Школьная задачка для разминки и занять время - страница 3

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Renat Akhtyamov:

"за теленка –  0.5 0.5 рубля"

это как понять?

все цифры продублировало

 
Iurii Tokman:

все цифры продублировало

я так понимаю, что эта ветка кто круче нагуглит?

Старинная задача. Сколько можно купить быков, коров и телят на 100 руб., если в сумме должно быть куплено 100 голов скота, а цена быка — 10 руб., цена коровы — 5 руб., цена теленка — 0,5 руб.?

Ответ

program prim3
  uses crt;
  var b, k, t: integer;
begin
  clrscr;
  for b:=0 to 10 do
    for k:=0 to 20 do
      for t:=0 to 200 do
        if(20*b+10*k+t=200) and (b+k+t=100)
        then
        writeln(‘Быков ‘, b, ‘коров ‘, k ‘ телят ‘, t);
  readln;
end.

 
Iurii Tokman:

Старинная задача

Имеется  100 рублей.
Сколько быков, коров и телят можно купить на все эти деньги,
если плата за быка –  10 рублей,
за корову –  5 рублей,
за теленка –  0.5 рубля 
и надо купить  100 голов скота?

решить вложенными циклами

1 бык, 9 коров и 90 телят

диофантово уравнение (если цены считать в полтинниках)

 
Renat Akhtyamov:

я так понимаю, что эта ветка кто круче нагуглит?

и сколько получается ?

я эту задачу на питоне решал

 

вот еще, решать лучше без гуглений, смысл тогда нет



 

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Iurii Tokman:

и сколько получается ?

я эту задачу на питоне решал

Давайте я задам лучше свою собственную задачку ближе к теме ;)

Вспомнил наконец то, как я делал одну из своих стратегий с прогнозированием ;))))

и писал где то на форуме, что мол прогноз - это простейшая школьная задачка ;)

допустим цена ходит по параболе

какое решение отбросится - BUY или SELL ?

тут про это где-то писал, может быть и картинка скорректится, читаю ибо мой старый ник удален

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page69#comment_1158229

картинка:


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
  • 2014.11.05
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия.
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Iurii Tokman:

Старинная задача

Имеется  100 рублей.
Сколько быков, коров и телят можно купить на все эти деньги,
если плата за быка –  10 рублей,
за корову –  5 рублей,
за теленка –  0.5 рубля 
и надо купить  100 голов скота?

решить вложенными циклами

1+9+90 но это так, в уме почти без циклов, чёт/нечет: Телята должны делиться на 10, прочие в сумме тоже, быков и коров нечётное число

 
Интересно, что из молодняка никто не участвует. Неинтересно им это. Вибрирую над внучкой. Пока, вроде ,языки интересны. Математику с трудом тяну. 
[Удален]  
Iurii Tokman:

Старинная задача

Имеется  100 рублей.
Сколько быков, коров и телят можно купить на все эти деньги,
если плата за быка –  10 рублей,
за корову –  5 рублей,
за теленка –  0.5 рубля 
и надо купить  100 голов скота?

решить вложенными циклами

 

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