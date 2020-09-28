Школьная задачка для разминки и занять время - страница 5
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1) Сложность в доказательстве факта, что вершины мн-ка с максимальной площадью должны лежать на одной окружности (теорема Крамера). Не знаю как это доказать или где почитать док-во.
2) Не очень верю в существование аналитической формулы для максимальной площади или для радиуса окружности.
3) Сумму элементов массива можно посчитать функцией MathSum()
1) По-моему это очевидный факт. И доказать легко через понимание того, что максимальная площадь треугольника, имеющего заданную вершину A, среднюю линию h и заданную противоположну сторону a - это площадь равнобедренного треугольника, когда угол в заданной вершине максимален. И равна площадь такого треугольника h*a/2
Представьте что все узлы между заданными сторонами многоугольниках гибкие (как в детском конструкторе на магнитиках) и понятное дело, что можно стороны расположить таким образом, что у всех вершин будет общий равноудаленный центр (при условии, что большая сторона меньше сумме остальных сторон, иначе их не соединить), т.е. вписанных в окружность. И это будет максимальная площадь, т.к. она состоит из суммы площадей равнобедренных треугольников, со стороной, равной радису этой окружности.
2) Я верю
3) Не нашел такой формулы ни в MQL4, ни в MQL5
1) По-моему это очевидный факт.
интуитивно да, но даже на нестрогое доказательство это не тянет с любыми натяжками.
2) Я верю
если бы она была, ее можно было бы найти, есть только система уравнений
1) Сложность в доказательстве факта, что вершины мн-ка с максимальной площадью должны лежать на одной окружности (теорема Крамера). Не знаю как это доказать или где почитать док-во.
не нашел такой теоремы вообще, только упоминания об этом свойстве.
http://algolist.ru/maths/geom/polygon/area.php
как всегда бесполезные ссылки и ни слова по делу.
как всегда бесполезные ссылки и ни слова по делу.
для тебя это действительно бесполезно
1) По-моему это очевидный факт. И доказать легко через понимание того, что максимальная площадь треугольника, имеющего заданную вершину A, среднюю линию h и заданную противоположну сторону a - это площадь равнобедренного треугольника, когда угол в заданной вершине максимален. И равна площадь такого треугольника h*a/2
Представьте что все узлы между заданными сторонами многоугольниках гибкие (как в детском конструкторе на магнитиках) и понятное дело, что можно стороны расположить таким образом, что у всех вершин будет общий равноудаленный центр (при условии, что большая сторона меньше сумме остальных сторон, иначе их не соединить), т.е. вписанных в окружность. И это будет максимальная площадь, т.к. она состоит из суммы площадей равнобедренных треугольников, со стороной, равной радису этой окружности.
2) Я верю
3) Не нашел такой формулы ни в MQL4, ни в MQL5
1) Наверное, это можно как-то это формализовать в виде равенства нулю вариации (производной) площади мн-ка по координатам вершин когда они лежат на одной окружности. Только это условие локальной экстремальности, а нам нужно доказать 1) что это максимум и 2) что он глобальный.
3) MathSum()
s=6.0
Получается многочлен из корней от других многочленов, и от всей этой байды над взять три производных. Километровые формулы. И кто знает, может там в конце сюрприз ждет. Надо какой-то хитростью брать.
интуитивно да, но даже на нестрогое доказательство это не тянет с любыми натяжками.
если бы она была, ее можно было бы найти, есть только система уравнений
не нашел такой теоремы вообще, только упоминания об этом свойстве.
как всегда бесполезные ссылки и ни слова по делу.
гуглил "maximum area polygon given sides", нашёл только что этот результат "well known") и численные решения типа приведённого Николаем.
видимо, нужно рыться в каких-то древних книгах по геометрии - сейчас такое не любят излагать.
Приведенное выше решение справедливо только для многоугольников, центр описанной окружности которых, лежит внутри периметра. Попробуйте треугольник {2,2,3.9}
В общем виде (приближение по точности double) решается так:
Приведенное выше решение справедливо только для многоугольников, центр описанной окружности которых, лежит внутри периметра. Попробуйте треугольник {2,2,3.9}
...
А причем тут треугольник, если задача - найти многоугольник с максимальной площадью при заданных размерах сторон?
Упс. У меня у самого только один из вариантов правильно считает)))
UPD: Поправил
Получается многочлен из корней от других многочленов, и от всей этой байды над взять три производных. Километровые формулы. И кто знает, может там в конце сюрприз ждет. Надо какой-то хитростью брать.
вот функция зависимости суммы всех углов от радиуса. Зеленым выделена область решения 2пи.
может поможет.
Мне как-то лень напрягать мозги, тем более в вышке не силен.