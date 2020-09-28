Школьная задачка для разминки и занять время - страница 6

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Про теорему Крамера есть в этой книге (Приложение, стр. 102).
Крыжановский Д.А. Изопериметры. Максимальные и минимальные свойства геометрических фигур
Крыжановский Д.А. Изопериметры. Максимальные и минимальные свойства геометрических фигур
  • www.studmed.ru
Приложение алгебры к геометрии состоит в систематическом изложении способов разрешать вопросы, которыми требуется определить или величину или положение геометрических количеств. Издание 1827 года. Отделение 1. Отделение 2. Отделение 3. Готман Э.Г. Задачи по планиметрии и методы их решения М: Просвещение, 1996. - 243 с. В сборнике, содержащем...
 

полагая что действительно если все узлы лежат на окружности, то площадь максимальна (что настолько похоже на правду, что видимо так и есть),

максимальная площадь не зависит от очередности сторон ( по приведённым картинкам видно), к примеру максимальная площадь 1-2-3-4 равна максимальной площади 1-4-3-2 

для 3-х угольника формула должна приводиться к ф-ле Герона, для квадрата x-x-x-x сокращаться до x^2

вот вроде-бы простая и наглядная вещь, ну вот как-то не считается

---

чъёрт подери, и эти люди ищут грааль на финансовых рынках :-)

 
Maxim Kuznetsov:

полагая что действительно если все узлы лежат на окружности, то площадь максимальна (что настолько похоже на правду, что видимо так и есть),

максимальная площадь не зависит от очередности сторон ( по приведённым картинкам видно), к примеру максимальная площадь 1-2-3-4 равна максимальной площади 1-4-3-2 

для 3-х угольника формула должна приводиться к ф-ле Герона, для квадрата x-x-x-x сокращаться до x^2

вот вроде-бы простая и наглядная вещь, ну вот как-то не считается

---

чъёрт подери, и эти люди ищут грааль на финансовых рынках :-)

Почитайте про формулу Брахмагупты (четырёхугольник). При большем числе сторон вроде бы всё гораздо грустней - в вики есть об этом.

Ваши "школьные" задачи - какие-то совсем не школьные)
Формула Брахмагупты — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Если вписанный четырёхугольник имеет длины сторон и полупериметр , то его площадь выражается формулой: S = ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) ( p − d ) . {\displaystyle S={\sqrt {(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}}.} S = 1 2 a b sin ⁡ A + 1 2 c d sin ⁡ C . {\displaystyle S={\frac {1}{2}}ab\sin A+{\frac {1}{2}}cd\sin C.} Так как является вписанным...
 

А такой метод закодить не хотите?

Суть в подборе стороны квадратной сетки так, что бы она (её узлы) была наиболее приближена ко всем сторонам многоугольника.

Как найти площадь геометрической фигуры по клеточкам?
Как найти площадь геометрической фигуры по клеточкам?
  • www.bolshoyvopros.ru
Есть способ, при котором надо воспользоваться формулой, основой которой будет понятие узла, узла внутреннего и узла внешнего. Узел это пересечение линий, образующих эти самые клеточки. Внешние узлы, это узлы, находящиеся на сторонах и вершинах геометрических фигур, площади которых нам надо найти. А внутренние узлы, это узлы внутри этих фигур...
 
Renat Akhtyamov:

допустим цена ходит по параболе


попробуйте полином, с различными степенями

 
Aleksey Nikolayev:

Почитайте про формулу Брахмагупты (четырёхугольник). При большем числе сторон вроде бы всё гораздо грустней - в вики есть об этом.

Ваши "школьные" задачи - какие-то совсем не школьные)

если изнасиловать Wolfram (или Maxima) если есть под рукой, 

то для A-B-C-D-...

s - площадь отдельного сегмента (равнобедренного треугольника)  А, r- радиус описанной окуржности.

радиусы у всех сегментов одинаковы, их можно прировнять или сделать систему.  Площади s в сумме = площадь фигуры.. Сумма углов напротив сторон 360 градусов

Но дальше мысль нейдёт..

 
Vladimir Simakov:

Приведенное выше решение справедливо только для многоугольников, центр описанной окружности которых, лежит внутри периметра. Попробуйте треугольник {2,2,3.9}

В общем виде (приближение по точности double) решается так:

Да, Вы правы. Не учел, если центр вне многоугольника.

 

Aleksey Nikolayev:

3)  MathSum()

s=6.0

А, ну так это внешние библиотеки. Так там тоже самое, что я написал. Обвешиваться ими только замены одной строчки кода:

for(int i=0; i<size; i++) sum+=arr[i];

не вижу смысла

 
Nikolai Semko:

А, ну так это внешние библиотеки. Так там тоже самое, что я написал. Обвешиваться ими только замены одной строчки кода:

не вижу смысла

Не внешние, а стандартная) внешние - это ваша ай-канвас)

 
Aleksey Nikolayev:

Не внешние, а стандартная) внешние - это ваша ай-канвас)

Разве?
Сейчас не за компом.
Вроде пробовал. ME не узнавал этой функции и в справке не находил по F1
Я так понял, что это библиотека AlgLib
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