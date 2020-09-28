Школьная задачка для разминки и занять время - страница 3
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"за теленка – 0.5 0.5 рубля"
это как понять?
все цифры продублировало
все цифры продублировало
я так понимаю, что эта ветка кто круче нагуглит?
Старинная задача. Сколько можно купить быков, коров и телят на 100 руб., если в сумме должно быть куплено 100 голов скота, а цена быка — 10 руб., цена коровы — 5 руб., цена теленка — 0,5 руб.?
Ответ
program prim3
uses crt;
var b, k, t: integer;
begin
clrscr;
for b:=0 to 10 do
for k:=0 to 20 do
for t:=0 to 200 do
if(20*b+10*k+t=200) and (b+k+t=100)
then
writeln(‘Быков ‘, b, ‘коров ‘, k ‘ телят ‘, t);
readln;
end.
Старинная задача
Имеется 100 рублей.решить вложенными циклами
Сколько быков, коров и телят можно купить на все эти деньги,
если плата за быка – 10 рублей,
за корову – 5 рублей,
за теленка – 0.5 рубля
и надо купить 100 голов скота?
1 бык, 9 коров и 90 телят
диофантово уравнение (если цены считать в полтинниках)
я так понимаю, что эта ветка кто круче нагуглит?
и сколько получается ?
я эту задачу на питоне решал
вот еще, решать лучше без гуглений, смысл тогда нет
*
и сколько получается ?
я эту задачу на питоне решал
Давайте я задам лучше свою собственную задачку ближе к теме ;)
Вспомнил наконец то, как я делал одну из своих стратегий с прогнозированием ;))))
и писал где то на форуме, что мол прогноз - это простейшая школьная задачка ;)
допустим цена ходит по параболе
какое решение отбросится - BUY или SELL ?
тут про это где-то писал, может быть и картинка скорректится, читаю ибо мой старый ник удален
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page69#comment_1158229
картинка:
Старинная задача
Имеется 100 рублей.решить вложенными циклами
Сколько быков, коров и телят можно купить на все эти деньги,
если плата за быка – 10 рублей,
за корову – 5 рублей,
за теленка – 0.5 рубля
и надо купить 100 голов скота?
1+9+90 но это так, в уме почти без циклов, чёт/нечет: Телята должны делиться на 10, прочие в сумме тоже, быков и коров нечётное число
Старинная задача
Имеется 100 рублей.решить вложенными циклами
Сколько быков, коров и телят можно купить на все эти деньги,
если плата за быка – 10 рублей,
за корову – 5 рублей,
за теленка – 0.5 рубля
и надо купить 100 голов скота?
.