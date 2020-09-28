Школьная задачка для разминки и занять время - страница 4
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к трейдингу прямого отношения не имеет, но любопытно. Разминка для мозгов и клавиатуры в выходные :-) Всплыло когда занимался с детьми математикой и пытался учить программированию.
Как известно, площадь треугольника можно посчитать по длинам трёх сторон. Для много-угольников это увы не так, НО если даны длины сторон, то можно найти __максимальную площадь__ фигуры с такими сторонами.
Внимание вопрос: как это (максимальную площадь многоугольника и прилегающие к сторонам углы) считать аналитически и способен ли оптимизатор MT на подобные фокусы ?
хотя это скорее просто любопытная задача для программного решения, но может помочь с оптимизацией: разобраться какие параметры фиксировать и в каких пределах что рассматривать.
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просто сравниваем площадь найденную переборами оптимизатора (а она будет зависить от алгоритма и что/как перебирается) и аналитическое решение, которое единственное.
Не смог пройти мимо :))
Да вроде не очень сложная задача. Особенно если решать методом приближения.
Наверняка можно вычислить просто с помощью формулы, но не охота сильно замарачиваться с интегралами, производными.
Тем более скорость расчета (метод половинного деления) шестистороннего многоугольника заняла 4 микросекунды (свет за это время проходит 1.2 км) с точностью расчета радиуса окружности, в который вписан этот многоугольник, до десятого знака после запятой. Это очень избыточная точность.
13-угольник.
Не смог пройти мимо :))
Да вроде не очень сложная задача. Особенно если решать методом приближения.
Наверняка можно вычислить просто с помощью формулы, но не охота сильно замарачиваться с интегралами, производными.
Тем более скорость расчета (метод половинного деления) шестистороннего многоугольника заняла 4 микросекунды (свет за это время проходит 1.2 км) с точностью расчета радиуса окружности, в который вписан этот многоугольник, до десятого знака после запятой. Это очень избыточная точность.
1) Сложность в доказательстве факта, что вершины мн-ка с максимальной площадью должны лежать на одной окружности (теорема Крамера). Не знаю как это доказать или где почитать док-во.
2) Не очень верю в существование аналитической формулы для максимальной площади или для радиуса окружности.
3) Сумму элементов массива можно посчитать функцией MathSum()
...
2) Не очень верю в существование аналитической формулы для максимальной площади или для радиуса окружности.
...
Пытаюсь... не выходит каменный цветок пока))
13-угольник.
можно еще по формуле Герона
нужна
Canvas.Grad
https://matematikalegko.ru/plocshadi-figur/ploshhad-mnogougolnika.html
http://algolist.ru/maths/geom/polygon/area.php
нужна
Canvas.Grad
ой, прошу прощения. Обновил в КБ.