
За подобный пиар мы, модераторы форума, таких коммерсантов баним.
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Сделайте запрос в сервис деск с технической информацией/обоснованием.
А ветку вашу я удалю.
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