Школьная задачка для разминки и занять время - страница 6
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полагая что действительно если все узлы лежат на окружности, то площадь максимальна (что настолько похоже на правду, что видимо так и есть),
максимальная площадь не зависит от очередности сторон ( по приведённым картинкам видно), к примеру максимальная площадь 1-2-3-4 равна максимальной площади 1-4-3-2
для 3-х угольника формула должна приводиться к ф-ле Герона, для квадрата x-x-x-x сокращаться до x^2
вот вроде-бы простая и наглядная вещь, ну вот как-то не считается
---
чъёрт подери, и эти люди ищут грааль на финансовых рынках :-)
полагая что действительно если все узлы лежат на окружности, то площадь максимальна (что настолько похоже на правду, что видимо так и есть),
максимальная площадь не зависит от очередности сторон ( по приведённым картинкам видно), к примеру максимальная площадь 1-2-3-4 равна максимальной площади 1-4-3-2
для 3-х угольника формула должна приводиться к ф-ле Герона, для квадрата x-x-x-x сокращаться до x^2
вот вроде-бы простая и наглядная вещь, ну вот как-то не считается
---
чъёрт подери, и эти люди ищут грааль на финансовых рынках :-)
Почитайте про формулу Брахмагупты (четырёхугольник). При большем числе сторон вроде бы всё гораздо грустней - в вики есть об этом.Ваши "школьные" задачи - какие-то совсем не школьные)
А такой метод закодить не хотите?
Суть в подборе стороны квадратной сетки так, что бы она (её узлы) была наиболее приближена ко всем сторонам многоугольника.
допустим цена ходит по параболе
попробуйте полином, с различными степенями
Почитайте про формулу Брахмагупты (четырёхугольник). При большем числе сторон вроде бы всё гораздо грустней - в вики есть об этом.Ваши "школьные" задачи - какие-то совсем не школьные)
если изнасиловать Wolfram (или Maxima) если есть под рукой,
то для A-B-C-D-...
s - площадь отдельного сегмента (равнобедренного треугольника) А, r- радиус описанной окуржности.
радиусы у всех сегментов одинаковы, их можно прировнять или сделать систему. Площади s в сумме = площадь фигуры.. Сумма углов напротив сторон 360 градусов
Но дальше мысль нейдёт..
Приведенное выше решение справедливо только для многоугольников, центр описанной окружности которых, лежит внутри периметра. Попробуйте треугольник {2,2,3.9}
В общем виде (приближение по точности double) решается так:
Да, Вы правы. Не учел, если центр вне многоугольника.
Aleksey Nikolayev:
3) MathSum()
s=6.0
А, ну так это внешние библиотеки. Так там тоже самое, что я написал. Обвешиваться ими только замены одной строчки кода:
не вижу смысла
А, ну так это внешние библиотеки. Так там тоже самое, что я написал. Обвешиваться ими только замены одной строчки кода:
не вижу смысла
Не внешние, а стандартная) внешние - это ваша ай-канвас)
Не внешние, а стандартная) внешние - это ваша ай-канвас)