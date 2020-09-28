Школьная задачка для разминки и занять время - страница 7
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Разве?
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions/statmathsum
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions/statmathsum
Мдя. Реализация ...
Это же либа, там как-то так должно быть:
1. При нулевом массиве возвращает значение инициализированное конструктором по умолчанию (для примитивов - это 0)
2. При нулевом массиве падает в рантайме
3. Возвращает структуру, содержащую код результата работы и сумму
Что называется, что больше нравится)))
На коленке писал, так, что может где и косяка упорол.
Про теорему Крамера есть в этой книге (Приложение, стр. 102).
спасибо! оказывается очень просто доказывается через (непростую) теорему о круге.
Мдя. Реализация ...
Это же либа, там как-то так должно быть:
1. При нулевом массиве возвращает значение инициализированное конструктором по умолчанию (для примитивов - это 0)
2. При нулевом массиве падает в рантайме
3. Возвращает структуру, содержащую код результата работы и сумму
Что называется, что больше нравится)))
На коленке писал, так, что может где и косяка упорол.
Ну, было же написано: "делаем как в R, только быстрее", как в С++ не обещалось.
Ну, было же написано: "делаем как в R, только быстрее", как в С++ не обещалось.
Weak excuse.
Делать как в R ... Не знаю, R нету в моем стеке.
Вот только, не пользоваться шаблонами при написании библиотеки в С++ (если выглядит как С++, пахнет как С++ и даже UB у них есть, то наводит на мысли...) - это как-то ...
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions/statmathsum
В справке есть, но компилятор ее не видит.
Такое только у меня?
ЗЫ сейчас только увидел что у вас стоит
#include <Math\Stat\Math.mqh>
значит все же внешняя библа.
Еще раз - не вижу смысла обвешивать свою программу дополнительными библиотеками ради экономии одной строки кода.
Еще раз - не вижу смысла обвешивать свою программу дополнительными библиотеками ради экономии одной строки кода.
программа для частного случая есть - есть. Придирки про MathSum несущественны
на фоне более существенной проблемы: выше заметили что это решение работает только если центр описанного круга попадает внутрь фигуры.
То есть нужен ещё критерий применимости. "вот для этого - пожалте результат, а вот для такого ни-шмогу"
вот теперь к оптимизации оптимизатором тема имеет прямое отношение...
программа для частного случая есть - есть. Придирки про MathSum несущественны
на фоне более существенной проблемы: выше заметили что это решение работает только если центр описанного круга попадает внутрь фигуры.
То есть нужен ещё критерий применимости. "вот для этого - пожалте результат, а вот для такого ни-шмогу"
вот теперь к оптимизации оптимизатором тема имеет прямое отношение...
На первый взгляд, изменится только уравнение для определения R.
1) В случае центра внутри: A1+A2+...+An=2*Pi
2) В случае центра снаружи: A1-A2-...-An=0, где A1 - угол для самой длинной стороны.
Стало быть, нужно лишь определить как отличать эти два случая.
PS. В общем, нужно посчитать сумму углов Ai при условии, что радиус равен половине максимальной стороны. Если он меньше 2*Пи, то центр снаружи многоугольника и наоборот.
программа для частного случая есть - есть. Придирки про MathSum несущественны
на фоне более существенной проблемы: выше заметили что это решение работает только если центр описанного круга попадает внутрь фигуры.
То есть нужен ещё критерий применимости. "вот для этого - пожалте результат, а вот для такого ни-шмогу"
вот теперь к оптимизации оптимизатором тема имеет прямое отношение...
Ну почему же ни-шмогу.
Просто время тратить нужно, а для чего - не ясно.
Так вроде Симаков уже сделал. Правда я не разбирался.
ну ладно, сейчас попробую на свой лад. Чтобы визуально все было видно.